Horoscop sâmbătă, 28 martie. Berbecii trebuie să aibă grijă de sănătate, iar Leii au nevoie de o schimbare

Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de sâmbătă, 28 martie.

Berbec

Iubire - Aveți încredere în instinct și discutați subiecte mai delicate dacă vă deranjează ceva din atitudinea prietenilor.

Sănătate - Atenție la alimentele reci sau fierbinți, în special dacă aveți deja afecțiuni dentare!

Bani - Nu sunteți prezent în ceea ce faceți și nici nu vă puteți concentra pe sarcinile dificile. Așa că, mai bine ocupați-vă cu cele de rutină, fără să începeți proiecte noi.

Taur

Iubire - Înscrieți-vă împreună cu partenerul la cursuri legate de pasiuni comune. Preluați inițiativa și căutați ceva interesant, ce știți că vă place amândurora!

Sănătate - Resimțiți din plin plictiseala .Găsiți activități care să vă rețină atenția. Puteți cădea în melancolie.

Bani - Invitați prietenii la o pizza și achitați nemțește. Discutați și planificați privitor la vacanța de Paște.

Gemeni

Iubire - Faceți-vă noi cunoștințe, din medii culturale diferite. Manifestați curiozitate pentru alte țări și vedeți ce idei apar.

Sănătate - Mergeți la evenimente sportive individuale. Participați la jocuri de șah, fiți dinamic și activ.

Bani - Lăsați-vă purtat de inspirație. Nu forțați obținerea unor lucruri dacă nu se potrivesc planurile.

Rac

Iubire - Cu cât mai multă lume, cu atât mai bine. Socializați cu oameni din medii variate, cu mentalități diverse.

Sănătate - Mintea este hiperactivă și vă îndepărtează de la lucrurile de bază. Odihniți-vă și nu săriți peste mese.

Bani - Securitatea financiară e importantă și vă apasă lipsurile. Puneți prea multă presiune pe voi.

Leu

Iubire - Sunteți prea blând în momente când e nevoie de o abordare autoritară.

Sănătate - Starea de spirit se înseninează prin ceilalți. Socializați, chiar și despre nimicuri.

Bani - Vă entuziasmați să faceți un curs împreună cu un membru al familiei. Mergeți pe sport sau pictură!

Fecioara

Iubire - Bucurați-vă de clipa prezentă și căutați prieteni care sunt dispuși să trăiască aventuri de moment.

Sănătate - Zona membrelor inferioare poate suferi mici accidentări.

Bani - Înainte de a spune da la următorul pas în carieră, fiți siguri că nivelul actual e bine stăpânit.

*Informațiile din acest articol nu au bază științifică.