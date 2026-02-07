Horoscop tarot duminică, 8 februarie. Ce rezervă cărțile pentru fiecare zodie

Lorina, astrologul Click!, prezintă horoscopul și mesajele cărților de tarot pentru duminică, 8 februarie, zi influenţată de prezenţa Soarelui în zodia Vărsător.

Duminică, 8 februarie, combinația astrală a zilei promite profunzime emoțională și gândire originală. Soarele în Vărsător aduce în prim-plan inovația, tehnologia și abordările neconvenționale, în timp ce Luna în Scorpion atrage atenția asupra transformărilor interioare și a emoțiilor intense. În această energie complexă, cartea de tarot colectivă a zilei, Pajul de Cupe, simbolizează începuturi și deschidere emoțională.

Berbec - Șapte de Săbii

Ziua aduce un apel la sinceritate față de propria persoană. Este momentul să recunoști unde ai evitat adevărul și să renunți la măști. Autenticitatea te ajută să construiești relații și situații solide.

Taur - Cinci de Săbii

Apare nevoia unei decizii clare, chiar dacă este dificilă. Renunțarea la ceea ce nu îți mai este benefic poate aduce eliberare și claritate pentru viitor.

Gemeni - Trei de Cupe

Sprijinul emoțional joacă un rol important. Comunicarea cu prietenii sau familia te poate ajuta să depășești momentele sensibile și să îți recapeți optimismul.

Rac - Cinci de Monede

Este timpul pentru o schimbare de perspectivă. Gândirea pozitivă și renunțarea la ideile limitative îți pot transforma starea emoțională și îți pot reda speranța.

Leu - Împărăteasa

Ziua te invită la independență și autoevaluare. Evită dependența emoțională și ascultă-ți instinctele, mai ales atunci când simți că o situație nu este în favoarea ta.

Fecioară - Turnul

Pot apărea situații neașteptate care cer ajustări rapide. Reevaluează planurile și metodele, deoarece schimbarea îți poate aduce claritate și progres.

Balanță - Pustnicul

Retragerea din viața socială ia sfârșit. Este un moment potrivit pentru reconectare, comunicare și apropiere de cei dragi.

Scorpion - Forța

Înfruntarea temerilor devine esențială. Curajul și sinceritatea față de tine îți vor permite să depășești blocajele emoționale.

Citește pe Click restul previziunilor

* Informaţiile din aceast articol nu au bază ştiinţifică.