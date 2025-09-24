search
Miercuri, 24 Septembrie 2025
Horoscop joi, 25 septembrie. Berbecii au de lămurit chestiuni de bani, iar Peștii îşi găsesc echilibrul

Publicat:

Ziua de joi, 25 septembrie, vine cu vești amestecate pentru nativi. Lorina, astrologul Click!, afirmă că unele zodii bucurându-se de energie și vitalitate, în timp ce altele sunt avertizate să fie mai atente la sănătate sau la bani.

FOTO: arhivă
FOTO: arhivă

Berbec

Iubire - Vedeți cu alți ochi pe cei din jur dacă vă opriți din a judeca după criterii învechite sau doar după statutul socio-profesional.

Sănătate - Vă reveniți rapid, dar nu sunt de neglijat micile dureri de spate sau de la coloana vertebrală. Verificați.

Bani - Nu lăsați subiectul financiar nelămurit. Dacă nu ați primit o sumă datorată în întregime, e bine de discutat cu persoana în cauză.

Taur

Iubire - Dați dovadă de simț de aventură și puteți lua inițiativa unui plan de drumeție cu partenerul, pentru a evada din rutină.

Bani - Gândiți la scară mare. Puteți fi susținut în carieră dacă vă preocupă largirea orizontului profesional.

Sănătate - Puteți să vă informați și reîmprospătați informațiile legate de planul de nutriție, schema de tratament urmată.

Gemeni

Iubire - Totul, până și perechea, vă plictisește. Degeaba căutați să spargeți rutina prin vizite la rude și prieteni.

Sănătate - Sunteți cu toane și riscați să vă enervați din orice, inclusiv din tot felul de motive imaginare. Singuri vă faceți rău.

Bani - Înainte de a  achiziționa ceva foarte scump de la un magazin de firmă, ați putea căuta și alternativele.

Rac

Iubire - Unele relații se resimt, mai ales dacă ați împrumutat bani de la prieteni sau ați pus bani în comun cu cineva pentru un obiectiv comun.

Sănătate - Debordați de vitalitate, de confort psihic. Depinde de voința voastră pentru cât de multe vă propuneți să realizați.

Bani - Înscrieți-vă la un curs de specializare chiar și online sau la traininguri aplicate pe domeniul profesiei.

Leu

Iubire - Cu ajutorul partenerului sincer și binedispus, puteți avea satisfacții pe plan sentimental.

Sănătate - Un complex de vitamine și  minerale ar putea fi necesar.

Bani - Puteți avea mici pierderi financiare, cauzate de graba angajaților.

Fecioară

Iubire - Cereți punctualitate, prezență și implicare mai profundă de la cei cu care relaționați.

Bani - Analizați direcția pe care vă găsiți, prioritizați obiectivele și stabiliți planurile de evoluție.

Sănătate - Sensibilitatea este crescută, resimțiți nevoia de a vă conecta la lumea voastră interioară.

Citiţi predicţiile complete aici.

Horoscop

