Conservele subestimate. Care dintre ele pot susține sistemul cardiovascular, funcția creierului și întări oasele

Când vine vorba de hrană sănătoasă, alimentele la conservă ajung destul de rar pe lista preferințelor. Totuși, unele dintre ele sunt surse reale de nutrienți care pot susține sistemul cardiovascular, funcția creierului și chiar întări oasele.

În primul rând, în această categorie merită amintit peștele la conservă în propriul suc sau sos de roșii, potrivit zelenagazeta.com.

În special, peștii mici, cum ar fi șprotul, conțin acizi grași omega-3 valoroși, proteine și iod, elemente care ajută la reducerea nivelului de colesterol „rău” și pot contribui la îmbunătățirea stării vaselor de sânge și la reducerea riscului de infarct miocardic.

Sardinele, inclusiv cele la conservă, se remarcă și ele prin conținutul de calciu și vitamina D – substanțe importante nu doar pentru oase, ci și pentru menținerea funcției normale a inimii.

Și tonul la conservă este o sursă importantă de nutrienți. Cel în suc propriu, în special, este adesea recomandat ca sursă de proteine de înaltă calitate cu un conținut minim de grăsimi. Se combină ușor cu legume, cereale și este potrivit chiar și pentru o cină ușoară.

Leguminoasele la conservă - fasole sau năut - au și ele nutrienți ce merită luați în calcul. Datorită conținutului lor de fibre, proteine vegetale și minerale, au un efect pozitiv asupra digestiei, ajută la menținerea senzației de sațietate și la reducerea riscului de boli de inimă.

Astfel de produse sunt simple, accesibile, dar subestimate, deși pot deveni un sprijin de încredere în dieta zilnică, mai ales în sezonul rece, arată sursa citată.

Amintim însă că, în ciuda acestor aspecte, conservele nu sunt perfecte. O privire pe eticheta unora poate dezvălui diverse probleme nutriționale pentru sănătatea noastră: conținut ridicat de sare și zahăr adăugat, grăsimi saturate sau ingrediente necunoscute – semn clar că am pus mâna pe un aliment ultra-procesat.

„În general, sugerez oamenilor să limiteze consumul de alimente ultra-procesate și să gătească de la zero. Conservele pot economisi mult timp și bani, așa că deseori recomand diverse tipuri în cabinetul meu”, spune Caroline Farrell, nutriționistă cu 12 ani de experiență, înregistrată la British Association for Nutrition and Lifestyle Medicine.

Persoanele cu dietă sănătoasă consumă adesea multe alimente la conservă pe parcursul săptămânii, adaugă Farrell, dar „este important să fim sceptici și să analizăm atent etichetele pentru diferite aditivi, precum și pentru sarea și zahărul adăugat”.

De asemenea, temerile privind contaminarea cu mercur, mai ales în cazul conservelor de ton, sunt o preocupare pentru mulți dintre cei care se tem să mânânce atât cât și-ar dori. Verificarea provenienței poate ajuta la alegerea unor conserve care să nu ridice îngrijorări