Cum recunoști o bijuterie de calitate. Sfaturi de la specialiști

Fie că doriți să faceți un cadou deosebit, fie că doriți să faceți o investiție sau pur și simplu vă plac bijuteriile, la achiziția unui obiect din metal prețios sau cu pietre prețioase ar trebui să țineți cont de câteva sfaturi de la specialiști.

Asta cu atât mai mult cu cât, proporțional cu prețul, și prejudiciile ce pot apărea sunt cu atât mai semnificative din punct de vedere financiar.

Prevederile legale în vigoare menite să asigure o bună protecție consumatorilor la achiziționarea bunurilor de acest fel sunt O.U.G. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și OG 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare și alte acte normative pentru aplicarea acestor ordonanțe.

Din păcate, nu toate bijuteriile sunt realizate la fel, iar diferențele dintre cele lucrate manual și cele matrițate, produse în serie, pot fi surprinzător de mari.

Un ghid realizat de o firmă specializată arată consumatorilor ce trebuie să verifice înainte de a cumpăra sau comanda o bijuterie, fie că este alb, galben sau roz, cu sau fără pietre prețioase sau semiprețioase.

Cum recunoști o bijuterie de calitate

1. Finisajul uniform – pe față și pe spate

Una dintre cele mai evidente diferențe între bijuteriile lucrate manual și cele matrițate este atenția la finisaje. Bijuteriile de calitate au aceleași detalii fine atât pe partea vizibilă, cât și pe spate. Margini netede, suprafață uniformă, luciu constant – toate acestea sunt semne că bijuteria a fost lucrată cu atenție.

În schimb, bijuteriile matrițate adesea au spatele neterminat sau nefinisat, cu urme de lipire, margini aspre sau textură inegală. Dacă spatele bijuteriei arată că a fost ignorat, există șanse mari ca și fața să fie afectată de compromisuri în calitate.

2. Greutatea bijuteriei

Aurul are o densitate naturală, așa că o bijuterie solidă va avea greutate. Dacă un inel sau un colier pare surprinzător de ușor, este posibil să fie subțiat sau chiar placat. Greutatea nu este doar un semn de valoare – ea este direct legată de durabilitatea piesei.

3. Montarea pietrelor

Un alt criteriu esențial: pietrele prețioase sau semiprețioase trebuie să fie țintuite, nu lipite. Montarea corectă implică cleme sau gheare care fixează ferm piatra, fără spații inestetice. Pietrele care se mișcă sau par lipite indică o bijuterie de calitate inferioară, predispusă la pierdere sau deteriorare.

Aurul: 14k sau 18k?

Aur 14k – conține 58,5% aur pur, fiind mai rezistent la zgârieturi și potrivit pentru bijuteriile purtate zilnic.

Aur 18k – are 75% aur pur, mai nobil, culoare mai bogată și luciu mai intens, însă este mai moale și mai predispus la zgârieturi.

Culoarea poate varia: galben, alb sau roz, fiecare având caracteristici proprii. Alegerea depinde de preferințe și de modul în care vei purta bijuteria.

Pietrele Prețioase ori Semiprețioase: calitate și claritate

Dacă bijuteria conține pietre prețioase ori semiprețioase, asigură-te că acestea au certificate de autenticitate. Pietrele trebuie să fie curate, cu culoare uniformă, și fixate corect. În bijuteriile de calitate, inclusiv pietrele mici sunt montate cu atenție și nu arată improvizat sau lipit.

Sfaturi practice înainte de achiziție

Verifică finisajele bijuteriei și pe partea nevizibilă.

Simte greutatea – o bijuterie solidă trebuie să aibă densitate.

Observă montarea pietrelor – acestea trebuie să fie fixate ferm, fără lipire.

Cere informații despre atelierul și modul de fabricație.

Solicitați certificări pentru aur și pietre.

O bijuterie de calitate nu este doar frumoasă – este realizată cu atenție la fiecare detaliu, pe față și pe spate, are greutate reală și pietre bine montate. Alegerea bijuteriilor lucrate manual, de case cu atelier propriu, este singura garanție că achiziția ta va rezista în timp și va păstra valoarea și frumusețea. Evită bijuteriile matrițate de la magazinele mari, care promit premium, dar livrează compromisuri vizibile și durabilitate redusă.