search
Joi, 30 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Cum răspund bărbații la întrebarea: „Întâlnirile devin mai ușoare odată cu vârsta?”. Vigoarea tinereții sau înțelepciunea maturității?

0
0
Publicat:

„Ai spune că e mai ușor să ieși la întâlniri pe măsură ce îmbătrânești?” - este întrebarea care a stârnit o dezbatere pe o comunitate de Reddit dedicată bărbaților. În timp ce unii consideră că era mai ușor când erau tineri, alții cred că maturitatea acumulată de-a lungul timpului îi face mai atractivi.

FOTO: Pexels
FOTO: Pexels

Pe lângă întrebarea lansată, autorul postării și-a exprimat, la rândul său, opinia, considerând că, „odată cu vârsta, devii mai priceput, mai înstărit și mai încrezător”, însă numărul femeilor compatibile devine mult mai mic.

„Sincer, aș spune că nu, nu pentru că ai deveni mai puțin atrăgător, ci pentru că standardele tale tind să crească, în timp ce numărul femeilor potrivite devine mai mic. Totuși, poți deveni mai atrăgător pentru femeile mai tinere, deși multe dintre ele pot avea alte priorități în viață.

Asta presupune că, odată cu vârsta, devii mai priceput, mai înstărit și mai încrezător.

Am observat, de asemenea, că numărul femeilor compatibile între 30 și 40 de ani devine mult mai mic, deoarece cele mai stabile sunt deja într-o relație”, a declarat acesta.

„Există și multe provocări când vine vorba de întâlniri la o vârstă mai înaintată”

În comentarii, bărbații s-au împărțit în două tabere: unii consideră că experiența acumulată îi ajută să se descurce mai bine, iar alții consideră că era mai ușor când erau tineri.

„Absolut deloc” - este comentariul care a strâns cele mai multe aprecieri.

„Nu chiar. Întâlnirile erau mult mai ușoare pentru mine când eram mai tânăr — acum îmi este mult mai greu chiar și să obțin o întâlnire”, declară un utilizator.

„Este mai ușor să cunoști oameni. Ești mai relaxat și te afli într-o situație financiară mai bună. Ți-ai dat seama cine ești și ce îți dorești. Este însă mult, mult mai greu să întâlnești persoane care nu au «bagaj emoțional»”, spune alt internaut.

Altă persoană consideră că, odată ce înaintezi cu vârsta, „poți evita complet totul și să nu mai ai de-a face cu drama”.

„Cel mai probabil, ești într-un punct în care ești stabil financiar și te bucuri pur și simplu de libertatea ta. Când ești tânăr, însă, cred că dorința este mai puternică și apare impulsul de a trăi experiențe pe care încă nu le-ai avut.”

Un internaut consideră că, deși după 30 de ani atragi mai multe femei, întâlnirile devin mai complicate din cauza bagajului emoțional.

„N-aș spune că întâlnirile devin mai ușoare, dar cu siguranță am atras mult mai multe femei când eram la mijlocul spre finalul vârstei de 30 de ani decât oricând altcândva în viață.

Totuși, există și multe provocări când vine vorba de întâlniri la o vârstă mai înaintată: toată lumea are un anumit «bagaj» (inclusiv eu), e mai greu să găsești pe cineva compatibil, viața devine mai aglomerată, unele femei erau mai atrase de banii mei decât de personalitatea mea (haha), iar cu toții devenim mai încăpățânați și mai pretențioși pe măsură ce îmbătrânim.”

Cu toate acestea, un internaut consideră întrebarea una inutilă.

„Ia uite, încă o întrebare cu un răspuns imposibil de cuantificat. Ce-ar fi… să încerci pur și simplu să profiți de ceea ce ai? Dacă utilizatorii de Reddit ar avea mentalitatea asta, jumătate dintre aceste întrebări inutile n-ar mai fi puse niciodată.”

Mai multe femei în vârstă singure decât bărbați

Potrivit unui sondaj publicat de Forbes, bărbații tineri sunt mai des singuri decât femeile de aceeași vârstă, dar diferența se reduce sau se inversează la grupele mai în vârstă — la 65+ femeile singure depășesc bărbații singuri.

Așadar, potrivit sondajului realizat de Pew Research, având ca subiecți persoanele din SUA:

  • 63% dintre bărbații sub 30 de ani au declarat că sunt singuri (definiți ca nefiind căsătoriți, locuind cu un partener sau aflați într-o relație romantică stabilă). Între timp, doar 34% dintre femeile din aceeași grupă de vârstă s-au descris ca fiind singure.

Diferența de vârstă pare mult mai mică în grupele mai în vârstă, conform aceluiași sondaj:

  • Pentru persoanele cu vârste între 30 și 49 de ani, 25% dintre bărbați au declarat că sunt singuri, comparativ cu 17% dintre femei.
  • Pentru cei cu vârste între 50 și 64 de ani, 28% dintre bărbați s-au descris ca fiind singuri, comparativ cu 30% dintre femei.
  • Pentru persoanele de 65 de ani și peste, 25% dintre bărbați au raportat că sunt singuri, comparativ cu 39% dintre femei.
Viață de cuplu

Top articole

Partenerii noștri

image
Horațiu Potra vrea să se întoarcă în România, fără să aștepte extrădarea. Anunțul făcut de avocata sa
digi24.ro
image
Incendiul din Colectiv, 10 ani. Imagini greu de privit, cele mai dureroase momente. Tragedia care a scos România în stradă
stirileprotv.ro
image
Românii care trebuie să depună cerere pentru proprietate. Cine poate obține terenuri aferente locuinței
gandul.ro
image
Cum să NU iei țeapă de Black Friday 2025. Sfaturi de la bancheri și polițiști
mediafax.ro
image
Cine este partenerul de viață al vicepremierului Oana Gheorghiu. Are o funcție de conducere într-o companie străină
fanatik.ro
image
La 10 ani de la tragedie, Clubul Colectiv nu ar mai avea nevoie de autorizație de securitate la incendiu. Legea punea „piedici în dezvoltarea unor proiecte” şi a fost schimbată
libertatea.ro
image
Donald Trump, prima declarație despre reducerea trupelor americane din România
digi24.ro
image
Dacia, ca un tanc! Au văzut noul model și au rămas cu gura căscată: „Zici că e blindată”
gsp.ro
image
Gigi Becali a donat 2.000.000 €, apoi a fost interzis! Anunțul Patriarhiei: ”Au atras atenția în mod repetat”
digisport.ro
image
Călin Georgescu scapă de controlul judiciar? Judecătorii îl consideră 'pericol social' - când va fi dat verdictul
stiripesurse.ro
image
Amenințare fără precedent pentru Putin din NATO: „Vom șterge Moscova de pe fața Pământului dacă va ataca o capitală europeană”
antena3.ro
image
Vremea de mâine 31 octombrie. Va fi mult mai cald decât normalul perioadei. Maxime, între 16 şi 24 de grade
observatornews.ro
image
Primele rezultate ale necropsiei Ștefaniei Szabo. Ce au descoperit medicii legiști
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
prosport.ro
image
Ce acte trebuie pentru partajul casei și cum se stabilește cota fiecărui soț
playtech.ro
image
“Ce vreți, mă? Titlu? Pofta-n cui!”. Gigi Becali râde de olteni după scandalul fani – Rădoi – jucători după 0-0 cu Metaloglobus
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Doar 4 cuvinte: cum și-a numit Victor Pițurcă soția, pe care a înșelat-o timp de 16 ani
digisport.ro
image
Ordinul care schimbă harta diplomatică: România schimbă regulile la frontieră - noi interdicții pentru Rusia și teritoriile ocupate și un 'new-entry' - DOCUMENT
stiripesurse.ro
image
Andrei Găluț, solistul trupei „Goodbye to Gravity”, primul mesaj public la 10 ani de la Colectiv. Acesta este singurul membru care a supraviețuit dezastrului
kanald.ro
image
În aeroport, pe lângă bagaje vor fi cântăriți și pasagerii. Reguli la check-in impuse de....
playtech.ro
image
Primele imagini cu Ștefania Szabo în sicriu! Trupul neînsuflețit al doctoriței de 37 de ani a fost ridicat de la morgă și depus la capelă. Va fi înmormântată în uniforma de medic | FOTO
wowbiz.ro
image
Anunţul momentului după necropsie. Controverse legate de "laptele uitării", medicamentul găsit lângă doctoriţa moartă la 37 de ani
romaniatv.net
image
Anunț oficial de la Guvern! S-a stabilit soarta salariului minim pe economie
mediaflux.ro
image
Dacia, ca un tanc! Au văzut noul model și au rămas cu gura căscată: „Zici că e blindată”
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Alex Velea, roast devastator pentru Selly la „La bine și la roast”. Glumele care au aprins platoul și mesajul cu subînțeles despre un punct sensibil
actualitate.net
image
Călin Geambașu s-a împăcat, la o plăcintă, cu tatăl lui, dar se văd la tribunal: „Nu suntem dușmani, îl ajut să...” Care e, de fapt, mărul discordiei?
click.ro
image
Românca Anca Faur, soția celui de-al doilea om care a pășit pe Lună, a murit. Aldrin: „Iubirea vieții mele”
click.ro
image
Avertismentul psihologului Radu Leca, după ce Alex Ciucu și-a acuzat foștii socri de eșecul căsniciei cu Alina Sorescu: „Cine doarme între doi părinți se trezește fără partener”
click.ro
Kate Middleton foto GettyImages jpg
Prințesei de Wales i s-a făcut rău din nou! Kate Middleton abia se mai ține pe picioare după ultimul scandal
okmagazine.ro
Kardashian foto Instagram jpg
Își împarte patul cu o pisică și n-a mai avut relații intime de trei ani! Despre ce vedetă e vorba?
clickpentrufemei.ro
Comoara veche de 2.000 de ani a fost descoperită în 2017 (© Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege)
Un tezaur roman, ascuns timp de 8 ani, după ce a fost descoperit cu un detector de metale
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
image
Călin Geambașu s-a împăcat, la o plăcintă, cu tatăl lui, dar se văd la tribunal: „Nu suntem dușmani, îl ajut să...” Care e, de fapt, mărul discordiei?

OK! Magazine

image
Regele afemeiat rupe tăcerea despre presupusa idilă cu Prințesa Diana! A fost sau nu ceva mai mult decât o prietenie între ei?

Click! Pentru femei

image
Ana Ularu, „maestru al jocului‟ în Trădătorii: „Să vă bucurați din plin de show! Enjoy!‟

Click! Sănătate

image
Atenție, demența se poate observa atunci când te îmbraci!