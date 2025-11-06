Arma secretă a Americii, surprinsă în zbor. Racheta care ar putea schimba echilibrul nuclear

Un bombardier strategic american B-52H Stratofortress a fost fotografiat în California purtând un nou tip de armament sub aripă — o imagine care a stârnit interesul analiștilor militari și a alimentat ipoteza că ar putea fi vorba despre racheta de croazieră nucleară AGM-181A LRSO (Long-Range Standoff), considerată răspunsul Statelor Unite la armele strategice ruse Burevestnik și Poseidon.

Fotograful specializat în aviație, cunoscut sub pseudonimul @lookunderrocks, a surprins aeronava în zbor deasupra Văii Owens, în California. Fotografia a fost ulterior analizată de publicația The Aviationist, care a remarcat prezența a două rachete necunoscute montate pe un suport Multiple Ejector Rack (MER).

O nouă generație de armament strategic

Potrivit experților citați de The Aviationist, rachetele din imagine prezintă un design cu coadă în formă de „T” inversat, aripi rabatabile și un vârf ascuțit — caracteristici compatibile cu structura LRSO.

Programul AGM-181A LRSO are ca scop înlocuirea vechii rachete de croazieră aer-sol AGM-86B ALCM, aflată în serviciul forțelor aeriene americane încă din anii 1980. Noua versiune este concepută pentru a fi o armă nucleară de mare rază de acțiune, cu semnătură radar redusă (stealth), capabilă să penetreze sistemele avansate de apărare antiaeriană ale Rusiei și Chinei.

Un articol citat de publicația Defense Express subliniază că LRSO reprezintă una dintre prioritățile programului de modernizare a „triadei nucleare” americane și este considerată un element esențial al viitorului bombardier B-21 Raider.

Proiect secret și lipsa confirmărilor oficiale

Compania Raytheon este principalul contractor pentru dezvoltarea rachetei. Conform informațiilor disponibile, proiectul a început testele de zbor în 2020, în total fiind raportate nouă misiuni de încercare efectuate cu platforma B-52H. Racheta ar fi demonstrat capacitatea de separare controlată de la avionul purtător.

Cu toate acestea, imaginile publice privind testele au lipsit complet până acum. Fotografia recentă este primul material vizual care ar putea indica o versiune operațională a LRSO, deși forma observată diferă de randările grafice publicate anterior.

Defense Express notează că discrepanțele pot fi explicate prin nivelul ridicat de secretizare al programului sau prin intenția de a ascunde detalii privind capabilitățile rachetei. În sursele oficiale, nu există încă informații confirmate despre specificațiile tehnice sau performanțele acesteia.

„Deocamdată, ceea ce vedem în imagine rămâne subiect de speculație. Totuși, pe baza etapelor anterioare ale proiectului, este plauzibil ca obiectul observat să fie într-adevăr un prototip LRSO”, au declarat analiști citați de publicația ucraineană.

Dezvăluirea apare la scurt timp după ce Rusia a anunțat, la sfârșitul lunii octombrie, testarea cu succes a rachetei de croazieră Burevestnik, descrisă de Kremlin drept o „armă cu rază de acțiune nelimitată”.

Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) din Washington a publicat recent o analiză în care explică potențialul pericol al acestor arme pentru securitatea globală și posibilele implicații asupra Ucrainei și aliaților NATO.