Schimbare la vârful ELCEN. Mirela-Adriana Pavel, desemnată director general, cât Claudiu Crețu rămâne sub control judiciar pentru luare de mită

ELCEN are un nou director general provizoriu. Mirela-Adriana Pavel a fost numită la conducerea companiei pentru două luni, în condiţiile în care mandatul actualului interimar expiră, iar fostul director Claudiu Crețu se află sub control judiciar pentru luare de mită pentru 60 de zile.

Electrocentrale București S.A. (ELCEN), companie aflată în subordinea Ministerului Energiei, a anunțat joi, printr-un comunicat oficial, numirea Mirelei-Adriana Pavel în funcția de director general provizoriu, începând cu data de 8 noiembrie 2025, pentru o perioadă de două luni.

Decizia vine în contextul în care mandatul actualului director interimar, Mihai Volf, expiră vineri, 7 noiembrie, iar fostul director general Claudiu Crețu se află sub control judiciar, fiind cercetat penal pentru două infracțiuni de luare de mită.

Numirea Mirelei-Adriana Pavel a fost decisă în cadrul ședinței Consiliului de Administrație al ELCEN, care a avut loc joi, 6 noiembrie, iar perioada în care va conduce instituţia coincide cu cele 60 de zile în care fostul director Claudiu Crețu rămână sub control judiciar, după ce magistraţii au stabilit prelungirea acestei măsuri în dosarul în care este acuzat de luare de mită.

Cine este Mirela-Adriana Pavel

Mirela-Adriana Pavel, care îi succede lui Mihai Volf, fiind cel de-al doilea director interimar de la suspendarea lui Claudiu Creţu, este membru al Consiliului de Administrație al ELCEN din august 2023 și are o experiență de peste două decenii în domeniul juridic, administrativ și managerial.

Potrivit companiei, „experiența extinsă a Mirelei-Adriana Pavel în coordonarea activităților instituționale, gestionarea proceselor decizionale și analiza strategică a aspectelor juridice și economice îi conferă o perspectivă amplă asupra proceselor de management și a priorităților ELCEN”.

Potrivit CV-ului său, Mirela-Adriana Pavel este absolventă de Drept și, din 2024, arbitru comercial internațional la Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României. Din mai 2023, ocupă și funcția de director al Direcției Avizare, Cadastru și Fonduri Nerambursabile din cadrul Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS), instituție unde lucrează de peste 24 de ani.

De-a lungul carierei sale, Mirela-Adriana Pavel a avansat, pas cu pas, în structurile RA-APPS, de la consilier juridic (2001-2004) la șef Serviciu Avizare Legislație (2004-2017), apoi director juridic (2017-2023), pentru ca ulterior să conducă direcția de avizare, cadastru și fonduri nerambursabile.

Înainte de a se alătura RA-APPS, a lucrat ca expert guvernamental la Secretariatul General al Guvernului, expert la Ministerul Funcției Publice și consilier juridic în cadrul MAI.

Vă reamintim faptul că ELCEN este cel mai mare producător de energie termică din România, asigurând circa 40% din producția națională și furnizând 90% din agentul termic al Capitalei. Compania are o cotă de piață de aproximativ 4% din energia electrică livrată în rețelele naționale și deservește peste 550.000 de apartamente racordate la sistemul centralizat de termoficare din București, potrivit datelor publice.

Ministerul Energiei deține 97,51% din acțiunile ELCEN, iar SNGN Romgaz – restul de 2,49%.