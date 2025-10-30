Cum răspund bărbații la întrebarea: „Întâlnirile devin mai ușoare odată cu vârsta?”. Vigoarea tinereții sau înțelepciunea maturității?

„Ai spune că e mai ușor să ieși la întâlniri pe măsură ce îmbătrânești?” - este întrebarea care a stârnit o dezbatere pe o comunitate de Reddit dedicată bărbaților. În timp ce unii consideră că era mai ușor când erau tineri, alții cred că maturitatea acumulată de-a lungul timpului îi face mai atractivi.

Pe lângă întrebarea lansată, autorul postării și-a exprimat, la rândul său, opinia, considerând că, „odată cu vârsta, devii mai priceput, mai înstărit și mai încrezător”, însă numărul femeilor compatibile devine mult mai mic.

„Sincer, aș spune că nu, nu pentru că ai deveni mai puțin atrăgător, ci pentru că standardele tale tind să crească, în timp ce numărul femeilor potrivite devine mai mic. Totuși, poți deveni mai atrăgător pentru femeile mai tinere, deși multe dintre ele pot avea alte priorități în viață.

Asta presupune că, odată cu vârsta, devii mai priceput, mai înstărit și mai încrezător.

Am observat, de asemenea, că numărul femeilor compatibile între 30 și 40 de ani devine mult mai mic, deoarece cele mai stabile sunt deja într-o relație”, a declarat acesta.

„Există și multe provocări când vine vorba de întâlniri la o vârstă mai înaintată”

În comentarii, bărbații s-au împărțit în două tabere: unii consideră că experiența acumulată îi ajută să se descurce mai bine, iar alții consideră că era mai ușor când erau tineri.

„Absolut deloc” - este comentariul care a strâns cele mai multe aprecieri.

„Nu chiar. Întâlnirile erau mult mai ușoare pentru mine când eram mai tânăr — acum îmi este mult mai greu chiar și să obțin o întâlnire”, declară un utilizator.

„Este mai ușor să cunoști oameni. Ești mai relaxat și te afli într-o situație financiară mai bună. Ți-ai dat seama cine ești și ce îți dorești. Este însă mult, mult mai greu să întâlnești persoane care nu au «bagaj emoțional»”, spune alt internaut.

Altă persoană consideră că, odată ce înaintezi cu vârsta, „poți evita complet totul și să nu mai ai de-a face cu drama”.

„Cel mai probabil, ești într-un punct în care ești stabil financiar și te bucuri pur și simplu de libertatea ta. Când ești tânăr, însă, cred că dorința este mai puternică și apare impulsul de a trăi experiențe pe care încă nu le-ai avut.”

Un internaut consideră că, deși după 30 de ani atragi mai multe femei, întâlnirile devin mai complicate din cauza bagajului emoțional.

„N-aș spune că întâlnirile devin mai ușoare, dar cu siguranță am atras mult mai multe femei când eram la mijlocul spre finalul vârstei de 30 de ani decât oricând altcândva în viață.

Totuși, există și multe provocări când vine vorba de întâlniri la o vârstă mai înaintată: toată lumea are un anumit «bagaj» (inclusiv eu), e mai greu să găsești pe cineva compatibil, viața devine mai aglomerată, unele femei erau mai atrase de banii mei decât de personalitatea mea (haha), iar cu toții devenim mai încăpățânați și mai pretențioși pe măsură ce îmbătrânim.”

Cu toate acestea, un internaut consideră întrebarea una inutilă.

„Ia uite, încă o întrebare cu un răspuns imposibil de cuantificat. Ce-ar fi… să încerci pur și simplu să profiți de ceea ce ai? Dacă utilizatorii de Reddit ar avea mentalitatea asta, jumătate dintre aceste întrebări inutile n-ar mai fi puse niciodată.”

Mai multe femei în vârstă singure decât bărbați

Potrivit unui sondaj publicat de Forbes, bărbații tineri sunt mai des singuri decât femeile de aceeași vârstă, dar diferența se reduce sau se inversează la grupele mai în vârstă — la 65+ femeile singure depășesc bărbații singuri.

Așadar, potrivit sondajului realizat de Pew Research, având ca subiecți persoanele din SUA:

63% dintre bărbații sub 30 de ani au declarat că sunt singuri (definiți ca nefiind căsătoriți, locuind cu un partener sau aflați într-o relație romantică stabilă). Între timp, doar 34% dintre femeile din aceeași grupă de vârstă s-au descris ca fiind singure.

Diferența de vârstă pare mult mai mică în grupele mai în vârstă, conform aceluiași sondaj: