Exploratorii au descoperit epava unui avion Pan Am care s-a prăbușit în Oceanul Atlantic, în largul coastelor statului Puerto Rico, în 1952. Accidentul s-a soldat cu moartea a 52 de persoane.

Potrivit The Guardian, accidentul din 1952 a dus la introducerea instructajelor de siguranță oferite astăzi pasagerilor înainte de decolarea zborurilor comerciale.

Avionul Clipper Endeavor s-a prăbușit după ce două motoare s-au defectat la scurt timp după decolare. Cei 17 pasageri și membri ai echipajului care au scăpat cu viață au povestit anchetatorilor că toți cei de la bord au supraviețuit în urma impactului cu apa.

Cu toate acestea, panica s-a instalat însă rapid, deoarece mulți pasageri nu au reușit să găsească vestele de salvare, iar echipajul a întâmpinat dificultăți în scoaterea plutelor de salvare.

În doar câteva minute, avionul s-a scufundat. Trupurile a 39 dintre victime nu au fost recuperate niciodată.

Exploratorii au descoperit epava avionului Douglas DC-4 în luna iunie, după ce o dronă subacvatică dotată cu sonar a localizat fuselajul și coada aeronavei la o adâncime de aproximativ 600 de metri.

„Acest accident a devenit un punct de cotitură și a contribuit la introducerea unor măsuri de siguranță, precum echipamente de plutire mai bune și instructajele de siguranță înainte de zbor”, a declarat expertul în siguranță aviatică John Cox, pilot și fondator al companiei Safety Operating Systems.

„A fost una dintre etapele importante care au dus la nivelul de siguranță de care ne bucurăm astăzi în aviație. La vremea respectivă, a fost un adevărat semnal de alarmă.”

Dezastrul a dus la reforme majore în domeniul aviației. Astăzi, înainte de decolare, însoțitorii de bord le explică pasagerilor unde se află ieșirile de urgență, unde sunt vestele de salvare și cum trebuie acestea umflate.

În 2019, Russ Matthews, președintele Fundației Air/Sea Heritage, a început să investigheze accidentul după ce a aflat despre o etichetă de bagaj de la zbor, găsită pe o plajă din Florida.

După ani de cercetări în arhive și analizarea unor documente istorice și hărți realizate de martori ai prăbușirii, echipa sa a colaborat cu compania Deep Sea Vision. Folosind o dronă subacvatică și date meteorologice din ziua accidentului, cercetătorii au localizat epava încă de la prima trecere a dronei.

Descoperirea ar putea oferi noi speranțe familiilor victimelor unor accidente aviatice produse pe mare, precum cel al zborului Malaysia Airlines MH370, dispărut în urmă cu 12 ani cu 269 de persoane la bord.