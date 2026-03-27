search
Vineri, 27 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Horoscop sâmbătă, 28 martie. Berbecii trebuie să aibă grijă de sănătate, iar Leii au nevoie de o schimbare

0
0
Publicat:

Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de sâmbătă, 28 martie.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Berbec 

Iubire - Aveți încredere în instinct și discutați subiecte mai delicate dacă vă deranjează ceva din atitudinea prietenilor.

Sănătate - Atenție la alimentele reci sau fierbinți, în special dacă aveți deja afecțiuni dentare!

Bani - Nu sunteți prezent în ceea ce faceți și nici nu vă puteți concentra pe sarcinile dificile. Așa că, mai bine ocupați-vă cu cele de rutină, fără să începeți proiecte noi.

Taur 

Iubire - Înscrieți-vă împreună cu partenerul la cursuri legate de pasiuni comune. Preluați inițiativa și căutați ceva interesant, ce știți că vă place amândurora!

Sănătate - Resimțiți din plin plictiseala .Găsiți activități care să vă rețină atenția. Puteți cădea în melancolie.

Bani - Invitați prietenii la o pizza și achitați nemțește. Discutați și planificați privitor la vacanța de Paște.

Gemeni 

Iubire - Faceți-vă noi cunoștințe, din medii culturale diferite. Manifestați curiozitate pentru alte țări și vedeți ce idei apar.

Sănătate - Mergeți la evenimente sportive individuale. Participați la jocuri de șah, fiți dinamic și activ.

Bani - Lăsați-vă purtat de inspirație. Nu forțați obținerea unor lucruri dacă nu se potrivesc planurile.

Rac 

Iubire - Cu cât mai multă lume, cu atât mai bine. Socializați cu oameni din medii variate, cu mentalități diverse.

Sănătate - Mintea este hiperactivă și vă îndepărtează de la lucrurile de bază. Odihniți-vă și nu săriți peste mese.

Bani - Securitatea financiară e importantă și vă apasă lipsurile. Puneți prea multă presiune pe voi.

Leu 

Iubire - Sunteți prea blând în momente când e nevoie de o abordare autoritară.

Sănătate - Starea de spirit se înseninează prin ceilalți. Socializați, chiar și despre nimicuri.

Bani - Vă entuziasmați să faceți un curs împreună cu un membru al familiei. Mergeți pe sport sau pictură!

Fecioara 

Iubire - Bucurați-vă de clipa prezentă și căutați prieteni care sunt dispuși să trăiască aventuri de moment.

Sănătate - Zona membrelor inferioare poate suferi mici accidentări.

Bani - Înainte de a spune da la următorul pas în carieră, fiți siguri că nivelul actual e bine stăpânit.

Citește mai departe pe Click!

*Informațiile din acest articol nu au bază științifică.

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

image
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
image
OK! Magazine

image
Click! Pentru femei

image
Click! Sănătate

image
