Dalai Lama, după ce a câștigat un Grammy pentru „Cea mai bună carte audio”: „Nu o consider drept o onoare personală”

Liderul spiritual tibetan, Dalai Lama, și-a exprimat „recunoștința” după ce a câștigat duminică, 1 februarie, primul său premiu Grammy din carieră. Distincția i-a fost acordată la Los Angeles, la categoria „Cea mai bună carte audio”, pentru nararea propriilor învățături.

Dalai Lama a fost recompensat duminică, la cea de-a 68-a ediţie a Grammy Awards, la Los Angeles, pentru cartea sa audio „Meditaţii: Reflecţiile Sanctităţii Sale Damai Lama”, scrie News.ro.

„Primesc această dictincţie cu recunoştinţă şi umilinţă. Nu o consider drept o onoare personală, ci drept o recunoaştere a responsabilităţii noastre universale comune

Cred cu adevărat că pacea, compasiunea, grija faţă de mediul nostru şi înţelegerea unităţii omenirii sunt esenţiale stării de bine colective a celor opt miliarde de fiinţe umane”, declară el într-un mesaj postat pe reţele de socializare.

Realizată în colaborare cu Maggie Rogers și Rufus Wainwright, cartea audio a lui Dalai Lama a fost premiată duminică la Premiile Grammy.

Trofeul îl plasează pe liderul spiritual într-o companie selectă de personalități politice care au câștigat la aceeași categorie, precum Jimmy Carter (premiat postum), Barack Obama și Bill Clinton.

Născut pe 6 iulie 1935, laureatul premiului Nobel este considerat unul dintre cei mai influenţi lideri religioşi din lume, cu o audienţă care se extinde dincolo de budism, dar nu şi de Beijing, care îl consideră un separatist şi a încercat să aducă credinţa sub controlul său, scrie Reuters.

Acesta a fugit din Tibet în 1959, în urma unei revolte eşuate împotriva regimului chinez, Lhamo Thondup, pe numele său real, s-a refugiat în India şi, de atunci, a pledat pentru o „cale de mijloc” paşnică pentru a obţine autonomie şi libertate religioasă pentru poporul tibetan.

În iunie 2025, el a confirmat că va exista un succesor după moartea sa, care se va naște în afara Chinei, punând capăt îndoielilor cu privire la continuarea instituției budiste vechi de 600 de ani.