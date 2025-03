Ce vârstă are cu adevărat pisica ta. Cum se calculează primul an pisicesc în ani umani

Pisicile au o durată de viață mai scurtă decât noi, dar un an pisicesc echivalează cu mai mulți ani umani. Dacă vrem să comparăm, putem calcula câți ani are pisica noastră, lucru care ne poate ajuta să le înțelegem maturitatea și nevoile pe măsură ce îmbătrânește.

Este important să rețineți că nu există o modalitate științifică fiabilă de a calcula echivalentul dintre anii umani și anii pisicești, dar există posibilitatea de a vă ghida, astfel încât să vă puteți adapta nevoilor pisicii.

Primul an de viață al pisicii tale este considerat echivalentul a 15 ani umani. Al doilea an adaugă încă nouă ani umani, deci 2 ani pisicești sunt aproximativ 24 de ani umani. După primii doi ani, fiecare an echivalează cu patru ani umani, adică vârsta de 3 ani va fi de 28 de ani umani, iar 6 ani pisicești sunt echivalentul a 41 de ani umani, conform Purina.

Diagrama de vârstă a pisicii

Câți ani poate trăi o pisică

Pisicile de interior trăiesc, de obicei, mai mult decât pisicile de exterior. Durata medie de viață a pisicilor de interior este de 16 până la 18 ani, iar unele chiar ating (sau trec) venerabila vârstă de 20 de ani. Majoritatea pisicilor de exterior au o durată medie de viață de 13-14 ani, deși viața în aer liber aduce o pericole care le poate scurta mult mai repede viața.

Speranța de viață la pisici variază, de asemenea, în funcție de rasă, deoarece unele rase de pisici vor trăi în mod natural mai mult decât altele. De exemplu, se spune că rasele Siameze și Manx trăiesc cel mai mult.

Dinții și ochi te pot ajuta să stabilești vârsta pisicii

Dacă nu ai avut pisica de la începutul vieții ei, s-ar putea să nu știi câți ani are. Cel mai bun mod de a afla este să o duci la un veterinar care să-ți poată oferi o estimare bună. El va căuta semne care să ajute la stabilirea vârstei și a stării de sănătate a pisicii.

Tu (sau medicul veterinar) poți căuta aceste semne în dinți, blană, ochi, mușchi și oase.

Dinții

Dinții nu pot indica data de naștere exactă a prietenului tău felin, dar sunt totuși un indicator excelent al vârstei unei pisici. Etapele de referință sunt:

Primii dinți ai unui pisoi apar între două și patru săptămâni.

Dinții lor albi permanenți apar la aproximativ patru luni.

Petele galbene (alias tartru) de pe câțiva dinți pot însemna că pisica ta ar putea avea între unul sau doi ani.

Dacă petele apar pe toți dinții, este probabil ca pisica să aibă cel puțin trei până la cinci ani.

Lipsa dinților este de obicei un semn că pisica ta este un senior respectabil, cu vârsta cuprinsă între 10 și 15 ani.

Ochii

Dacă dinții pisicii tale nu sunt întotdeauna indicatorul fiabil pe care l-ai sperat, ochii îți pot oferi un indiciu util cu privire la vârsta pisicii tale. Diferența dintre un iris neted și unul cu aspect crapat poate fi diferența dintre o pisică tânără și una senior. Veterinarul dumneavoastră le poate privi îndeaproape cu un oftalmoscop (dacă pisica dumneavoastră le permite!).

După vârsta de 12 ani, ochii pisicii încep de obicei să prezinte tulburări. Și dacă observați lacrimi regulate și scurgeri ale ochilor, probabil că aveți o pisică senior pe mâini. Totuși, menționați acest lucru veterinarului dvs., deoarece ar putea exista alte cauze, mai degrabă decât vârsta.

Mușchi și oase

Vârsta se poate ascunde în spatele aparențelor, așa că acordați atenție caracteristicilor care pot completa imaginea vârstei pisicii dvs. Ca și în cazul oamenilor, un nivel de activitate mai ridicat oferă pisicii tale definiție musculară. Jocul, săritul și alergatul sunt în mare parte atuuri ale unei pisici tinere. Deci, dacă observi că pisica ta tinde să piardă masa musculară sau nu-i place să se miște prea mult, acesta ar putea fi un semn de îmbătrânire.

Pisicile mai în vârstă pot fi mai osoase, au piele suplimentară care atârnă sau omoplați proeminente.

Blana

Blana unei pisici se schimbă odată cu vârsta. Blana fină și moale este de obicei rezervată pisicilor tinere. Pisicile mai în vârstă au adesea o blană mai groasă, mai aspră, uneori cu pete de păr gri.