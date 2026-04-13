Horoscop marți, 14 aprilie. Zodia copleșită de obligații. Nativii pentru care a venit momentul unor decizii financiare

Unii nativi își asumă marți, 14 aprilie, obligaţii care se dovedesc copleşitoare, iar pentru alții vine momentul unor decizii financiare importante. Lorina, astrologul Click!, are predicții complete pentru toate cele 12 zodii ale horoscopului.

Berbec

Iubire - Fiți blânzi cu voi! O glumă proastă sau replici mai acide pot fi trecute cu vederea dacă vă cereți scuze.

Sănătate - Practicați ședințe de yoga sau gimnastică la domiciliu sau faceți alte ritualuri decât de obicei. Resetați metabolismul.

Bani - Sunteți optimist și încrezător, dar nu deveniți indulgent. Vă pot scăpa detalii importante care să coste.

Taur

Iubire - Puteți fi înclinați spre acțiuni spontane, împinși de o mână invizibilă spre persoane de sex opus.

Sănătate - Respectați igiena riguroasă în relațiile voastre intime, mai ales dacă acestea sunt variate!

Bani - Inițiativele vor fi bine primite de cei din jurul vostru. E momentul pentru a lua decizii financiare.

Gemeni

Iubire - E proeminentă relaționarea cu vecinii, cu frații sau cunoștințele ocazionale. Prietenii apropiați rămân în fundal.

Sănătate - Protejați-vă mai ales zona gâtului, îmbrăcați-vă adecvat, nu beți lichide reci!

Bani - Evaluați rezultatele și recompensele profesionale, analizați dacă mai corespund cu nevoile și dorințele prezente.

Rac

Iubire - Când nu căutați supremație în relația cu partenerul, ea va veni de la sine.

Sănătate - Controlați excesele pentru ca oricare dintre ele ar putea genera o proasta funcționare a organelor corpului.

Bani - Când auziți iar de cheltuieli majore în casă, vă ia cu stări de rău. Nu dați replici impulsive!

Leu

Iubire - Cei dragi vă solicită și fizic și emoțional. Aveți de făcut drumuri pentru ei.

Sănătate - Vă bucurați de energie, aveți capacitate de organizare și vă descurcați cam cu orice provocare.

Bani - Sumele de bani vă ies rapid din buzunar dacă nu sunteți cumpătat. Nu le veți adăuga ușor înapoi.

Fecioara

Iubire - Nu sunteți în starea de socializare intensă. Vă implicați în activități cu prietenii intimi sau singuri.

Sănătate - Sunteți cam apatici. Găsiți confort în rutina personală, în gusturi și activitatea fizică cunoscută.

Bani - Abandonați impresia că puteți controla lucrurile. Apar situații surprinzătoare, care presupun cheltuieli neprevăzute.

