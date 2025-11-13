Foto Aurora boreală, vizibilă și în România. Ce recomandă specialiștii pentru un spectacol de neuitat

Aurora boreală a putut fi admirată, zilele trecute, în mai multe zone ale Europei, inclusiv în România. Imaginile publicate pe rețelele de socializare au arătat spectacolul de lumini cunoscut în întreaga lume.

Motivul acestui spectacol natural este o erupție solară deosebit de puternică, care este încă în desfășurare. Particulele încărcate ajung pe Pământ odată cu vântul solar și fac moleculele de aer din straturile superioare ale atmosferei să lumineze, scrie site-ul meteoradar.ro.

Prin urmare, șansele de a vedea aurora, inclusiv de la noi din țară, rămân ridicate și în următoarele nopți.

Deși este un fenomen rar la latitudinile noastre, aurora boreală poate fi vizibilă uneori și pe cerul României, mai ales în nopțile cu activitate solară intensă.

Cum să te bucuri de spectacol

Pentru a o surprinde, ține cont de câteva recomandări:

- Vezi pe radarul meteo dacă este senin. Norii pot ascunde complet fenomenul. Verifică prognoza meteo pe harta noastră radar înainte de a ieși.

- Îmbracă-te bine și ai răbdare. Chiar și în nopțile reci, merită să aștepți câteva ore pentru un astfel de moment rar.

- Caută un loc întunecat. Departe de orașe și surse de lumină artificială. Zonele de munte, de câmpie deschisă sau malurile lacurilor sunt ideale.

- Privește spre nord. Aurora apare cel mai adesea deasupra orizontului nordic.

- Fii pregătit între orele 22:00 și 02:00.Acesta este intervalul în care șansele de observare sunt cele mai mari, dar aurorele pot fi văzută oricând pe cerul nopții.

- Adaptează-ți vederea la întuneric. Stai câteva minute fără să te uiți la ecrane sau lumini puternice, pentru a putea distinge nuanțele discrete ale aurorei.

- Folosește o cameră foto cu expunere lungă. Chiar dacă ochiul liber percepe culorile mai slab, o fotografie bine realizată poate surprinde spectacolul în toată splendoarea sa.