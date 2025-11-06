search
Joi, 6 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Arma secretă a Americii, surprinsă în zbor. Racheta care ar putea schimba echilibrul nuclear

0
0
Publicat:

Un bombardier strategic american B-52H Stratofortress a fost fotografiat în California purtând un nou tip de armament sub aripă — o imagine care a stârnit interesul analiștilor militari și a alimentat ipoteza că ar putea fi vorba despre racheta de croazieră nucleară AGM-181A LRSO (Long-Range Standoff), considerată răspunsul Statelor Unite la armele strategice ruse Burevestnik și Poseidon.

Rachetă misterioasă sub aripa unui B-52/ FOTO:X
Rachetă misterioasă sub aripa unui B-52/ FOTO:X

Fotograful specializat în aviație, cunoscut sub pseudonimul @lookunderrocks, a surprins aeronava în zbor deasupra Văii Owens, în California. Fotografia a fost ulterior analizată de publicația The Aviationist, care a remarcat prezența a două rachete necunoscute montate pe un suport Multiple Ejector Rack (MER).

O nouă generație de armament strategic

Potrivit experților citați de The Aviationist, rachetele din imagine prezintă un design cu coadă în formă de „T” inversat, aripi rabatabile și un vârf ascuțit — caracteristici compatibile cu structura LRSO.

Programul AGM-181A LRSO are ca scop înlocuirea vechii rachete de croazieră aer-sol AGM-86B ALCM, aflată în serviciul forțelor aeriene americane încă din anii 1980. Noua versiune este concepută pentru a fi o armă nucleară de mare rază de acțiune, cu semnătură radar redusă (stealth), capabilă să penetreze sistemele avansate de apărare antiaeriană ale Rusiei și Chinei.

Un articol citat de publicația Defense Express subliniază că LRSO reprezintă una dintre prioritățile programului de modernizare a „triadei nucleare” americane și este considerată un element esențial al viitorului bombardier B-21 Raider.

Proiect secret și lipsa confirmărilor oficiale

Compania Raytheon este principalul contractor pentru dezvoltarea rachetei. Conform informațiilor disponibile, proiectul a început testele de zbor în 2020, în total fiind raportate nouă misiuni de încercare efectuate cu platforma B-52H. Racheta ar fi demonstrat capacitatea de separare controlată de la avionul purtător.

Cu toate acestea, imaginile publice privind testele au lipsit complet până acum. Fotografia recentă este primul material vizual care ar putea indica o versiune operațională a LRSO, deși forma observată diferă de randările grafice publicate anterior.

Defense Express notează că discrepanțele pot fi explicate prin nivelul ridicat de secretizare al programului sau prin intenția de a ascunde detalii privind capabilitățile rachetei. În sursele oficiale, nu există încă informații confirmate despre specificațiile tehnice sau performanțele acesteia.

„Deocamdată, ceea ce vedem în imagine rămâne subiect de speculație. Totuși, pe baza etapelor anterioare ale proiectului, este plauzibil ca obiectul observat să fie într-adevăr un prototip LRSO”, au declarat analiști citați de publicația ucraineană.

Dezvăluirea apare la scurt timp după ce Rusia a anunțat, la sfârșitul lunii octombrie, testarea cu succes a rachetei de croazieră Burevestnik, descrisă de Kremlin drept o „armă cu rază de acțiune nelimitată”.

Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) din Washington a publicat recent o analiză în care explică potențialul pericol al acestor arme pentru securitatea globală și posibilele implicații asupra Ucrainei și aliaților NATO.

SUA

Top articole

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

image
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în biroul său. Edilul spune că sunt făcute cu AI
digi24.ro
image
CTP: „Georgescu spune că el este Lupul – cel care sfâșie Mielul. Lupul lui Dumnezeu!”
stirileprotv.ro
image
2026 va fi anul acestor zodii. Energia lor va schimba totul în jurul lor
gandul.ro
image
Angelina Jolie a făcut o vizită surpriză la spitale din Herson, în sudul Ucrainei
mediafax.ro
image
Cel mai mare sportiv român din istorie. Topul în care Gheorghe Hagi e pe 2, iar David Popovici abia al 5-lea. Sondaj național FANATIK / Inscop
fanatik.ro
image
Un deputat PSD de Cluj conduce un SUV de peste 100.000 de euro, fără să fie trecut în declarația de avere: „Sunt de principiu să ne facem plăcerile”
libertatea.ro
image
Nume noi în anturajul lui Călin Georgescu. Rețeaua de influență care s-ar fi lăudat că încearcă să îl scoată din țară
digi24.ro
image
Orașul european în care venitul mediu lunar este de 7.200 de euro. Aici nu se aud claxoane, iar oamenii par să nu se grăbească nicăieri
gsp.ro
image
David Beckham a reacționat, după ce Victoria și-a schimbat numele, la 51 de ani
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
STENOGRAME. Planul rezerviștilor SRI și SIE pentru a-l scoate pe Călin Georgescu din România: L-au angajat în Austria
antena3.ro
image
Probleme pentru clienţi după fuziunea First Bank - Intesa Sanpaolo. Au rămas fără acces la bani
observatornews.ro
image
De ce a murit Emeric Ienei? Boala grea care l-a măcinat pe fostul mare antrenor
cancan.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
prosport.ro
image
După câți ani trebuie schimbată centrala termică. Semnele care arată că e timpul pentru una nouă
playtech.ro
image
Ana Bogdan face senzații pe internet! Cum s-a fotografiat celebra jucătoare de tenis. Antrenorul Darren Cahill, impresionat și el
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
FCSB a trimis o solicitare la UEFA, după moartea lui Emeric Ienei
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
Incendiu la un azil de bătrâni! Cel puțin 11 persoane au MURIT
kanald.ro
image
Telefoanele mobile vor dispărea. Când spune Elon Musk că se va întampla și...
playtech.ro
image
„25 de morți” pe Aeroportul Cluj. Este știrea momentului
wowbiz.ro
image
COLOSAL! Văduva lui Costel Corduneanu, fostul lider al celui de temut clan din România, înfiinţează Clubul femeilor interlope!
romaniatv.net
image
Oferte avantajoase la energie de Black Friday 2025. Sfatul șefului ANRE pentru consumatorii români
mediaflux.ro
image
Orașul european în care venitul mediu lunar este de 7.200 de euro. Aici nu se aud claxoane, iar oamenii par să nu se grăbească nicăieri
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Răsturnare de situație în cazul morții Andreei Cuciuc. Ce ascundea familia? Acuzații și dezvăluiri incredibile despre moartea adolescentei la Balul Bobocilor. La ce presiuni a fost supusă familia
actualitate.net
image
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
click.ro
image
Dezvăluirile lui Rică Răducanu despre regretatul antrenor Emeric Ienei: „Nu era de-ai noștri, cu femeile și cu paharul”. Cum o răsfăța pe Vasilica Tastaman, prima lui soție?
click.ro
image
Zodiile care vor înflori înainte de Crăciun. Vor avea noroc la bani, noroc în dragoste și oportunități la locul de muncă
click.ro
Kate și William în negru 1, Getty jpg
Moartea fulgerătoare a lovit la doar 45 de ani, Prințul William e în doliu! Detalii tulburătoare
okmagazine.ro
Vinete in sos de rosii picant Sursa foto shutterstock 1783803362 jpg
Vinete în sos de roșii picant. Reţeta care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
Racheta de croazieră Tomahawk, coșmarul planificatorilor militari sovietici (© Shutterstock)
Racheta de croazieră Tomahawk, coșmarul planificatorilor militari sovietici
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
image
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”

OK! Magazine

image
Vedeta care nu s-a putut abține și a făcut sex cu soțul ei când era în travaliu, cu dilatare de 3 cm. „Ajută câteodată…”

Click! Pentru femei

image
Lună plină în zodia Taur. Cum te afectează Superluna Castorului în funcție de zodie

Click! Sănătate

image
Cancer gastric: 5 simptome „inofensive” care nu trebuie ignorate