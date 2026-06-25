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Dan Dungaciu, la „Interviurile Adevărul”, de la ora 13.30

Ce se ascunde în spatele teoriei despre Vinted și traficul de copii: „10 ani, sănătos, blond. Doar cu ridicare personală”

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O nouă teorie a conspirației a devenit virală pe rețelele de socializare, potrivit căreia pe platforma Vinted ar exista anunțuri false cu produse afișate la prețuri uriașe, care ar ascunde, în realitate, cazuri de trafic de minori.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Susținătorii acestei teorii invocă faptul că, deși în fotografii și în titlu apare un produs, descrierea conține caracteristici fizice ale unui copil. Un utilizator de Reddit a distribuit mai multe astfel de anunțuri.

„Ați observat că jucăriile pentru copii sunt puse la vânzare cu peste 10.000 de euro, iar în descriere apar mereu lucruri precum «150 cm», «sănătos», «băiat/fată» etc.? Vinted nu face nimic în privința asta.

Nu știu dacă este o nouă înșelătorie sau dacă oamenii chiar vând copii, dar este revoltător și Vinted ar trebui boicotat”, a spus autorul postării, publicând și imagini cu anunțurile.

Într-unul din ele, o persoană vindea un controller pentru PlayStation cu 30.000 de euro. În loc să conțină informații despre modelul sau starea produsului, descrierea includea următoarele: „10 ani, sănătos/sănătoasă, Blond(ă). Doar cu ridicare personală”.

Anunț cu un controller pentru PlayStation/FOTO: Reddit r/Vinted
Anunț cu un controller pentru PlayStation/FOTO: Reddit r/Vinted

Într-un alt caz, o persoană vindea o figurină tot cu 30.000 de euro. La fel ca și în anunțul precedent, în descriere sunt precizate următoarele: „14 ani / 164 cm. Cea mai bună figurină, care, pentru vârsta ei, rezistă la lovituri cu obiecte, precum un băț dur, și la umezeală”.

Anunț cu o figurină/FOTO: Reddit r/Vinted
Anunț cu o figurină/FOTO: Reddit r/Vinted

Aceste anunțuri au atras atenția și i-au înfiorat pe utilizatorii platformei care au venit cu prorpria teorie: Anunțurile ascund, în realitate, cazuri de trafic de minori.

„Acest lucru trebuie raportat poliției din zona ta”

„Dacă se întâmplă în Europa, ar trebui sesizat și Interpolul. Cred că au un departament specializat în combaterea traficului de persoane. Exact despre astfel de situații trebuie să fie informați.”

„Un agent sub acoperire chiar ar trebui să cumpere unul dintre aceste anunțuri pentru a vedea despre ce este vorba. Mă îngrozește situația.”

„Știu că realitatea este înspăimântătoare, dar imaginează-ți că cineva ar cumpăra unul și ar primi, de fapt, doar obiectul din fotografie. Cum ar putea să reclame asta sau să-și ceară banii înapoi? «Am încercat să cumpăr un copil și, în schimb, am primit jucăria asta stupidă!»”

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Pe rețele sociale precum TikTok, teoria s-a răspândit rapid. Videoclipurile publicate de mai mulți utilizatori, în care sunt prezentate aceste anunțuri, au strâns mii de aprecieri și sute de comentarii, mulți internauți cerând ca ele să fie raportate autorităților.

„Lumea asta este prea bolnavă.”

„Vinted trebuie să reacționeze imediat.”

„Cazul a fost deja raportat la poliție.”

„Spun asta de mult timp, dar nimeni nu m-a crezut și toți îmi spuneau că sunt nebună.”

Teoria conspirației, demontată

În timp ce pe platforme precum TikTok și Instagram teoria s-a răspândit rapid, pe Reddit utilizatorii au demontat rapid afirmațiile din postarea virală. Un utilizator a distribuit un articol publicat pe site-ul austriac Mimikama, care se ocupă cu verificarea veridicității informațiilor.

Verdictul acordat de acesta este „Fals”, autorul explicând că anunțurile sunt „de prost gust sau formulate intenționat ambiguu”.

„Ele nu demonstrează că pe Vinted sunt vânduți, în realitate, copii. Afirmația este înșelătoare în această formă generalizată și urmează un tipar cunoscut al teoriilor conspirației: un preț foarte mare, un nume de copil, o vârstă sau o descriere ciudată sunt interpretate drept un presupus «cod», fără să existe dovezi solide care să susțină această ipoteză.

Asta nu înseamnă că astfel de anunțuri sunt inofensive. Ele ar trebui raportate. Însă există o diferență esențială între un anunț tulburător și o dovadă a traficului de copii”, mai scrie Tom Wannenmacher, autorul materialului.

Acesta afirmă că, încă din 2023, presa franceză a relatat despre afirmațiile potrivit cărora pe platformă ar exista anunțuri destinate pedofililor.

„Totuși, publicațiile nu au prezentat acuzațiile drept dovezi ale traficului de copii, ci ca zvonuri răspândite pe rețelele sociale și în cercurile adepților teoriilor conspirației.

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Organizația franceză UNADFI a scris în decembrie 2023 că o astfel de acuzație circula încă de la mijlocul lunii noiembrie. La acel moment, Vinted a respins acuzațiile, precizând că nu a găsit nicio dovadă a unor activități infracționale.

Întrebată despre acest subiect, platforma Vinted a transmis că «încrederea și siguranța utilizatorilor reprezintă o prioritate absolută», amintind că «fiecare anunț suspect este eliminat, iar platforma colaborează cu autoritățile atunci când este necesar»”

Tom Wannenmacher arată că teoria privind Vinted urmează același tipar ca „mitul Wayfair” din 2020, când s-a susținut, fără dovezi, că piese de mobilier foarte scumpe reprezentau oferte codificate pentru traficul de copii.

Potrivit acestuia, și în cazul Vinted, suspiciunile se bazează pe prețuri ridicate, descrieri neobișnuite și capturi de ecran, fără dovezi care să susțină acuzațiile. Verificările realizate de Snopes, PolitiFact și AFP au concluzionat că teoria este nefondată.

Tom Wannenmacher a fondat platforma în 2011, fiind specializată în combaterea dezinformării, fraudelor online și manipulării din mediul digital. Pe lângă activitatea de verificare a informațiilor, acesta susține cursuri și conferințe despre dezinformare, siguranță digitală și educație media.

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