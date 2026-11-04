 Horoscop joi, 5 noiembrie. Berbecii sunt încurajați să riște, iar Taurii își negociază relația | adevarul.ro
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Horoscop joi, 5 noiembrie. Berbecii sunt încurajați să riște, iar Taurii își negociază relația

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Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de joi, 5 noiembrie.

Horoscop 6 12 mai, foto Shutterstock jpg
Foto: Shutterstock

Berbec 

Iubire - Oferiți-vă propriei persoane atenția care o meritați. Creionați-vă țintele pe următoarea perioadă. 

Sănătate - Faceți pași mărunți necesari pentru a vedea dacă sunteți pe drumul cel bun. Testați un nou mod de mișcare. 

Bani - Asumați-vă un risc calculat. Mergeți pe o combinație de intuiție și deschidere față de sugestiile partenerului. 

Taur 

Iubire - Simțiți că partenerul are mai mult de câștigat din relație. Negociați unele puncte și preferințe personale. 

Sănătate - Deplasările pe distanțe scurte în ritm alert vă pun sângele în mișcare. Nu uitați de alimentația echilibrată. 

Bani - Programați o schimbare de look, de stil vestimentar. Faceți un efort pentru a vă îmbunătăți imaginea. 

Gemeni 

Iubire - Comunicați despre orice subiect cu oricine vă apare în cale. Sunteți un fluturaș social, dar nu neglijați prietenii vechi. 

Sănătate - Programați un masaj sau câteva ore la spa, la piscină. Îmbinați mișcarea cu relaxarea. 

Bani - Fiți sincer și cereți altora onestitate. Orice mică îndoială poate strica un parteneriat care se anunța profitabil. 

Rac 

Iubire - Arătați primul cât de implicat sunteți în relație și cât vă pasă. Luați prin surprindere partenerul. 

Sănătate - Renunțați la unele obiceiuri care, deși sănătoase, la voi nu fac decât să sporească iritarea. 

Bani - O prietenie poate evolua către o asociere oficială. Vorbiți despre ideile personale și vedeți care se poate concretiza. 

Leu 

Iubire - Atitudinea acum e hipercritică și vorbiți liber despre tot ce vă nemulțumește. 

Sănătate - Faceți din schimbările de dietă cu care v-ați obișnuit un stil de viață. 

Bani - Apelați la un compromis și împrumutați de la rude pentru a profita de niște oferte de moment. 

Fecioara 

Iubire - Prietenii devin elementul de stabilitate în haos. Împărtășiți-le dilemele personale și ascultați-le sfatul. 

Sănătate - Mișcarea devine esențială. Vă relaxează, stimulează circulația sanguină și vă atrage mintea de la probleme. 

Bani - Vi se va cere să fiți activ, dinamic și să integrați rapid noile însărcinări. 

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*Informațiile din acest articol nu au bază științifică.

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