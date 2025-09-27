search
Sâmbătă, 27 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Horoscop duminică, 28 septembrie. Berbecii vor primi bani, iar Peștii vor fi hipersensibili

0
0
Publicat:

Ziua de duminică, 28 septembrie, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale. Lorina, astrologul Click!, afirmă că Berbecii vor primi bani, iar Racii trebuie să fie prudenți. 

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Berbec **

Iubire - Prietenul vă schimbă programul. Intervin situații la care trebuie să vă adaptați brusc și vă poate costa timp și combustibil.

Sănătate - Hiperaciditatea vă poate cauza dificultăți. Beți un ceai și vă calmați.

Bani - Speculațiile financiare vă sunt profitabile. Nu vă îmbogățiți, dar vă intră suficienți bani în cont pentru a fi mulțumiți.

Taur **

Iubire - Vedeţi profunzimile oricărei situaţii şi persoane. Percepeţi când sunteţi minţit şi cine e onest.

Sănătate - Simţiţi o forţă interioară pe care nu ştiţi să o controlaţi optim. Descărcaţi constructiv tensiunea.

Bani - Cumpăraţi lucruri mici, cu semnificaţie pentru suflet. Staţi departe de sumele mari de bani pentru cheltuit.

Gemeni **

Iubire - O activitate de rutină vă stârneşte entuziasmul aşa cum nu vă aşteptaţi. Renunţaţi la agenda de programări.

Sănătate - Învăţaţi că răbdarea şi perseverenţa aduc rezultate. Efectele la minut sunt trecătoare.

Bani - Formaţi un tipar de a cheltui. Nu mergeţi haotic, fără ţintă şi fără o limită clară a bugetului din buzunar.

CONTINUĂ SĂ CITEȘTI PE CLICK.RO. 

Horoscop

Top articole

Partenerii noștri

image
Prințul Andrew a zburat cu Lolita Express pe insula lui Epstein, pentru ședințe de „masaj, gimnastică și yoga”. Noi dezvăluiri
digi24.ro
image
Val de concedieri în România. Aproape 12.000 de angajați au fost afectați în prima jumătate a anului 2025
stirileprotv.ro
image
Bolojan, pentru prima oară alături de IOANA, la un eveniment oficial. Cum arată partenera de viață a premierului (GALERIE FOTO)
gandul.ro
image
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
mediafax.ro
image
Patronul din fotbalul românesc care a închiriat o insulă cu 100.000 de euro pentru nunta fiicei sale. Karina și Dragoș s-au căsătorit într-un loc spectaculos
fanatik.ro
image
Alcool, droguri și un salt cu parașuta de la 4.000 de metri. Cum a murit un instructor de parașutism la doar 43 de ani
libertatea.ro
image
Reacția lui Ponta după ce a fost păcălit de doi farsori ruși. „Credeam că este evident”
digi24.ro
image
Modelul care a avut o relație cu Yamal rupe tăcerea: „Agentul are un calendar de fete pentru el”
gsp.ro
image
Camerele n-au ratat nimic! Ce a făcut Florentino Perez, imediat după Atletico - Real Madrid 5-2
digisport.ro
image
S-a aflat cauza morții Ioanei Popescu. Iubitul jurnalistei, mesaj sfâșietor
stiripesurse.ro
image
21 de zimbri au fost găsiți morți în Munții Țarcu. S-au luat probe, iar concluziile analizelor sunt îngrijorătoare
antena3.ro
image
Fenomen misterios în Timiș. Pământul fumegă fără foc: "Respirația e usturătoare"
observatornews.ro
image
Răsturnare de situație în cazul morții Ioanei Popescu! Fostul soț a venit cu noi detalii: Unde este Ioana? 😲
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
prosport.ro
image
Pensia minimă garantată pentru cei cu vechime sub 24 de ani. Exemplu de calcul
playtech.ro
image
După 5 divorțuri, legenda are o nouă iubită cu 38 de ani mai tânără decât el. Surpriza e uriașă
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Neverosimil! Cum au ajuns qatarezii să vireze 5.000.000€ într-un cont fără nicio legătură cu FCSB
digisport.ro
image
Adevărul din spatele scandalului: Pacient oncologic ținut în viață de hotărâri judecătorești, în timp ce autoritățile luptă să-i oprească tratamentul vital
stiripesurse.ro
image
Anchetă la Timișoara după ce doi elevi minori s-au filmat în timp ce întrețineau relații intime în toaleta școlii. Aceștia au vândut înregistrarea colegilor
kanald.ro
image
Ce telefoane se strică cel mai repede: Samsung sau iPhone?
playtech.ro
image
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
wowbiz.ro
image
Ultimul mesaj postat de Ioana Popescu înainte să moară subit. Îi era adresat lui Gigi Becali!
romaniatv.net
image
Anunț major de la Ministerul Muncii: Ajutorul de șomaj trebuie redus
mediaflux.ro
image
Viața unui fotbalist ieșit la pensie. „Trebuie să lucrez mult ca taximetrist”
gsp.ro
image
Cine este Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei. Este preferat de mulți în locul lui Nicușor
actualitate.net
image
Șase copii au murit din cauza unei bacterii dintr-un spital din România. Cât de contagioasă e
actualitate.net
image
Viața Ioanei Popescu, un întreg chin! Boala cu care s-a confruntat mama sa: „Era să omoare niște copii”
click.ro
image
Serialul genial de pe Netflix pe care nu trebuie să-l ratezi. Are o poveste captivantă și a fascinat toți românii: Shameless US
click.ro
image
Când se plătesc pensiile în octombrie 2025. Modificări față de calendarul obișnuit
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (22) jpg
„Rochia transparentă” care face furori printre vedete și care a fost purtată chiar și de Kate Middleton! Apariția ei îndrăzneață
okmagazine.ro
4 moduri de a gati legumele toamna jpg
Bogăția toamnei în farfurie: 4 moduri creative de a găti cu legumele de sezon
clickpentrufemei.ro
Monument din piatră vechi de 5.000 de ani, descoperit de arheologii din Spania (© Universidad de Cádiz)
Monument din piatră vechi de 5.000 de ani, care adăpostește mai multe morminte, descoperit de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ioana Popescu, jurnalista excentrică, salvată de la moarte de trei ori. Cine i-a semnalat pericolul: „Mă trăgea de picior și m-a dus în bucătărie”
image
Viața Ioanei Popescu, un întreg chin! Boala cu care s-a confruntat mama sa: „Era să omoare niște copii”

OK! Magazine

image
Pippa și Kate Middleton, din surori inseparabile, în rivale distante. Toamna se numără neînțelegerile în familie

Click! Pentru femei

image
O romantică incurabilă! Miley Cyrus păstrează și-n ziua de azi rochia pe care a purtat-o la prima întâlnire cu fostul soț

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii octombrie 2025: dragoste, bani și sănătate