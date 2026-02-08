Horoscop luni, 9 februarie. Zi a comunicării și a drumurilor scurte pentru Vărsători, nativii din zodia Leu aleg singurătatea

Potrivit Horoscopului de luni, 9 februarie, Scorpionii se simt temători și nu au curajul să facă primul pas, Racii se simt copleșiți de emoții iar Berbecii își pot extinde aria de clienți. Lorina, astrologul Click!, vine cu previziuni complete pentru toate zodiile.

Berbec

Iubire - Fiți pasional în exprimarea emoțiilor. Dacă spuneți lucruri doar pentru că așa credeți că e social acceptabil se va simți.

Sănătate - Rămâneți fidel sistemului propriu de valori. Să visați la stilul și standardele din media, asta nu face decât să vă frustreze.

Bani - Extindeți aria de clienți sau de persoane interesate să apeleze la serviciile pe care le oferiți pe lângă serviciu.

Taur

Iubire - Partenerul este plin de ingeniozitate și dă dovadă de generozitate sufletească. Nu-i însă indicat flirtul cu alții.

Sănătate - Contemplați, citiți cărți, reamintiți-vă lucruri frumoase din viață, relaxați-vă! Veți reveni la starea de bine.

Bani - Atenție la cheltuieli nesăbuite! Ele vă golesc buzunarele, și greu le veți umple apoi la loc.

Gemeni

Iubire - Dacă sunteți singur, unul din membrii familiei vrea să o facă pe pețitorul. Nu refuzați! S-ar putea să vă placă persoana pe care o propune.

Sănătate - Nu consumați băuturi energizante sau cafea cu cofeină după ora 17!

Bani - Luați bani în buzunar, pentru că nu se știe unde ajungeți și găsiți lucrurile de care aveți nevoie.

Rac

Iubire - E mai indicat să petreceți timpul liber cu familia sau cu prietenii foarte apropiați.

Sănătate - Emoțiile vă pot copleși. E mai indicat să stați în mediile cunoscute, care vă sunt familiare.

Bani - Puteți cheltui bani pentru amenjarea interioară a căminului sau pentru lucruri legate de casă.

Leu

Iubire - Nu aveți dispoziția să împărtășiți cu ceilalți gândurile și ideile. Cele mai bune idei vă vin când sunteți singur.

Sănătate - E prielnic să vă îndreptați către activități spirituale, de meditație, chiar orientate către metafizic.

Bani - Sunteți competitivi și e mai indicat să alegeți activități în care să lucrați individual.

Fecioară

Iubire - Deși încă mai puteți persista într-o greșeală, dragostea și bucuria voastră sunt mai puternice acum.

Sănătate - Conversațiile cu confidențiali apropiați vă ajută să abordați și să vă debarasați de orice obicei prost.

Bani - Fiecare tranzacție are șansa de a se desfășura bine, iar luptele și competitivitatea obișnuite devin inutile.

* Informaţiile din aceast articol nu au bază ştiinţifică