Horoscop joi, 9 octombrie. O zodie va primi bani în dar, alți nativi au probleme de comunicare

Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de 9 octombrie, 2025.

Berbec

Iubire - Perseverenţa şi blândeţea vă aduc rezultate. Partenerul sau familia pot fi mai rezervaţi. Dar înțelegeți-i!

Sănătate - Implicaţi-vă în activităţi de grup, poate cu puţină competitivitate amicală.

Bani - Nu fiţi pasiv dar nici nu deveniţi apărătorul tuturor. Aduceţi argumente, dar nu vă implicaţi în lupte de putere. Riscați să fiți taxat la buzunar.

Taur

Iubire - Evitați să căutați scuze pentru comportamentul greșit al cuiva din anturaj. Exprimați-vă nemulțumirea.

Sănătate - Să așteptați să treacă și leacurile din auzite nu e soluția ideală acum. Nu neglijați simptome care se agravează!

Bani - Negociați condițiile contractuale la orice act semnat. Nu lăsați entuziasmul inițial să preia controlul.

Gemeni

Iubire - Vă doriți scăpare din rutină.Aventura se poate obține în moduri mai puțin riscante dacă o planificați cât de cât.

Sănătate - Siesta de la amiază face să dispară semnele de oboseală și crește performanțele de efort intelectual.

Bani - Munciți mai mult iar rezultatele par să fie mai puțin vizibile. Luați-o mai ușor și adaptați ritmul.

Rac

Iubire - Explorați medii noi. Curiozitatea manifestată acum vă aduce oameni noi și frumoși în cale.

Sănătate - Ascultați-vă intuiția și țineți cont de ritmurile naturale, de mâncarea de sezon, de activitatea fizică adaptată la condiții meteo.

Bani - Cheltuielile sunt făcute pentru cămin dar puteți lua în calcul și să faceți bani muncind de acasă, măcar sporadic.

Leu

Iubire - Înscrieți-vă la o acțiune de voluntariat și implicați prietenii mai pozitivi. Dacă nu, faceți partenerului pe plac!

Sănătate - Începeți un jurnal și notați gândurile. Ele sunt cele care creează realitatea și simptomele deranjante.

Bani - Intuiția vă ajută să vedeți detalii ascunse care pot avea consecințe neplăcute. Colegii sau amicii vă rămân îndatorați.

Fecioară

Iubire - Sunteți mai liber în exprimare și comunicați clar. Ceilalți țin cont de dorințele pe care le manifestați.

Sănătate - Ocupați-vă de sănătate, fiți atenți la ce produse folosiți și la eventualii alergeni!

Bani - Comunicați cu colaboratori externi și încercați să implementați soluțiile oferite.

