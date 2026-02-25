Pericolul din spatele semipreparatelor, mesele pe fugă din zilele aglomerate. Concluziile îngrijorătoare ale unui raport recent

Mesele gata preparate încălzite la microunde sunt o soluție rapidă pentru zilele aglomerate, însă un nou raport avertizează că acest obicei ar putea avea efecte serioase atât asupra sănătății, cât și asupra mediului, notează Euronews.

Un studiu publicat de Greenpeace International analizează 24 de cercetări științifice recente privind riscurile ascunse ale alimentelor ambalate în plastic. Concluzia este îngrijorătoare: sute de mii de particule microscopice de plastic pot ajunge în mâncare în timpul încălzirii, alături de substanțe chimice periculoase, cu potențial impact pe termen lung asupra organismului.

„Oamenii cred că fac o alegere inofensivă atunci când cumpără și încălzesc o masă ambalată în plastic”, a declarat Graham Forbes, coordonator global al campaniei pentru plastic din cadrul Greenpeace SUA. „În realitate, suntem expuși la un cocktail de microplastice și substanțe chimice periculoase care nu ar trebui să ajungă niciodată în sau lângă alimente.”

Eticheta „sigur pentru microunde” nu garantează siguranța

Raportul avertizează că mențiunea „sigur pentru microunde” se referă, în general, doar la stabilitatea structurală a recipientului, nu și la faptul că acesta nu eliberează microplastice sau aditivi chimici în alimente.

Unul dintre studiile analizate arată că între 326.000 și 534.000 de particule micro și nanoplastice pot fi eliberate în doar cinci minute de încălzire la microunde. Nanoplasticele sunt atât de mici încât pot pătrunde în fluxul sanguin și în organe.

Materialele plastice conțin peste 4.200 de substanțe chimice considerate periculoase, multe dintre ele nereglementate în ambalajele alimentare. Cel puțin 1.396 de astfel de substanțe au fost deja detectate în corpul uman, iar unele sunt asociate cu cancer, infertilitate, dereglări hormonale, boli cardiovasculare, obezitate sau diabet de tip 2.

Temperaturile ridicate, timpul mai lung de încălzire, recipientele uzate și alimentele grase – care absorb mai ușor substanțele chimice – cresc cantitatea de particule eliberate în mâncare.

Impact major asupra mediului

Problema nu se oprește la sănătatea consumatorilor. Tăvile și foliile din plastic poluează pe tot parcursul ciclului lor de viață – de la extracția combustibililor fosili, la procesul de fabricație și până la eliminare.

Fiind realizate adesea din materiale multistrat, aceste ambalaje sunt greu de reciclat. Pe măsură ce se degradează, ele se transformă în micro și nanoplastice care ajung în sol, râuri și oceane, afectând fauna și reintrând ulterior în lanțul alimentar.

Chiar și atunci când sunt reciclate, materialele plastice își pierd din calitate și pot elibera din nou aditivi toxici în produse noi.

Producția de plastic, în creștere accelerată

Potrivit International Energy Agency, ambalajele reprezintă aproximativ 36% din totalul plasticului produs la nivel global. Producția mondială de plastic este estimată să se dubleze până în 2050.

Piața globală a mâncărurilor gata preparate ambalate în plastic, evaluată în prezent la peste 160 de miliarde de euro, ar putea ajunge la aproape 300 de miliarde de euro până în 2034, pe fondul cererii tot mai mari pentru produse convenabile.

În 2024, la nivel global au fost produse aproximativ 71 de milioane de tone de mâncare gata preparată, echivalentul a 12,6 kilograme per persoană.

Greenpeace solicită includerea plasticului destinat contactului cu alimentele în reglementări mai stricte la nivel global, în cadrul viitorului Tratat ONU privind plasticul, precum și eliminarea treptată a aditivilor periculoși.

„Riscul este clar, miza este uriașă, iar momentul de a acționa este acum”, a transmis reprezentantul organizației.