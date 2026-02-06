search
Vineri, 6 Februarie 2026
Horoscop sâmbătă, 7 februarie. Unii nativi își schimbă destinul cu 180 de grade, iar alții iubesc din nou

Horoscopul de sâmbătă, 7 februarie aduce schimbări majore pentru nativii Scorpion. De asemenea, astrele au vești bune pentru Gemeni și Fecioare.

Berbec **

Iubire - Vreți să stați mai izolat, vă este dificil să fiți în mijlocul unui grup de oameni.

Sănătate - Dacă aveți grijă să rămâneți echilibrat și centrat, faceți față cu brio activităților cotidiene.

Bani - Vă enervați pentru lucruri spuse de colegi și apar discuții sau conflicte interminabile, fără sens.

Taur **

Iubire - Aveți de rezolvat mici conflicte interioare și e indicat să stați de vorbă cu voi înșivă.

Sănătate - Dispoziția e schimbătoare iar nivelul energiei este și el fluctuant.

Bani - Unul din membrii familiei vă solicită atenția și suportul finaciar pentru o problemă de sănătate personală.

Gemeni **

Iubire - Este mai indicat să vă înconjurați de prieteni foarte apropiați dacă simțiți neapărat nevoia de companie. Este bine să petreceți timp și cu voi înșivă.

Sănătate - Puteţi fi mai sensibili la mediul înconjurător, atenție la probleme ale pielii în special și să nu luaţi lucrurile prea personal, căci asta o să vă afecteze.

Bani - Secretul pentru voi este în a găsi o cale de a colabora cu ceilalți, pentru a putea obține rezultate favorabile și concrete.

Rac **

Iubire - Schimbările în gusturi și preferințe trebuie comunicate celor dragi pentru a nu fi în dezacord.

Sănătate - Hidratarea și tot ce vă ajută să eliminați din toxine, sunt proceduri care acționează benefic.

Bani - Fiți atent pe ce vă puneți semnătura. Nu lăsați pe alții să își asume credit pentru munca voastră.

Leu **

Iubire - În cele din urmă, se ivește ocazia să detensionați unele conflicte mai vechi cu rude apropiate.

Sănătate - Optați să schimbați înotul sau gimnastică acvatică de până acum, cu exerciții care se pot face și de acasă.

Bani - Cereți oferte pentru o posibilă asigurare la casă sau apartament. Luați măsuri de prevedere.

Fecioara **

Iubire - Sunteți mai sensibili la ce spune și gândește lumea. Alegeți-vă compania potrivită.

Bani - Investiți banii în activități legate de domeniul imobiliar. Poate vindeți casa, vă mutați, achiziționați un nou cămin.

Sănătate - Vă puteți epuiza dacă nu vă dozați echilibrat efortul la locul de muncă.

