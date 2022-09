Scriitoarea Hilary Mantel a murit la vârsta de 70 de ani

Scriitoarea Hilary Mantel, cunoscută pentru trilogia bestseller „Wolf Hall” şi totodată prima romancieră din lume care a câştigat de două ori prestigiosul premiu literar Booker, a murit joi la vârsta de 70 de ani, a anunţat vineri editura HarperCollins, informează Reuters şi AFP.â

Hilary Mantel a câştigat de două ori premiul Booker, cel mai prestigios trofeu literar atribuit în Regatul Unit, cu „Wolf Hall” (2009) şi „Bring up the Bodies” (2012), primele două romane publicate în cadrul acestei trilogii. Cele două romane au fost traduse în 41 de limbi.

Al treilea roman al trilogiei, „The Mirror & the Light”, a fost publicat în martie 2020 şi a fost salutat de critica literară, cauzând totodată cozi uriaşe în faţa librăriilor britanice în ziua lansării sale.

„Suntem devastaţi de moartea îndrăgitei scriitoare Hilary Mantel, iar gândurile noastre se îndreaptă acum către familia şi prietenii ei, în special către soţul ei, Gerald”, au anunţat reprezentanţii imprintului 4th Estate Books din cadrul editurii HarperCollins.

„Este o pierdere devastatoare şi în aceste momente putem doar să fim recunoscători că ea ne-a părăsit lăsând în urma sa o operă literară magnifică”, precizează acelaşi anunţ.

Trilogia literară „Wolf Hall”, o ficţiune istorică adaptată într-o miniserie TV de BBC, a prezentat viaţa lui Thomas Cromwell şi ascensiunea lui spectaculoasă, de pe străzile Londrei până la obţinerea funcţiei de sfetnic principal al regelui Henric al VIII-lea şi principal artizan al Reformei din Anglia.

Hilary Mantel, născută pe 6 iulie 1952 în comitatul Derbyshire din centrul Angliei într-o familie de origine irlandeză, a crescut cu dezavantajul „de a fi femeie, originară din Nord şi săracă”, a dezvăluit celebra romancieră în volumul său de memorii „Giving Up the Ghost”, publicat în 2003.

Scriitoarea britanică şi-a publicat romanul de debut, „Every Day is Mother's Day”, în anul 1985, ce a fost urmat de o continuare, „Vacant Possession”, în anul următor. A fost critic de film pentru publicaţia The Spectator între 1987 şi 1991, perioadă în care a publicat alte două romane apreciate, „Eight Months on Ghazzah Street” (1988) şi „Fludd” (1989). Au urmat şi alte romane bine primite de criticii literari şi de public, precum „A Place of Greater Safety” (1992), „A Change of Climate” (1994), „An Experiment in Love" (1996), „The Giant, O'Brien” (1998) şi „Beyond Black” (2005).

De-a lungul anilor, scriitoarea Hilary Mantel a fost recompensată şi cu alte premii literare importante, precum National Book Critics Circle Award, Walter Scott Prize şi Costa Book Award. În 2014, ea a fost înnobilată de regina Elisabeta a II-a şi a primit titlul de Dame Commandor - echivalentul feminin pentru Sir - a Ordinului Imperiului Britanic pentru servicii deosebite aduse literaturii.

Romanciera s-a căsătorit cu geologul Gerald McEwen în 1973. Cei doi au divorţat în 1981, dar s-au recăsătorit în 1982. Gerald McEwen a renunţat la profesia de geolog pentru a gestiona proiectele editoriale ale soţiei sale.