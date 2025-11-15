search
Sâmbătă, 15 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Horoscop duminică, 16 noiembrie. Nativii unei zodii au nevoie de odihnă și hidratare, în timp ce alții au parte de provocări

0
0
Publicat:

Horoscopul zilei de dumunică, 16 noiembrie 2025, vine cu schimbări, provocări și vești importante pentru mai multe zodii. Lorina, astrologul Click!, a realizat predicții complete pentru fiecare zodie. 

Horoscopul zilei de duminică, 16 noiembrie 2025 FOTO: Shutterstock
Horoscopul zilei de duminică, 16 noiembrie 2025 FOTO: Shutterstock

Berbec

Iubire – În plan afectiv, încercați să vă detașați de tendința de a controla ritmul celuilalt. Lăsați-i pe oameni să acționeze cum simt, fără a interveni sau a forța lucrurile. Doar așa puteți observa adevăratele lor intenții. Relațiile recent începute au nevoie de spațiu pentru a crește natural, iar relațiile stabile cer mai multă toleranță din partea voastră.

Sănătate – Energia fluctuează și sunteți ușor iritabili. Activitățile care vă ancorează în confort și rutină vă ajută enorm. Evitați schimbările bruște, pentru că vă pot dezechilibra psihic și fizic. Ascultați semnalele corpului și nu vă suprasolicitați.

Bani – Tot ce părea complicat devine brusc clar atunci când priviți situația pragmatic. Banii reprezintă soluția unor dileme sau blocaje, iar deciziile financiare sunt inspirate. Nu vă speriați de cheltuieli, acestea sunt necesare și produc rezultate bune pe termen scurt.

Taur

Iubire – Sunteți provocați să abordați cu delicatețe subiecte care de obicei trezesc tensiuni. Evitați tonul tăios, pentru că partenerul reacționează mai sensibil ca de obicei. Dacă discutați cu calm și sinceritate, primiți în schimb apreciere și o apropiere reală.

Sănătate – Sunteți într-o perioadă în care aveți nevoie de blândețe și de susținere emoțională. Prezența oamenilor dragi, contactul fizic, afecțiunea și liniștea unui spațiu intim vă reîncarcă mai mult decât orice altă activitate.

Bani – Apare dorința de a face un cadou semnificativ cuiva din familie. Investiți în emoție și în conexiuni, nu în lucruri scumpe. Cheltuielile vă aduc satisfacție, iar atmosfera de acasă devine mai armonioasă grație gesturilor voastre.

Gemeni

Iubire – Sunteți sensibili la opiniile celor din anturaj. Vă pasă mai mult decât recunoașteți de ce spune lumea despre alegerile voastre în dragoste. Ideal ar fi să mutați atenția spre planurile voastre de viitor și să nu permiteți altora să vă dicteze ritmul sentimental.

Sănătate – Atenție la activitățile în echipă și la mediile solicitante. Stresul poate crește dacă vă lăsați absorbiți de ritmul altora. Respectați regulile de securitate, nu vă grăbiți și evitați efortul fizic inutil.

Bani – Apar plăți obligatorii, legate de taxe, documente, acte, moșteniri sau acces la anumite resurse financiare. Nu sunt neapărat cheltuieli noi, ci mai degrabă obligații care revin în atenția voastră. Le gestionați eficient, dar cu puțin stres.

Rac

Iubire – Aveți nevoie de confirmări emoționale, chiar dacă nu o spuneți direct. Sensibilitatea crescută vă face să interpretați gesturi sau cuvinte ale partenerului mai profund decât intenționat. Spuneți sincer ce aveți nevoie pentru a vă simți în siguranță afectiv.

Citește și: Horoscop luni, 10 noiembrie. Discuţii interminabile pentru Capricorni şi presiuni pentru Berbeci

Sănătate – Corpul cere pauză. Orice suprasolicitare, inclusiv emoțională, se transformă în oboseală, insomnie sau tensiune nervoasă. Prioritizați odihna, rutina și alimentația echilibrată.

Bani – Parteneriatele sunt favorizate. Un colaborator, un asociat sau un prieten vă întinde o mână de ajutor, deschizând o oportunitate importantă. Analizați bine contractele și termenii.

Leu

Iubire – Dorința de a avea control asupra direcției relației poate provoca tensiuni. Partenerul resimte presiunea, așa că e bine să lăsați lucrurile să curgă natural. O atitudine flexibilă aduce armonie.

Sănătate – Organismul răspunde excelent la disciplină: program fix, mese regulate, somn suficient. Cu cât implementați o rutină mai strictă, cu atât energia crește.

Bani – Se ivesc câștiguri mici, dar constante, provenite din activități secundare sau idei spontane. Nu ignorați aceste lucruri, pot deveni o sursă stabilă de venit.

Fecioară

Iubire – Tindeți să analizați totul prea mult și să transmiteți criticile într-un mod care poate răni. Mizați pe claritate și pe ton cald. O conversație sinceră, dar blândă, rezolvă neînțelegeri vechi.

Sănătate – Sunteți suprasolicitați mental. Găsiți un hobby care vă scoate din ritmul agitat și vă ajută să vă conectați cu ceva creativ: desen, muzică, gătit, decor.

Bani – Aveți tendința să reorganizați casa sau spațiul de lucru, ceea ce poate duce la cheltuieli. Sunt însă investiții utile, pentru că aduc eficiență și confort.

Balanță

Iubire – Evitați amânarea discuțiilor importante. Comunicarea clară și fără ocolișuri devine cheia pentru restabilirea armoniei în cuplu. Partenerul apreciază transparența.

Sănătate – Posibile migrene sau tensiune fizică cauzate de stres. Luați pauze dese și evitați conflictul. Aerul curat sau un masaj ușor fac minuni.

Bani – Un membru al familiei sau un prieten apropiat vă poate propune o colaborare avantajoasă. Evaluați oportunitatea cu atenție, pentru că poate aduce stabilitate.

Scorpion

Iubire – Emoțiile sunt intense, la fel și pasiunile, dar și reacțiile impulsive. Gelozia sau suspiciunile pot strica atmosfera. Respirați, observați și abia apoi vorbiți. Relația se poate aprofunda dacă temperați impulsurile.

Sănătate – Aveți energie, dar riscați să o consumați haotic. Ritmul trebuie calibrat. Odihna, hidratarea și limitele personale sunt esențiale.

Bani – În discuții apar teme legate de datorii, rambursări sau bani care trebuie recuperați. Le gestionați eficient și rapid.

Săgetător

Iubire – Aveți chef de libertate, experiențe noi și momente spontane. Relația se revigorează dacă aduceți elementul-surpriză. Dacă sunteți singuri, atrageți oameni veseli și energici.

Sănătate – Vă simțiți bine fizic, dar tentația de a exagera este mare. Respectați limitele corpului, mai ales în sport sau alimentație.

Bani – Un proiect promițător apare în calea voastră. Necesită curaj și viziune, dar potențialul financiar este real. Analizați riscurile, dar nu ratați ocazia.

Horoscopul integral în Click! 

Horoscop

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează că efectele pot fi majore
digi24.ro
image
Cum a reușit un fals pilot să opereze zboruri prin Europa timp de mai mulți ani. A lucrat pentru două companii aeriene
stirileprotv.ro
image
Test de logică | Identificați litera ascunsă în această iluzie optică
gandul.ro
image
Catedrala Mântuirii Neamului: Program special de sărbători
mediafax.ro
image
Bătaie în fața stadionului înainte de Bosnia – România! Forțele de ordine au intervenit de urgență. Video
fanatik.ro
image
Veniturile amețitoare ale membrilor CSM. Judecătorii și procurorii care se opun tăierii pensiilor speciale din justiție încasează anual 9,5 milioane de lei
libertatea.ro
image
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate de elită a armatei ruse să întoarcă soarta bătăliei din Pokrovsk
digi24.ro
image
Austriecii au analizat modelul Dacia și au tras concluziile: „Este noul Volkswagen!”
gsp.ro
image
S-a terminat pentru România! Austria i-a ”condamnat” pe ”Tricolori” la baraj
digisport.ro
image
Scandal fără precedent la CCR: judecători acuzați că au introdus pe ascuns paragrafe care schimbă sensul deciziei privind pensiile magistraților (surse)
stiripesurse.ro
image
O insulă grecească îi plătește cu 18.000 de euro pe cei care doresc să se mute acolo. Are școală și cafenea și doar 24 de locuitori
antena3.ro
image
Expert fiscal, despre controalele ANAF la nunţi şi botezuri: "Multă muncă, bani puțini. Asta e evaziune mică"
observatornews.ro
image
Scandal înainte de meciul Bosnia – România! Se cere intervenția FIFA și UEFA: 'Românii trebuie interziși la Zenica'
cancan.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
prosport.ro
image
Ce se întâmplă dacă depășești termenul de acceptare a moștenirii. Explicații pe înțelesul tuturor
playtech.ro
image
Banner scandalos afișat de români la Belgrad! Bosniacii, scârbiți de mesajul pregătit de ultrașii lui Dinamo: „Escortați românii afară din țară!”. Update
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Profesoara dată afară după ce tatăl unui elev a descoperit ce face a rupt tăcerea! Elena: ”Soția lui a povestit totul”
digisport.ro
image
SURSE La Guvern se pregătește interdicția cumulului pensiei cu salariul: Se aplică tuturor angajaților la stat, cu o singură excepție
stiripesurse.ro
image
Cazul Sarei, fetița de 2 ani care a sfârșit în cabinetul stomatologic, ar putea schimba legea. Anunţul făcut de ministrul Sănătății
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
Mariana Moculescu și-a făcut apariția la priveghiul lui Horia Moculescu, chiar dacă anunțase că nu va participa! Preț de câteva momente, a dat la o parte toate neînțelegerile și și-a îmbrățișat fiica
wowbiz.ro
image
IMAGINI BOMBĂ cu Mariana Moculescu, la priveghiul lui Horia Moculescu. Uluitor cum și-a făcut apariția. Toți cei prezenți și-au dat coate când au văzut-o!
romaniatv.net
image
Sondaj CURS: Băluță, favorit cu 27% la Primăria Capitalei. Ciucu și Drulă, la egalitate cu câte 22%
mediaflux.ro
image
Scandal de proporții în Bosnia: „Interziceți românii pe stadion! Escortați-i afară din țară!” » De vină e un banner scandalos
gsp.ro
image
Cristina Teleanu, în lacrimi. Fosta avocată, devenită ciobăniță, acuzații grave pentru soțul ei: „Un om fără școală să mă umilească..."
actualitate.net
image
Destinul tragic al prințesei Ioana Cantacuzino și vila „23 August” din Călimănești. Castelul a ajuns o ruină istorică
actualitate.net
image
Oana Ioniță, moment de sinceritate. Cine e bărbatul căsătorit din showbiz pe care îl admiră: „Îmi plac oamenii frumoși”
click.ro
image
Numerologul Cristian Teran, previziuni în dragoste, bani și sănătate pentru anul 2026. Află ce te așteaptă în anul care vine
click.ro
image
Imagini din casa lui Horia Moculescu. Cum arată locuința compozitorului din centrul Capitalei, plină de amintiri și elemente păstrate de zeci de ani
click.ro
Kate Middleton înmormântare Prințul Philip foto Getty Images (3) jpg
Cum a avertizat-o Prințul Philip pe Kate Middleton chiar înainte să moară. Vorbele bunicului Prințului William au cutremurat-o pe Prințesă
okmagazine.ro
Rulori de vinete cu feta Sursa foto shutterstock 645435520 (3) jpg
Tocăniță libaneză de vinete. Preparatul care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
„Banda de Gropi” de pe Monte Sierpe (© C. Stanish; Antiquity Publications Ltd; CC BY 4.0)
Misterul vechi de secole al celor 5.200 de gropi din Anzii peruvieni, rezolvat de cercetători?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
image
Oana Ioniță, moment de sinceritate. Cine e bărbatul căsătorit din showbiz pe care îl admiră: „Îmi plac oamenii frumoși”

OK! Magazine

image
Cum a avertizat-o Prințul Philip pe Kate Middleton chiar înainte să moară. Vorbele bunicului Prințului William au cutremurat-o pe Prințesă

Click! Pentru femei

image
Divorțul aproape că a distrus-o! Actrița Isla Fisher, în lacrimi în timp ce-și muta mobila în noua casă

Click! Sănătate

image
Medic: Semnul de demență care apare când te uiți la televizor