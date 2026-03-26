Joi, 26 Martie 2026
Adevărul
Orașul european care îți dă peste 27.000 de euro dacă te muți acolo. Ce condiții impune

După ce a vizitat satul care oferă peste 27.000 de euro noilor locuitori, vloggerul Ben Morris trage un semnal de alarmă: banii vin la pachet cu o „capcană” contractuală de zece ani și investiții masive.

Albinen, Elveția. Captură video Youtube

Ben Morris a pornit în Alpii Elvețieni pentru a investiga o locație care a suferit din cauza unei populații în scădere și, în încercarea de a-i crește numărul, a oferit un stimulent financiar celor care își stabilesc reședința în acest sat.

Cuibărit în sud-vestul Elveției, în cantonul Valais, satul idilic Albinen arată ca și cum ar fi de pe o carte poștală, cu priveliștile sale montane uimitoare, dealurile line și casele fermecătoare așezate pe un fundal verde luxuriant. Cu o populație raportată de doar 262 de persoane, locuitorii din Albinen au votat pentru implementarea unei inițiative de rezidență care oferă 25.000 de franci elvețieni (aproximativ 24.000 de lire sterline la momentul scrierii acestui articol) celor care se mută la munte, potrivit BBC .

Ben a fost evident impresionat în timp ce se îndrepta spre sat cu mașina, numind priveliștile „incredibile”, scrie Express.

La sosire, a observat că satul era o oază de liniște, dar în timp ce explora străzile înguste și se bucura din nou de priveliști, a fost uluit.

În videoclipul postat pe canalul său omonim de YouTube, el a spus: „De fapt, nu aveam de gând să vin în acest oraș. M-am simțit atât de obosit și mizerabil în această dimineață. Dar doar faptul că pot sta aici chiar acum și să admir această priveliște. Merită în sine.

Părea derutant că un loc atât de frumos ar trebui să ofere stimulente financiare, dar mai târziu a subliniat problema: mutarea la Albinen vine cu un set strict de condiții care trebuie îndeplinite.

Știu la ce vă gândiți cu toții. Acest sat pare uimitor. Cum te înscrii pentru a primi banii? Din păcate, există câteva cerințe. Asta îl face puțin mai puțin atractiv.

În video postat pe Youtube, Ben a continuat: „Iată cerințele pentru a te muta la Albinen și a primi banii. Este vorba de 25.000 de franci elvețieni, ceea ce este de fapt mult mai mult decât 25.000 de dolari.” 

Trebuie să achiziționați, să construiți sau să renovați substanțial o locuință principală în Albinen, cu o valoare minimă de 200.000 de franci elvețieni. Această locuință trebuie să fie reședința principală. Nu poate fi o casă de vacanță.”

Trebuie să te angajezi să locuiești în sat cel puțin 10 ani. Probabil că asta o să-i dezamăgească pe majoritatea dintre voi, cei care vizionați. Trebuie fie să fii cetățean elvețian, fie să deții un permis de rezidență permanentă de tip C elvețian.”

Aparent dezamăgit, Ben a adăugat că, odată ce afli aceste detalii, îți dai seama că „nu este atât de atractiv” pe cât părea la început. Conform House Beautiful, va trebui să ai sub 45 de ani.

Acesta a adăugat că aceste reguli, așa cum se menționează în regulamentul privind locuințele din 2023, au scopul de a „promova păstrarea și reședința permanentă a tinerilor și a familiilor în municipalitatea Albinen”.

