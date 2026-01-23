Petiție pentru demiterea Ministrului Culturii. Deciziile controversate care au dus la contestarea lui András Demeter

Sute de persoane au semnat o petiție prin care care cer demiterea Ministrului Culturii, András Demeter, fiind acuzat de management cu „grave deficiențe”, precum și „prejudicierea sistematică a sectorului cultural și încălcarea principiilor dialogului social”.

Potrivit Radio România Cultural, începând cu 15 ianuarie, lucrători din muzee protestează zilnic în fața ministerului, cerând demiterea ministrului.

În paralel, în spațiul public au apărut înregistrări audio în care ministrul este surprins adresându-se pe un ton agresiv regizoarei Alexandra Badea și lui Decebal Vleja, vicepreședinte al Federației CulturMedia.

Alexandra Badea și Decebal Vleja au criticat lipsa de transparență a concursului pentru managementul Teatrului Național „I.L. Caragiale”, susținând că noile criterii favorizează exclusiv candidații din instituțiile de stat.

Pe 20 ianuarie, Ministerul Culturii a anunțat modificarea regulamentului: pot candida doar cei care au condus instituții publice de cultură timp de minimum zece ani.

Reacțiile din sectorul cultural au fost puternice după informațiile despre posibila desființare a Institutului Național al Patrimoniului, prin transformarea lui într-un departament al Ministerului Culturii, profesioniștii și societatea civilă cerând păstrarea instituției independente pentru protejarea patrimoniului.

Nemulțumirile sunt accentuate de subfinanțarea cronică, salariile mici și deficitul de personal, iar lucrătorii din cultură acuză ministerul că nu a oferit soluții și a transferat responsabilitatea asupra angajaților.

Ministrul András Demeter a respins acuzațiile, susținând că subfinanțarea este o problemă veche și că concursurile sunt mai transparente decât înainte.

Petiția pentru demiterea ministrului continuă, iar protestele din sector reclamă lipsa dialogului și a unei viziuni coerente în domeniu.