Horoscop joi, 25 septembrie. Berbecii au de lămurit chestiuni de bani, iar Peștii îşi găsesc echilibrul

Ziua de joi, 25 septembrie, vine cu vești amestecate pentru nativi. Lorina, astrologul Click!, afirmă că unele zodii bucurându-se de energie și vitalitate, în timp ce altele sunt avertizate să fie mai atente la sănătate sau la bani.

Berbec

Iubire - Vedeți cu alți ochi pe cei din jur dacă vă opriți din a judeca după criterii învechite sau doar după statutul socio-profesional.

Sănătate - Vă reveniți rapid, dar nu sunt de neglijat micile dureri de spate sau de la coloana vertebrală. Verificați.

Bani - Nu lăsați subiectul financiar nelămurit. Dacă nu ați primit o sumă datorată în întregime, e bine de discutat cu persoana în cauză.

Taur

Iubire - Dați dovadă de simț de aventură și puteți lua inițiativa unui plan de drumeție cu partenerul, pentru a evada din rutină.

Bani - Gândiți la scară mare. Puteți fi susținut în carieră dacă vă preocupă largirea orizontului profesional.

Sănătate - Puteți să vă informați și reîmprospătați informațiile legate de planul de nutriție, schema de tratament urmată.

Gemeni

Iubire - Totul, până și perechea, vă plictisește. Degeaba căutați să spargeți rutina prin vizite la rude și prieteni.

Sănătate - Sunteți cu toane și riscați să vă enervați din orice, inclusiv din tot felul de motive imaginare. Singuri vă faceți rău.

Bani - Înainte de a achiziționa ceva foarte scump de la un magazin de firmă, ați putea căuta și alternativele.

Rac

Iubire - Unele relații se resimt, mai ales dacă ați împrumutat bani de la prieteni sau ați pus bani în comun cu cineva pentru un obiectiv comun.

Sănătate - Debordați de vitalitate, de confort psihic. Depinde de voința voastră pentru cât de multe vă propuneți să realizați.

Bani - Înscrieți-vă la un curs de specializare chiar și online sau la traininguri aplicate pe domeniul profesiei.

Leu

Iubire - Cu ajutorul partenerului sincer și binedispus, puteți avea satisfacții pe plan sentimental.

Sănătate - Un complex de vitamine și minerale ar putea fi necesar.

Bani - Puteți avea mici pierderi financiare, cauzate de graba angajaților.

Fecioară

Iubire - Cereți punctualitate, prezență și implicare mai profundă de la cei cu care relaționați.

Bani - Analizați direcția pe care vă găsiți, prioritizați obiectivele și stabiliți planurile de evoluție.

Sănătate - Sensibilitatea este crescută, resimțiți nevoia de a vă conecta la lumea voastră interioară.

