Horoscop vineri, 3 iulie. Berbecii redeschid o ușă din trecut, iar Leii pot obține mai mulți bani

Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de vineri, 3 iulie.

Berbec

Iubire - O privire sau un mesaj scurt din partea cuiva cunoscut redeschide o ușă pe care o credeați închisă definitiv.

Sănătate - Faceți câteva expirații lungi, conștiente, înainte de a intra în următoarea întâlnire.

Bani - O eroare mică neobservată poate deveni o problemă mare dacă mai așteptați.

Taur

Iubire - Partenerul are nevoie astăzi nu de soluții, ci de prezența voastră liniștită. Ascultați fără să interveniți.

Sănătate - Gâtul și tiroida sunt zone sensibile. Dacă simțiți o tensiune în zona cervicală, reduceți cafeina.

Bani - O ofertă de sezon merită atenție doar dacă era deja în plan. Nu cumpărați ce nu vă trebuie.

Gemeni

Iubire - O persoană nouă intră în peisajul vostru social și vă provoacă să gândiți altfel.

Sănătate - Mâinile și încheieturile acuză un efort repetitiv. Faceți pauze scurte de la tastatură și integrați câteva rotații simple de degete.

Bani - Un contact vechi vă poate oferi o recomandare valoroasă fără să știe cât de utilă vă este. Mențineți legăturile.

Rac

Iubire - O ieșire în grup vă scoate din tiparele obișnuite și vă pune față în față cu cineva care vă înțelege fără prea multe explicații.

Sănătate - Stomacul reacționează rapid la anxietate. Acordați-vă zece minute de liniște înainte de prima masă.

Bani - O decizie financiară legată de familie sau de locuință se clarifică după o discuție directă pe care o tot amânați.

Leu

Iubire - Orgoliul vă poate face să așteptați primul pas din partea celuilalt. Astăzi, cel care inițiază câștigă.

Sănătate - Spatele superior și postura vă trădează nivelul de stres acumulat.

Bani - Energia persuasivă funcționează excelent într-o negociere. Pregătiți-vă argumentele și cereți mai mult decât considerați rezonabil.

Fecioară

Iubire - Analizați prea mult un mesaj primit și pierdeți naturalețea răspunsului. Uneori, cel mai bun lucru pe care îl puteți face este să răspundeți din instinct.

Sănătate - Intestinul subțire și flora digestivă răspund bine la alimente fermentate și la ore regulate de masă.

Bani - O procedură administrativă pe care o credeați complicată se dovedește mai simplă dacă cereți ajutorul unui specialist.

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*Informațiile din acest articol nu au bază științifică.