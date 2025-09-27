Horoscop duminică, 28 septembrie. Berbecii vor primi bani, iar Peștii vor fi hipersensibili

Ziua de duminică, 28 septembrie, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale. Lorina, astrologul Click!, afirmă că Berbecii vor primi bani, iar Racii trebuie să fie prudenți.

Berbec **

Iubire - Prietenul vă schimbă programul. Intervin situații la care trebuie să vă adaptați brusc și vă poate costa timp și combustibil.

Sănătate - Hiperaciditatea vă poate cauza dificultăți. Beți un ceai și vă calmați.

Bani - Speculațiile financiare vă sunt profitabile. Nu vă îmbogățiți, dar vă intră suficienți bani în cont pentru a fi mulțumiți.

Taur **

Iubire - Vedeţi profunzimile oricărei situaţii şi persoane. Percepeţi când sunteţi minţit şi cine e onest.

Sănătate - Simţiţi o forţă interioară pe care nu ştiţi să o controlaţi optim. Descărcaţi constructiv tensiunea.

Bani - Cumpăraţi lucruri mici, cu semnificaţie pentru suflet. Staţi departe de sumele mari de bani pentru cheltuit.

Gemeni **

Iubire - O activitate de rutină vă stârneşte entuziasmul aşa cum nu vă aşteptaţi. Renunţaţi la agenda de programări.

Sănătate - Învăţaţi că răbdarea şi perseverenţa aduc rezultate. Efectele la minut sunt trecătoare.

Bani - Formaţi un tipar de a cheltui. Nu mergeţi haotic, fără ţintă şi fără o limită clară a bugetului din buzunar.

CONTINUĂ SĂ CITEȘTI PE CLICK.RO.