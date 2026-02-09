search
Luni, 9 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Protest al actorilor Teatrului Național București faţă de un proiect Ministerului Culturii care-i obligă să scrie rapoarte zilnice

0
0
Publicat:

Actorii Teatrului Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti (TNB), alături de personalul care deserveşte scena din toate sectoarele teatrului, vor organiza marţi, la ora 14.30, în faţa TNB, protest paşnic faţă de aplicarea unui program pilot primit de la Ministerul Culturii, o directivă a Curţii de Conturi.

Teatrul Național București FOTO: Facebook/TNB
Teatrul Național București FOTO: Facebook/TNB

Programul pilot le-a fost adus la cunoştinţă prin Circulara nr. 766/03.02.2026 - Instrucţiuni privind organizarea unitară şi evidenţa timpului de muncă pentru personalul de execuţie din instituţiile publice de spectacol sau concert.

Atât actorii, cât şi ceilalţi angajaţi în departamentele tehnic şi productie ai TNB protestează faţă de faptul această Circulară transforma munca de creaţie nenormată în domeniul artistic în muncă de birou şi conţine anexe prin care sunt obligaţi să raporteze zilnic, în scris, activitatea amănunţită pentru orele de lucru, scrie News.

„Considerăm că acest proiect ucide creativitatea în cultură şi îi transformă pe artişti în «scriitori de rapoarte zilnice», iar pe directorul artistic sau pe manager - în «raportorul» nostru, al tuturor. Munca artistului nu poate fi normată în 8 ore pe zi, munca lui nu este doar pe scenă, este şi cu sine - începând în zori şi terminându-se noaptea -, timp de 10 luni pe an, 6 zile pe săptămână”, iar o ora in scena presupune un consum emoţional  greu de cuantificat”, spun actorii TNB.

„Din aceste motive, marţi, 10 februarie a.c., la ora 14.30, vom protesta paşnic în faţa teatrului nostru, pentru ca acest program pilot să nu fie aplicat. Sunt invitaţi şi colegi de la alte teatre să susţină neaplicarea acestui program”, anunţă actorii Naţionalului bucureştean.

Ministerul Culturii a publicat „Instrucţiuni privind organizarea unitară şi evidenţa timpului de muncă pentru funcţiile de execuţie din instituţiile publice de spectacole şi concerte”, recomandare formulată de Curtea de Conturi a României. 

Clarificări ale Ministerului Culturii în urma întâlnirii cu manageri de instituţii din domeniu, atât din subordinea Ministerului Culturii, cât şi din subordinea administraţiilor publice locale.

Aceste instrucţiuni sunt propuneri şi modele şi reprezintă un îndrumar pentru instituţii, potrivit MC: 

Responsabil de planificarea activităţilor artistice ale fiecărei instituţii de spectacole sau concerte este în sarcina managementului.Instrucţiunile au caracter obligatoriu pentru instituţiile subordonate Ministerului Culturii şi caracter facultativ pentru celelalte instituţii de spectacole.Setul de instrumente pe care Ministerul Culturii l-a transmis spre implementare, este constituit pe patru repere complementare, clare, uşor de utilizat şi de verificat:Structurarea unitară a componentelor de activitate şi corelarea lor cu atribuţiile specifice şi evaluarea performanţelor, prin cadrul orientativ din Anexa nr. 1, utilizabil ca suport pentru actualizarea fişelor de post şi pentru repartizarea anuală a timpului de muncă;Panificarea asumată - prin Programul săptămânal de lucru Responsabilitatea individuală - prin Raportul individual de activitateEvidenţa unitară şi verificabilă - prin Foaia colectivă de prezenţă standardizată Pentru clarificări de aplicare şi sprijin metodologic în etapa de implementare, managerii instituţiilor pot solicita, direct sau prin Serviciul Resurse Umane, asistenţa membrilor grupului de lucru care au contribuit la elaborarea proiectului.

Instituţiile din ţară ar urma să elaboreze variante de planificare a timpului de muncă

"Codul Muncii ne permite ca, dacă cineva nu face numărul de ore într-o săptămână, să-şi poată lua zile libere plătite în avans, şi să le recupereaze luna următoare, când va avea repetiţii. Şi invers: cine face mai multe ore, poate ca luna următoare să-şi ia aceste libere, sau, dacă nu poate, deoarece are activităţi, şi le adaugă la concediu. Conform legii, nu există nici sancţiuni şi nici bonusuri. Se implementează timp de 30 zile la nivelul instituţiilor şi intră în vigoare (produce efecte) după ce fiecare salariat a semnat fişa de post modificată, iar în anul următor evaluarea se va face pe baza acestor 4 criterii, pentru fiecare în parte şi se va vedea cum funcţionează. În momentul în care nu funcţionează, se poate modifica", a explicat MInisterul Culturii într-un comunicat de presă.

În plus, "Codul Muncii ne obligă la normare pe ore, nu pe activităţi, prin urmare, aceste instrucţiuni, care sunt MODELE şi PROPUNERI, ne ajută la adaptarea şi reglarea la specificul fiecărei instituţii, pentru ca timpul lucrat să poată fi evidenţiat corect".

"O propunere de îmbunătăţire ar fi, de exemplu, aceea ca, pe durata spectacolelor/ concertelor, să fie dublat  timpul de lucru. Nu putem compara niciodată efortul din timpul unei ore de studiu individual, cu efortul depus în timpul unei ore de spectacol. Sau, în ceea ce priveşte personalul tehnic: timpii de montare şi demontare presupun un efort care este altul decât cel de pe durata spectacolului samd", se arată în mesajul MC. 

Cultură

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O serie de crime zguduie Bulgaria: Un ONG care găzduiește tineri în tabere de vacanță, bănuit că s-a transformat în sectă
digi24.ro
image
Mii de petroliere, unele din Rusia, au transferat petrol în apele României. Autoritățile, niciun control în 4 ani de război
stirileprotv.ro
image
Comandanții de pușcărie care au semnat permisia lui Abdullah Ataș au fost premiați. Superiorii i-au pus pe lista scurtă cu cei mai merituoși ofițeri
gandul.ro
image
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
mediafax.ro
image
Mihai Stoica a făcut anunțul despre transferul atacantului la FCSB în ultima zi de mercato. Exclusiv
fanatik.ro
image
Un specialist demontează afirmațiile lui Bolojan și Predoiu referitoare la posibilitatea de restricționare pentru copii a rețelelor sociale
libertatea.ro
image
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate par să contrazică versiunea oficială
digi24.ro
image
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
gsp.ro
image
Neverosimil! A venit verdictul medicilor, după accidentul suferit de Lindsey Vonn la Jocurile Olimpice
digisport.ro
image
Se complică situația: Protestele din secuime se transformă în revoltă împotriva UDMR
stiripesurse.ro
image
Dilema aurului de 50 miliarde de dolari. Libanul nu știe ce să facă acum cu rezerva de care nu s-a atins de zeci de ani
antena3.ro
image
La 30 de ani a demisionat de la job şi s-a apucat de făcut prăjituri. Acum are o afacere de 7 cifre anual
observatornews.ro
image
Lună martie cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor Accuweather: fenomene ciudate în București
cancan.ro
image
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
prosport.ro
image
Câte zile ține noul val de ger, care aduce temperaturi de -15 grade Celsius. Un anticiclon lovește România
playtech.ro
image
Veste-bombă de la FCSB: „Într-o lună va fi pe teren”. Ce spune Meme Stoica despre „noul fundaș”. Update Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Donald Trump: "Este o jignire la adresa măreţiei Americii!"
digisport.ro
image
'Româneasca' de un miliard de euro intră pe mâna structurilor de crimă organizată din Europa: Anchetă penală internațională pentru Centura Clujului
stiripesurse.ro
image
Doamne, ce TRAGEDIE! Fiul celebrului artist a fost găsit MORT în... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Cine sunt cele victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
wowbiz.ro
image
Dublu impact pentru o categorie de pensionari în 2026: 600 de lei în plus la pensie de Paşti şi Crăciun 2026, plus 100 de lei lunar pentru facturi
romaniatv.net
image
Românii și-ar putea lua adio de la o categorie de vouchere. Ministrul Economiei: „Eu cred într-o eliminare graduală”
mediaflux.ro
image
Donald Trump l-a atacat violent pe un schior american de la Jocurile Olimpice: „Un ratat!”
gsp.ro
image
„SANADOR, vreau să-ți mulțumesc că ieri m-ai lăsat să mor”. Experiența de coșmar trăită de Lidia Bodea, directoarea Humanitas, în clinica privată
actualitate.net
image
Funcționara a izbucnit în râs când a auzit cum o cheamă pe fiica ei. Ce a trăit Larisa Udilă la Evidența Populației: „Mi-au spus că nu se poate înregistra. Am plecat plângând”
actualitate.net
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
click.ro
image
Florin Dumitrescu a dat jos 10 kilograme. Ce a mâncat celebrul bucătar în timpul dietei: „Nu este doar pentru slăbit”
click.ro
image
Elena Gheorghe și-a îndeplinit un mare vis. A fost prezentă la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice și a ascultat-o live pe artista ei preferată: „Idolul copilăriei mele”
click.ro
Meghan Markle și Prințul Harry în clipul de Valentines Instagram jpg
O nouă apariție nefericită a Prințului Harry în clipul de Valentine's al lui Meghan! Ce-a ajuns să facă ditamai prințul!
okmagazine.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Scandalul se adâncește: Sarah Ferguson ar fi avut relații intime cu Epstein, iar Andrew voia să devină „animalul lui de companie”
okmagazine.ro
Budinca de varza cu carne Sursa foto shutterstock 413481091 jpg
Budincă de varză cu carne, care te face să uiți de dietă!
clickpentrufemei.ro
Osul misterios a fost descoperit în 2019 pe locul unui sat antic fortificat din apropierea orașului Córdoba, din sudul Spaniei (© Agustín López și Rafael Martínez)
„O descoperire de referință”: singura dovadă directă a elefanților lui Hannibal
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop 9–15 februarie 2026: previziuni pentru carieră, bani, sănătate și dragoste. Ce zodii sunt sfătuite să acționeze cu mare atenție
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026

OK! Magazine

image
Mică prințesă, mare stil! Fetița Prințului Hussein al Iordaniei a cucerit inimile tuturor cu o nouă fotografie adorabilă

Click! Pentru femei

image
Cher, diva care sfidează timpul, între nunți-surpriză și o viață trăită intens

Click! Sănătate

image
Ce alimente evită un oncolog pentru a preveni cancerul colorectal