Ministerul Culturii retrage proiectul privind raportarea zilnică a activității actorilor, după protestele de la Teatrul Național București

Federaţia Sindicatelor din Instituţii de Cultură (FSIC) a cerut luni, 10 februarie, retragerea propunerii Ministerului Culturii prin care actorii ar fi trebuit să prezinte programul săptămânal de lucru, să întocmească rapoarte individuale și să semneze foaia de prezență. Ulterior, ministrul Culturii, Demeter Andras, prezent la protestul de la Teatrul Național București, a anunțat suspendarea proiectului.

„Într-o formulă lipsită de principii democratice, Ministerul Culturii a elaborat fără o consultare a partenerilor sociali îndreptățiți conform legislației, o procedură de cuantificat activitatea/munca angajaților din departamentul artistic în instituțiile de spectacole/concerte.

Un set de instrucțiuni care au scopul de a institui reguli în privința evidenței timpului de muncă al artiștilor, sub formă de pontaj”, a transmis FSIC într-un comunicat.

FSIC spune că problema evidenței timpului de muncă există, dar soluția propusă de Minister ar birocratiza activitatea artistică și ar încălca autonomia instituțiilor.

Sindicatul recomandă discutarea unui sistem adaptat în Comisia de Dialog Social, care să se concentreze pe performanța efectivă a artiștilor în repetiții și spectacole, nu pe numărul de ore lucrate.

Federația Sindicatelor din Instituții de Cultură a subliniat că nu critică pontarea activității în sine, arătând că în sectorul cultural există deja sisteme de evidență implementate din 2017 și adaptate la specificul activității, pe care le consideră necesare, însă „ajustate unitar în mod fezabil”.

În același timp, FSIC susține că normele propuse de Ministerul Culturii nu simplifică adaptarea la cadrul normativ general, ci complică activitatea prin apropierea actului artistic de munca administrativă.

„În concluzie, FSIC respinge acest set de INSTRUCȚIUNI-NORME creat de Ministerul Culturii, solicită retragerea lor și face apel la comunicare, consultare cu toți factorii implicați pentru dezbateri pe acest subiect.

Invităm toți artiștii interesați să atragă atenția asupra deficiențelor din acest regulament alături de colegii noștri, în fața Teatrului Național din București sau a altor instituții de spectacole din țară, începând de marți, 10.02.2026, ora 14:30”, se arată în comunicatul FSIC.

Actorii de la TNB protestează

Actorii Teatrului Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti (TNB), alături de personalul care deserveşte scena din toate sectoarele teatrului, au organizat marţi, la ora 14.30, în faţa TNB, protest paşnic faţă de aplicarea unui program pilot primit de la Ministerul Culturii, o directivă a Curţii de Conturi. Sunt invitați și colegi de la alte teatre.

→ Imaginea 1/4: Protestul actorilor în fața TNB/FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea

Aceștia protestează față de Circulara nr. 766/03.02.2026, care obligă raportarea zilnică a activității și transformă munca creativă într-una birocratică.

Ei susțin că proiectul afectează creativitatea și nu reflectă natura muncii artistice, care nu poate fi normată în ore.

Propunerea a fost suspendată

Ulterior, scrie Digi24, ministrul Culturii, Demeter Andras, a anunțat suspendarea proiectului după consultări cu actorii.

Proiectul controversat potrivit căruia actorii ar fi fost obligat să lucreze 8h/zi și să își ponteze prezența a fost retras. În urma acestor nemulțumiri, prezent în fața protestatarilor, ministrul a anunțat că retrage această propunere.

„Este o problemă foarte, foarte veche. Reacția colegilor de breaslă ne arată un adevăr, anume acela că problema evidenței timpului de muncă și, mai cu seamă, a timpului de pregătire, este una foarte veche.

Sunt 36 de ani de când au existat inițiative legislative sau tot felul de alte prevederi. Inclusiv legea teatrelor, la care am lucrat eu personal în 2007, prevede aceste distincții, dar nu au putut fi acceptate sau nu au găsit o acceptabilitate generală”, a afirmat ministrul la TVR.

Acesta a explicat că proiectul privind evidența timpului de muncă a artiștilor nu este o inițiativă legislativă clasică, ci un proces pilot de testare, inițiat la solicitarea Curții de Conturi. Documentele au fost elaborate de colegi din breaslă, nu de funcționarii ministerului.

Ministrul a arătat că, deși activitatea artiștilor este una specifică și inegal repartizată, există obligația legală de a demonstra timpul de muncă.

„Munca este nenormată, munca este repartizată inegal, dar acele părți ale muncii care nu se desfășoară în instituție – studiul individual al instrumentistului, pregătirea vocală și tehnică a actorului – ar trebui cumva să fie arătate, dovedite, pentru că aceasta este solicitarea Curții de Conturi”, a declarat ministrul Culturii.

În același timp, el a afirmat că nevoia de clarificare vine și din interiorul breslei.

„Este și nevoia breslei, ca să ne înțelegem bine, pentru că și noi ne arătăm cu degetul unii la alții că eu lucrez mai mult și tu lucrezi mai puțin. Toată lumea are nevoie de asta, doar că nu reușim să ne înțelegem asupra formei”, a spus András István Demeter.

Tudor Chirilă: „Nu poţi să compari muzeografi cu actori”

Și artistul Tudor Chirilă a criticat Ministerul Culturii, declarând că „nu poţi să compari muzeografi cu actori, instrumentişti cu bibliotecari, dansatori cu manageri culturali şi să aplici şabloane în care nu se potriveşte nimeni.”

„Sigur, pontajul a existat dintotdeauna conform Codului Muncii, dar de la un ministru al culturii aștepți reglementarea specificului profesiei de artist, nu înregimentarea în aberațiile legislative existente.

Un simplu exemplu este că de multe ori și dacă ar vrea un actor n-ar avea ce să caute le teatru doar ca să ponteze”, a transmis acesta pe Facebook.

Tudor Chirilă explică că, într-un teatru, nu toți actorii joacă în fiecare producție și că unii pot avea mai puține roluri sau niciunul, dar tot primesc salarii mai mari pentru alte motive, cum ar fi titlul de doctor.

Artistul precizează că noua măsură de evidență a timpului de muncă nu reflectă realitatea, unde nu toți actorii joacă zilnic și distribuțiile nu acoperă întreg colectivul. El susține că pontarea zilnică nu schimbă lucrurile cu nimic, pentru că unii artiști pot sta la teatru fără a urca pe scenă, iar remunerația nu reflectă neapărat volumul efectiv de muncă.