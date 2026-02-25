search
Miercuri, 25 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Pericolul din spatele semipreparatelor, mesele pe fugă din zilele aglomerate. Concluziile îngrijorătoare ale unui raport recent

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Mesele gata preparate încălzite la microunde sunt o soluție rapidă pentru zilele aglomerate, însă un nou raport avertizează că acest obicei ar putea avea efecte serioase atât asupra sănătății, cât și asupra mediului, notează Euronews

FOTO: Istock
FOTO: Istock

Un studiu publicat de Greenpeace International analizează 24 de cercetări științifice recente privind riscurile ascunse ale alimentelor ambalate în plastic. Concluzia este îngrijorătoare: sute de mii de particule microscopice de plastic pot ajunge în mâncare în timpul încălzirii, alături de substanțe chimice periculoase, cu potențial impact pe termen lung asupra organismului.

„Oamenii cred că fac o alegere inofensivă atunci când cumpără și încălzesc o masă ambalată în plastic”, a declarat Graham Forbes, coordonator global al campaniei pentru plastic din cadrul Greenpeace SUA. „În realitate, suntem expuși la un cocktail de microplastice și substanțe chimice periculoase care nu ar trebui să ajungă niciodată în sau lângă alimente.”

Eticheta „sigur pentru microunde” nu garantează siguranța

Raportul avertizează că mențiunea „sigur pentru microunde” se referă, în general, doar la stabilitatea structurală a recipientului, nu și la faptul că acesta nu eliberează microplastice sau aditivi chimici în alimente.

Unul dintre studiile analizate arată că între 326.000 și 534.000 de particule micro și nanoplastice pot fi eliberate în doar cinci minute de încălzire la microunde. Nanoplasticele sunt atât de mici încât pot pătrunde în fluxul sanguin și în organe.

Materialele plastice conțin peste 4.200 de substanțe chimice considerate periculoase, multe dintre ele nereglementate în ambalajele alimentare. Cel puțin 1.396 de astfel de substanțe au fost deja detectate în corpul uman, iar unele sunt asociate cu cancer, infertilitate, dereglări hormonale, boli cardiovasculare, obezitate sau diabet de tip 2.

Temperaturile ridicate, timpul mai lung de încălzire, recipientele uzate și alimentele grase – care absorb mai ușor substanțele chimice – cresc cantitatea de particule eliberate în mâncare.

Impact major asupra mediului

Problema nu se oprește la sănătatea consumatorilor. Tăvile și foliile din plastic poluează pe tot parcursul ciclului lor de viață – de la extracția combustibililor fosili, la procesul de fabricație și până la eliminare.

Fiind realizate adesea din materiale multistrat, aceste ambalaje sunt greu de reciclat. Pe măsură ce se degradează, ele se transformă în micro și nanoplastice care ajung în sol, râuri și oceane, afectând fauna și reintrând ulterior în lanțul alimentar.

Chiar și atunci când sunt reciclate, materialele plastice își pierd din calitate și pot elibera din nou aditivi toxici în produse noi.

Producția de plastic, în creștere accelerată

Potrivit International Energy Agency, ambalajele reprezintă aproximativ 36% din totalul plasticului produs la nivel global. Producția mondială de plastic este estimată să se dubleze până în 2050.

Piața globală a mâncărurilor gata preparate ambalate în plastic, evaluată în prezent la peste 160 de miliarde de euro, ar putea ajunge la aproape 300 de miliarde de euro până în 2034, pe fondul cererii tot mai mari pentru produse convenabile.

În 2024, la nivel global au fost produse aproximativ 71 de milioane de tone de mâncare gata preparată, echivalentul a 12,6 kilograme per persoană.

Greenpeace solicită includerea plasticului destinat contactului cu alimentele în reglementări mai stricte la nivel global, în cadrul viitorului Tratat ONU privind plasticul, precum și eliminarea treptată a aditivilor periculoși.

„Riscul este clar, miza este uriașă, iar momentul de a acționa este acum”, a transmis reprezentantul organizației.

Viață sănătoasă

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Câte zile rămâi fără permis dacă nu plătești amenzile de circulație. Explicațiile ministrului Cseke Attila
digi24.ro
image
Guvernul Bolojan anunță că din toamnă începe reducerea cheltuielilor din universități. Sporul de doctorat, înjumătățit
stirileprotv.ro
image
Amendă de 5.000 lei pentru bucureștenii care comit această neglijență. Sunt prinși pe camerele de supraveghere stradală și amenda vine direct acasă
gandul.ro
image
Sindicatul angajaților din aparatul Guvernului acuză adoptarea OUG privind reforma administrației „în dispreț față de avizele” instituțiilor competente
mediafax.ro
image
Șoc în fotbalul românesc: patronul echipei, reținut de poliție! Percheziții în București și alte 6 județe într-un dosar care vizează trucarea de meciuri. Update
fanatik.ro
image
Putin îi pregătește pe ruși pentru cea mai proastă veste posibilă
libertatea.ro
image
Dragonul Divin, misteriosul avion spaţial autonom al Chinei, lansat în cea de-a 4-a misiune. Temeri că acesta e o armă antisatelit
digi24.ro
image
Decizie șoc luată de Floyd Mayweather, după ce s-a aflat că este falit și nu mai are bani nici pentru serviciile de salubritate
gsp.ro
image
Italienii au dat verdictul în privința lui Chivu în miez de noapte, după ce Inter a fost eliminată din Champions League
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
O femeie care a vrut să-și renoveze casa a plătit 1 milion de dolari pentru lucrări care nu s-au mai făcut
antena3.ro
image
"Cei buni ajung la Dumnezeu". Durere și lacrimi pentru Dan și Cătălina, părinții morți în accident
observatornews.ro
image
Cine este Lăcrămioara, iubita lui Florin Prunea? Deși nu a divorțat, Hanțu se afișează cu femeia în vârstă de 50 de ani
cancan.ro
image
Veste excelentă pentru pensionari. CASS la pensiile peste 3.000 lei, analizată de CCR. Miza: 1.000.0000.000€
newsweek.ro
image
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
prosport.ro
image
Când intră în vigoare suspendarea permisului pentru neplata amenzilor. Cum se vor aplica sancțiunile
playtech.ro
image
Gigi Becali îl face praf pe Radu Miruţă după ce ministrul a spus că Steaua va avea drept de promovare: “Ce lege să schimbe piticania?! Nu ştie pe ce lume trăieşte”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Ce s-a întâmplat în Congresul SUA, după ce imaginile neverosimile cu Donald Trump au făcut înconjurul lumii
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
Maricel, un român stabilit în Italia, și-a găsit sfârșitul după ce a căzut de la o înălțime de 7 metri. În urmă cu câteva luni își pierduse fiica
kanald.ro
image
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
wowbiz.ro
image
Anunț TRIST despre Monica Bîrlădeanu. Soția lui Valeriu Gheorghiță a ajuns pe mâna medicilor
romaniatv.net
image
Bogdan Stelea o apără pe Anca Iordache de greutatea cumpărăturilor din mall! Soția lui Nelu Iordache, sesiune intensă cu Arnold FOTO și VIDEO PAPARAZZI
mediaflux.ro
image
Ce pensie are Marin Condescu, fostul șef de la Pandurii și mare lider sindical la Tîrgu-Jiu: „Nu e normal! Mi-am mai luat un serviciu”
gsp.ro
image
Ce a pățit un vlogger danez în timp ce făcea autostopul la noi în țară: „Tot ce ați auzit despre România e greșit”
actualitate.net
image
S-a născut «copilul-minune». Bebelușul a fost purtat într-un uter transplantat de la o femeie decedată
actualitate.net
image
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete
click.ro
image
Top 3 zodii fericite până în aprilie. Trăiesc cea mai frumoasă perioadă, au fost binecuvântate de Divinitate
click.ro
image
Rețeta genială de pizza pe care Deea Maxer o face la micul dejun. Te vei linge pe degete
click.ro
Kate Middleton și Prințul William foto Profimedia (9) jpg
Un expert în cititul pe buze a dezvăluit ce i-a spus Kate Middleton lui William la BAFTA 2026. Gestul lui a arătat o oarecare tensiune
okmagazine.ro
Hilary Duff foto Instagram jpg
„În sfârșit, înțeleg sexul!” Cântăreața Hillary Duff a avut numai experiențe neplăcute până acum!
clickpentrufemei.ro
Insula Ada-Kaleh (© iMAGO Romaniae)
Insula turcească Ada Kaleh, vizitată de un grup de elevi din Caransebeș în vara anului 1913
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop miercuri, 25 februarie. Scorpionii fac o schimbare radicală în viața lor, iar Balanțele își ascund emoțiile
image
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete

OK! Magazine

image
Priviri galeșe și gelozie! Regina Letizia e foc și pară după ce toată lumea vorbește despre „infidelitatea lui Felipe”

Click! Pentru femei

image
„În sfârșit, înțeleg sexul!” Cântăreața Hillary Duff a avut numai experiențe neplăcute până acum!

Click! Sănătate

image
Două semne de avertizare ale demenței care pot apărea noaptea