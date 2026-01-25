Ce înseamnă când pisica te frământă cu lăbuțele. 10 semne care arată ca felină ta te iubește

Vi s-a întâmplat vreodată ca pisica voastră să vă frământe cu lăbuțele în mod repetat, în timp ce toarce, de parcă ar vrea să vă spună ceva? Medicii veterinari și specialiștii în comportamentul felinelor au descoperit semnificația.

Specialiștii în comportamentul felinelor au întocmit o listă de 10 semne care își arată că pisica ta te iubește.

Răspunsul la întrebarea „Mă iubește pisica mea?” este parțial identic cu răspunsul la întrebarea „Este fericită pisica mea?”. Pentru că dacă o faci să se simtă fericită în prezența ta, acest lucru este aproape sinonim cu iubirea. Pisica poate fi fericită chiar și când nu ești acolo, dacă are încredere că te vei întoarce. Și această încredere este un semn de iubire.

Iată lista celor 10 semne că pisica ta te iubește:

Clipește lent cu ambii ochi

Unul dintre cele mai clare semne că pisica te iubește este că aceasta clipește lent când se uită la tine. Acest lucru înseamnă că te sărută cu ochii și e ceva similar cu „Te iubesc”. Dacă vrei să îi răspunzi pe limba ei, trebuie doar să clipești la ea în același mod. Pisica va înțelege.

Îți aduce cadouri

Bineînțeles că nu îți va dărui pantofii doriți. Dar va face ceva din toată inima și care ar trebui să îți arate în același timp talentul său de vânător. Chiar dacă tu nu te bucuri la fel de mult atunci când vezi păsări sau șoricei morți, tot ar trebui să îi apreciezi cadoul.

E comunicativă

Deși vocalizarea poate fi exprimarea problemelor de comportament, a durerii, tensiunii, stresului și a bolilor (surditate, senilitate, demență, boli ale glandei tiroide, boli ale sistemului nervos central, presiune arterială crescută și altele de acest fel), mieunatul face parte din comportamentul normal al pisicilor. Chiar mai mult, mieunatul pozitiv este o exprimare a faptului că pisicii îi merge bine și că își apreciază stăpânul foarte mult.

Trebuie să iei mereu în considerare circumstanțele asociate și să încerci să îți dai seama de bunăstarea iubitei tale pisici. Să ții cont și de faptul că unele rase sunt deosebit de comunicative. În acest caz, poți participa la conversație cu reacții pozitive din partea ta. Dacă ai dubii, poți întreba veterinarul dacă atitudinea comunicativă a pisicii este pozitivă sau negativă.

Doarme în apropierea ta

Dacă pisica alege să nu doarmă în culcușul ei, ci se întinde pe birou atunci când muncești sau pe canapea sau în pat lângă tine, e clar: pisica te iubește. Îți arată că vrea să fie aproape de tine.

Își expune burta

Acesta este unul dintre cele mai populare semne că pisica te iubește. La fel ca în cazul câinilor, pisica pare vulnerabilă și defensivă atunci când îți arată burta. Printre altele, îți arată că are încredere completă în tine. Și încrederea merge mână în mână cu iubirea.

Își freacă capul de tine

Dacă pisica își freacă capul sau nasul de tine sau chiar stă pe umerii, pieptul sau șoldurile tale, ea vrea să își transmită mirosul pe tine pentru ca mirosurile voastre individuale să se amestece. Acesta e un anumit comportament teritorial. Pisica vrea să transmită un mesaj olfactiv către ceilalți: este deja o pisică în viața acestui om. Ea transmite întregii lumi: „Al meu, nu al tău!”

Te linge

E simplu de înțeles de ce te linge pisica. În mod sigur este clar că te consideră parte din familia sa felină și vrea să “îți îngrijească blănița”. În același timp, îți spune că îi place foarte mult de tine. La fel cum pisicile își arată afecțiunea una față de cealaltă atunci când își ling blana. Mamele întăresc legătura dintre ele și pisoii lor îngrijindu-le blănița. Așa că dacă pisica ta arată acest comportament față de tine, poți să fii bucuros și onorat.

Își ține coada sub forma unui semn de întrebare

Iată un semn că pisica te iubește deseori întâlnit. Dacă coada pisicii e sub forma unui semn de întrebare, asta înseamnă „Te iubesc”. Chiar și când coada stă în sus, acest lucru arată afecțiune, încredere și faptul că pisica iubește stăpânul.

Îți frământă corpul ca atunci când era alăptată

Pisica are acest obicei de a frământa de pe vremea când era pisoi și voia să stimuleze producția de lapte a mamei. Dacă pisica ta este adultă, frământarea arată satisfacție completă, bucurie și faptul că te adoră. Acest lucru face ca frământarea să fie una dintre cele mai mari dovezi de iubire, pe care ți le poate arăta pisica ta.

Se freacă de picioarele tale

Dacă pisica nu se mai satură de picioarele tale, acest lucru arată fie că ai picioare foarte frumoase – sau că pisica te iubește și vrea să îți spună asta (sau ambele). Frecatul de picioare înseamnă în limbajul pisicii „Eu sunt a ta și tu ești al meu/a mea”. Dacă este tratată cu dragoste și atenție, pisica își iubește stăpânul său.