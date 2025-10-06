Horoscop marți, 7 octombrie. O zodie primește bani, iar alta are parte de conflicte

Potrivit Horoscopului de marți, 7 octombrie 2025, Scorpionii primesc bani, Peștii au parte de conflicte, iar Fecioarele traversează o perioadă bună.

Berbec

Iubire - Fiţi optimist, vesel şi participaţi numai la evenimente care sunt sinonime cu relaxarea.

Sănătate - Excesele pot fi trecute cu vederea. Satisfacţia de moment e importantă dar nu faceţi un obicei din asta.

Bani - Sunteţi generos şi îndepliniţi nevoile celorlalţi fără să vă aşteptaţi la recompense.

Taur

Iubire - Discutați cu partenerul ideea de a face un schimb de case – puteți găsi oferte la prețuri avantajoase.

Sănătate - Acordați atenție suficientă sistemului vascular. Faceți mișcare și proceduri de detoxifiere pentru limfă.

Bani - Săriți rapid de la o sarcină la alta și nu dedicați suficientă atenție nici unui lucru.

Gemeni

Iubire - Nativii care trăiesc în cupluri, vor fi sensibili la sirenele dorinței. Dar nu este neapărat soțul sau partenera persoana care vă face să visați!

Sănătate - Aveți multă dorință să faceți totul pentru a avea o formă fizică și morală bună.

Bani - Nimic nu va fi prea mult pentru persoana la care țineți și pe care veți doriți să o acoperiți cu daruri.

Rac

Iubire - E posibil ca cineva drag să vă solicite ajutorul. Nu fiți egoiști și oferiți măcar un sfat.

Sănătate - Faceți o evaluare a stării generale și constatați ce ajustări sunt necesare. Faceți schimbările majore utile.

Bani - Sunteți hipercritic și e mai indicat să faceți cheltuieli pentru casă, pentru sporirea confortului din cămin.

Leu

Iubire - Manifestați tendință către gelozii, încercări subtile de a controla reacțiile celuilalt. Conștientizați și fiți diplomat.

Sănătate - Fiți deschis și la surse de energie din exterior-spre exemplu la contactul cu oameni dragi sau la o cură de vitamine. Nivelul energetic e destul de redus.

Bani - Interesați-vă de achiziții prin licitație sau la târguri specializate. Profitați de prețul mai redus.

