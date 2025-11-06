Oficiul Român pentru Drepturile de Autor verifică activitatea a 15 organisme de gestiune colectivă

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) a început un control general privind activitatea desfășurată în perioada 2023–2024 de 15 organisme de gestiune colectivă, verificările fiind realizate conform prevederilor legale în vigoare.

„Din data de 29 septembrie 2025, ORDA a început controlul general privind activitatea desfăşurată, în perioada 2023–2024, de un număr de 15 organisme de gestiune colectivă, verificările fiind efectuate conform prevederilor legale în vigoare”, a transmis ORDA.

Controlul urmărește să evalueze respectarea legislației de către organele de conducere și control ale organismelor, gestionarea mandatelor și repertoriilor, activitatea de colectare și repartiție a drepturilor de autor, respectarea obligațiilor de transparență, structura și justificarea costurilor organismelor, precum și elaborarea metodologiilor conform legii.

Pe parcursul controlului vor fi avute în vedere şi sesizările punctuale făcute la ORDA cu privire la activitatea desfăşurată de organismele de gestiune colectivă în perioada controlată. În acest sens, orice reclamaţie sau sesizare poate fi depusă prin accesarea portalului eORDA sau pe e-mail la adresa office@orda.gov.ro

Cele 15 organisme de gestiune colectivă controlate sunt:

Asociaţia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România (ADPFR),

Asociaţia pentru Gestiunea Drepturilor Editorilor (AGDE),

AOTO (Asociaţia Opera Teologică Ortodoxă), Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi (ARAIEX),

COPYRO – Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor, Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM),

DACIN SARA, OPERA SCRISĂ.RO, PERGAM (Societatea Autorilor şi Editorilor Români de Opere Ştiinţifice),

SOPFIA (Societatea Producătorilor de Film şi Audiovizual), UCMR-ADA (Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor),

UNART (Uniunea Naţională a Artiştilor din România), UPFAR-ARGOA (Uniunea Producătorilor de Film şi Audiovizual din România – Asociaţia Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual),

UPFR (Uniunea Producătorilor de Fonograme din România) şi VISARTA (Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale).

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) este autoritatea națională care asigură protecția drepturilor de autor și a drepturilor conexe în România.

Instituția are rolul de a supraveghea și controla activitatea organismelor de gestiune colectivă, de a garanta respectarea legislației privind drepturile de autor, de a administra registrele naționale de evidență a operelor și de a asigura transparența în distribuirea remunerațiilor către creatori.

Concret, ORDA este instituția care veghează ca artiștii, autorii și ceilalți titulari de drepturi să fie protejați legal și să primească remunerația corectă pentru utilizarea operelor lor.