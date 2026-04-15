Miercuri, 15 Aprilie 2026
Adevărul
Horoscop joi, 16 aprilie. Blocaje în relația cu partenerul pentru Gemeni. Săgetătorii rezolvă problemele financiare cu umor și eleganță

Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de joi, 16 aprilie.

Horoscop joi, 16 aprilie. FOTO: arhivă
Horoscop joi, 16 aprilie. FOTO: arhivă

Berbec

Iubire - Răspundeți cu seriozitate la dilemele partenerului. Chiar dacă vi se par puerile, e bine să acordați atenție.

Sănătate - Vă puteți epuiza doar prin puterea imaginației. Dacă un detaliu nu e la locul lui, puteți intra într-un cerc vicios.

Bani - Surse de finanțare noi găsiți dacă puneți întrebări. Nu fiți însă prea insistent, pentru a nu enerva ori stârni suspiciuni.

Taur

Iubire - Romantismul va trece pe locul doi și chiar în discuțile cu partenerul de cuplu tot afacerile vor fi subiect principal.

Sănătate - Deși trebuie să vă împărțiți între job, familie și gospodărie, vă sfătuiesc să nu lucrați până la epuizare.

Bani - Oricâte venituri constante intră în casă, odată cu ele cresc și cheltuielile. Așa că, mai bine învățați strategii despre cum să gestionați finanțele!

Gemeni

Iubire - Vă confruntați cu unele blocaje în relația cu partenerul. Ascultați despre ce e vorba și apoi reacționați.

Sănătate - Un pahar de vin roșu sau o cană de cafea vă aduc mai multe beneficii decât să vă abțineți și să visați la ele.

Bani - Puteți solicita și obține un împrumut avantajos de la rudele mai apropiate și cu obligații minime.

Rac

Iubire - Arătați determinarea și implicare prin mici gesturi de cuplu asumate.

Sănătate - Ca să puteți ajuta pe alții e nevoie să lucrați asupra autoechilibării.

Bani - Managementul finanțelor poate fi deprins sau învățat din experiență. Dacă vă simțiți depășit, puneți întrebări în jur.

Leu

Iubire - Să grăbiți evoluția unei relații, asta pune presiune pe celălalt, iar reacția poate fi una neașteptată.

Sănătate - Nu uitați să zâmbiți! Terapia prin râs e valabilă și molipsitoare. Nu vă luați prea în serios.

Bani - Sunteți invidiat. Unii colegi pot cere justificări pentru contravaloarea muncii voastre. Păstrați-vă sângele rece.

Fecioară

Iubire - Învățați de la partener chiar dacă vă credeți atoateștiutor. Dacă acceptați ideea, vă va fi mai ușor procesul.

Sănătate - Să abordați un stil de viață diferit, cere organizare și rutină.

Bani - Nu învestiți în cursuri pentru a dezvolta calități deja stăpânite. Autocunoașterea și încrederea în sine sunt importante.

Citește continuarea pe Click!.

* Informaţiile din acest articol nu au bază ştiinţifică.

Mii de italieni au ieșit în stradă, revoltați de crima românilor. Comunitatea românească se teme de tensiuni: „Suntem un pic disperați”
digi24.ro
image
Un român a fost reținut pe un aeroport din Germania când se pregătea să se urce în avion. A plătit peste 3.000 de euro amendă
stirileprotv.ro
image
Cresc pensiile cu 700 lei, de la 1 ianuarie 2027. Cine sunt pensionarii români care se vor bucura de această majorare
gandul.ro
image
Scenariile de după 20 aprilie: de la ieșirea PSD de la guvernare la compromisul unui nou premier PNL
mediafax.ro
image
Gabi Tamaș și-a ieșit din minți la Survivor România. Fostul fotbalist a cerut să plece din competiție
fanatik.ro
image
Alexandru Rafila spune de ce nu a plătit 170 de milioane de euro ca să anuleze contractele pentru vaccinurile Pfizer. Cei trei vinovați
libertatea.ro
image
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
digi24.ro
image
Atleta care a fugit România în SUA, a lucrat ca femeie de serviciu și acum e arhitect: „Povestea e foarte ciudată”
gsp.ro
image
VIDEO Un interviu ”banal” a făcut internetul ”să explodeze”! Nimeni nu se aștepta la ce avea să urmeze în direct
digisport.ro
image
Peter Magyar anunță schimbări majore la Budapesta - Mișcare revoluționară prin care vrea să blocheze revenirea lui Viktor Orban
stiripesurse.ro
image
Șeful ITM spune că Lamborghiniul cu care circulă nu este al lui: „M-a rugat un amic să-i fac revizia. Mă întorc la Iași cu trenul”
antena3.ro
image
Rafinăria Petrotel Lukoil, redeschisă în iunie. Carburanții s-ar putea ieftini
observatornews.ro
image
Valentin Sanfira nu se mai ascunde! A dat fuga la ferma iubitei și s-a fotografiat într-o ipostază neașteptată
cancan.ro
image
Veste excelentă de la Casa de Pensii. 110.000 pensionari vor primi un ajutor de 1.400 lei. Cum se dau banii?
newsweek.ro
image
Primarul Ciprian Ciucu îi dă lovitura de grație lui Gigi Becali
prosport.ro
image
Cât timp poți consuma ouăle de Paște și cum este corect să le păstrezi în frigider. În coajă sau decojite?
playtech.ro
image
Pleacă Kelemen Hunor din fruntea UDMR după victoria lui Peter Magyar? Ce urmărește, de fapt, noul lider de la Budapesta în România: „Nu va mai ține”
fanatik.ro
image
Cine apreciază performanța Cabinetului Bolojan și cine nu. Votanții AUR sunt cei mai radicali anti-guvern SONDAJ Ziare.com
ziare.com
image
Un preot a ”explodat” pe internet și a spus ce a făcut Gigi Becali în biserică: ”Total interzis! Voi apela la CEDO”
digisport.ro
image
Prințul William a rupt tradiția: de ce a respins total ideea unei ceremonii grandioase cu ocazia numirii sale în funcția de Prinț de Wales
stiripesurse.ro
image
Ce impact va avea asupra prețului la pompă redeschiderea Petrotel. Chisăliță: Nu se poate folosi orice tip de țiței
cotidianul.ro
image
Valentin Sanfira s-a enervat după ce Codruța Filip a confirmat că a înșelat-o. Ce a putut să spună: Dețineți adevărul suprem
romaniatv.net
image
Vești bune pentru pensionari! Biletele de tratament balnear pentru anul 2026, avizate
mediaflux.ro
image
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
gsp.ro
image
Noua iubită a lui Valentin Sanfira, scandal cu Marian Vanghelie. Fosta noră a lui Dragnea, fugărită cu mașina: „Mă urmărea și făcea pe proasta. Am început să țip, cine-i escroaca asta?” VIDEO
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Dorința pe care Mihaela Rădulescu nu a fost lăsată să i-o îndeplinească lui Felix Baumgartner: „Am luptat ca o leoaică”
click.ro
image
Georgică Cornu, acuzații fără precedent la adresa Marinei Almășan: „Îl înșelai pe Socaciu cu un tip dintr-un minister! Nu te-a mai vrut!”. Mâine, cei doi au un nou termen de judecată!
click.ro
image
„L-am luat ca din oală pe bărbată-miu din pat”. Urgența care a alertat-o pe Theo Rose în timpul nopții
click.ro
Printul Andrew si Sarah Ferguson profimedia 0659279551 jpg
”Ești o vacă grasă!” Șirul necontenit de insulte venite chiar de la soț au devastat-o pe ”ducesa nimfomană”
okmagazine.ro
Regina Elisabeta, Andrew, Profimedia (1) jpg
Teoria tatălui diferit al infamului Andrew revine. Este motivul pentru care fostul prinț a ajuns așa?
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Intrarea Regelui Matia în Buda, pictură de Benczur Gyula, 1919 (© Magyar Nemzeti Galeria)
Știați că există o legendă potrivit căreia familia Corvinilor ar proveni din vechea familie romană Valeria Corvina?
historia.ro
