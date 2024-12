Locul unicat de pe Pământ unde ziua durează trei luni. Perla nordului extrem în care timpul aproape că nu contează

Singurul loc din lume unde aproape că nu există timp este, de fapt, o insulă din apropierea coastelor Norvegiei. Se numește Store Sommarøya și adăpostește satul turistic Sommarøy, o adevărată perlă puțin cunoscută de la Cercul Arctic. În acest loc, timp de trei luni, soarele nu apune.

Aproape peste tot în lume, după zi vine noaptea, iar oamenii trăiesc după un program de 24 de ore, șapte zile pe săptămână, patru săptămâni într-o lună. În funcție de acest program sunt stabilitate cursele aeriene, mersul trenurilor, programul de lucru al angajaților, orele de închidere și deschidere ale magazinelor, restaurantelor, barurilor. Practic, toți trăim în ritmul dictat de ceas și programul stabilit în societate pe baza acestuia. De multe ori, acest stil de viață se dovedește prea stresant pentru mulți locuitori ai Terrei. Există însă un loc unde timpul se măsoară altfel, ba chiar, spun cei care locuiesc acolo, este singurul loc liber de timp de pe glob. Este vorba despre paradisul arctic, unic în lume, de la Sommarøy.

Insula nopților și a zilelor fără sfârșit din nordul extrem

Insula Store Sommarøya sau, pur și simplu, Sommarøya se află în apropierea coastelor vestice ale Norvegiei, aproape de Cercul Polar. Administrativ aparține municipalității din Tromso, comitatul Troms, Norvegia. Insula are un kilometri pătrat și se află la 36 de kilometri distanță față de orașul Tromso. Sommarøya este legată și de alte insule prin poduri. Pe această insulă se află un sătuc pescăresc numit Sommarøy. Acest sătuc și insula pe care se află este o destinație turistică importantă în comitatul Troms.

Este considerat o adevărată perlă a nordului. Și asta datorită peisajelor incredibile, dominate de aurora boreală, dar și a plajelor cu nisip alb, extrem de fin. Sommarøy este un sat desprins parcă din basme, înconjurat de o natură pitorească, dar și de Oceanul Arctic. În ciuda latitudinii extreme, insula Sommarøya are o climă oceanic-moderată cu accente de climat subarctic. Temperaturile medii nu scad sub două grade iar temperatura anuală se situează în jurul a 4 grade Celsius. Ceea ce șochează la Sommarøy este alternanța timpului. Mai precis, aici sunt printre cele mai lungi nopți și zile. Pe insula Sommarøy, în timpul iernii, este noapte continuă timp de trei luni. Adică din noiembrie până în ianuarie soarele nu răsare. Mai apoi, după o primăvară la Cercul Polar, urmează ziua fără sfârșit. Timp de alte trei luni, soarele nu apune deloc. Adică este zi, fără oprire, de pe 18 mai până pe 26 iulie.

Singura țară care se vrea liberă de timp

Sommarøy are 350 de locuitori. Evident, numărul turiștilor îl depășește cu mult pe cel al localnicilor. Datorită particularității sale deosebite privind ziua care durează trei luni, nu este anormal să vezi tineri mergând la înot la ora 2.00 AM sau oamenii vopsind casa la 1.00 AM. Inclusiv copiii se dau cu bicicletele, pe stradă, la ora 4.00 AM, de exemplu. Și asta fiindcă soarele nu apune deloc iar majoritatea localnicilor își împart timpul cam cum își doresc. Mai puțin cei care asigură urgențele și cei care fac permanența în industria hotelieră. Sunt două mari hoteluri pe insulă. Tocmai de aceea, insula și orășelul norvegian sunt foarte căutate. Nu ești obligat să mergi la culcare când apune soarele. Pentru că soarele nu apune deloc, trei luni de zile. Pentru un turist este magie curată.

Nu mai depinzi de ceas. Mulți turiști își lasă ceasul la intrarea în sătuc, pe marginea podului, și trăiesc atemporal. Tocmai de aceea, localnicii au demarat o campanie prin care solicită să fie „eliberați de tirania ceasului", declarându-se prima zonă liberă de timp. "Pe tot Globul, oamenii sunt dominați de stres și depresie. În multe cazuri acest lucru este cauzat de sentimentul apăsător al timpului, al programului strict. Noi vom fi o o zonă liberă de timp unde fiecare își poate trăi viața la maxim. Scopul nostru este să oferim flexibilitate maximă 24/7. Dacă vrei să-ți tunzi peluza la 4 dimineața ești liber să o faci”, mărturisește Kjell Ove Hveding, șeful campaniei de eliberare de timp, pentru postul public norvegian NRK, citat și de The Guardian.

Citește și: Topirea gheţii din Oceanul Arctic pune în pericol 800 de milioane de oameni

O libertate puțin posibilă

Specialiștii în turism din Norvegia spun că ideea localnicilor este interesantă, dar numai din punct de vedere al marketingului, pentru a atrage mai mulți turiști. În rest, nu ar fi fezabilă. În primul rând fiindcă trebuie să se alinieze unui program respectat pe tot Globul. Nu pot livra, de exemplu, ce pescuiesc în mijlocul nopții pentru că în alte orașe sau țări nu va fi nimeni treaz să le ridice produsele. Copiii trebuie să aibă un program la școală. La fel și hotelierii, care spun că le-ar fi greu fără o oră de check-in și check-out. În plus, specialiștii în medicină spun că organismul uman funcționează după un ceas precis, care nu poate fi eludat. Este vorba despre acele cicluri circadiene, ale somnului.

„ Corpul nostru s-a adaptat acestui ciclu de 24 de ore, generat de rotația Pământului. Nu putem să ne întoarcem împotriva evoluției, și asta se întâmplă în acest loc. Se întorc împotriva a aceea ce suntem programați să facem”, spune Hanne Hoffman, profesor asistent la Michigan State University. Tocmai de aceea, oamenilor care locuiesc în regiuni precum Sommarøy, cu nopți care depășesc 90 de zile și zile similare, li se recomandă să se expună luminii fluorescente difuze sau întunericului artificial, în funcție de anotimp. Și asta pentru a-și păstra sănătate. Ritmul circadian, adaptat la un sistem de 24 de ore, este vital pentru a regla organismul.

Principalele atracții în Sommarøy

Dincolo de zilele fără sfârșit din timpul verii, Sommarøy este căutat de turiști pentru frumusețea peisajului și pitorescul satului. Localnicii trăiesc exclusiv din pescuit și turism. Din Sommarøy poți face plimbări incredibile prin zona fiordurilor, prin sălbăticia Cercului Polar unde poți întâlni turme de reni, vulpi polare, foci și tot felul de animale specifice zonei. Interesante sunt tradițiile locale, picnicurile pitorești pe nisipurile albe din Sommarøya sau turele cu caiacul pe apele arctice. Din septembrie până în martie, la Sommarøy pot fi văzute luminile artice, adică aurora boreală. De multe ori, aurora boreală rămâne pe cer nopți în șir transformând locul în ceva magic.

Turiștii se pot caza pe insulă, unde găsesc tot felul de unități hoteliere, de la cele tradiționale pentru o experiență autentică în zona arctică și până la hoteluri moderne, cu saună, jacuzzi, baze de tratament. La Sommarøy se ajunge din orașul Tromso. Este un drum de 52 de kilometri, cu mașina, prin trecători montane, fiorduri și sate pescărești pitorești. Din România în Tromso se poate ajunge cu avionul. Îl puteți lua, de exemplu, din Târgu Mureș și veți plăti în jur de 50 de euro de persoană, dacă biletul este achiziționat din timp. Drumul durează, cu avionul, în jur de opt ore. De la Tromso se ajunge ușor pe insula Sommarøya cu mașina, după un drum de 50 de minute. Cazările în Sommarøy pot fi găsite ușor pe internet, la prețuri decente.