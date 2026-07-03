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Lucrări semnate de Pablo Picasso pot fi admirate la Palatul Culturii din Iaşi

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Lucrări semnate de Pablo Picasso pot fi admirate, în premieră, la Palatul Culturii din Iaşi, în cadrul unei expoziţii care, timp de zece zile, aduce în faţa publicului ceramică pictată şi glazurată şi cromolitografii create de marele artist al secolului XX.

Pictură de Picasso admirată de un vizitator
Picturile lui Picasso pot fi văzute la Palatul Culturii din Iași FOTO: Facebook

Managerul Palatului Culturii din Iaşi, Andrei Apreotesei, a declarat, vineri, că până pe 12 iulie, în intervalul orar 10:00 - 17:00 (marţi - joi, duminică), respectiv 10:00 - 18:00 (vineri şi sâmbătă), cu biletul aferent Muzeului de Artă, vizitatorii pot admira trei piese de ceramică şi încă şase cromolitografii semnate de Picasso, care reflectă teme reprezentative pentru vastul său univers artistic.

"E prima colecţie dedicată lui Picasso pe care reuşim să o aducem în Iaşi, la Palatul Culturii, în noua Sală Tezaur a Muzeului de Artă. Cred că e o continuitate bună a expoziţiei lui Brâncuşi. Vom încerca să aducem în atenţia publicului ieşean nume sonore din istoria artei, dar mai ales obiecte sau lucrări care nu se află în patrimoniul curent şi care nu sunt facil de observat sau vizionat de cei care ne trec pragul", a afirmat managerul Palatului Culturii - Complexul Naţional "Moldova" Iaşi.

Expoziţia "Picasso la Palat", organizată de Complexul Muzeal Naţional "Moldova" Iaşi, în parteneriat cu Artmark, aduce în centrul atenţiei câteva piese ceramice în serii limitate, realizate în prestigiosul atelier Madoura Plein Feu din Vallauris, Franţa, unde Pablo Picasso a creat aproape 4.000 de astfel de piese, între anii 1947 şi 1971.

"Cromolitografiile sunt după cele mai importante lucrări ale lui Picasso, care au marcat tot secolul XX şi înseamnă modernitatea în artă indiferent de locul unde ne aflăm. Mă refer la cromolitografiile Domnişoarele din Augvinion, Portretul Dorei Maar", a declarat, pentru Agerpres, preşedinta Uniunii Artiştilor Plastici Iaşi, Maria Bilaşevschi.

Potrivit acesteia, în expoziţie vom regăsi şi piese ceramice de care publicul din România nu a avut ocazia să se bucure nici în cadrul expoziţiei din 1968, cea mai amplă expoziţie dedicată lui Picasso.

Directorul Muzeului Naţional de Artă Iaşi, Valentina Druţu, a explicat pentru că expoziţia "Picasso la Palat" se doreşte a fi şi o punte între arta contemporană şi rolul muzeului de a educa.

"Cred că este o expoziţie care va fi foarte bine primită de tineri şi mai ales de către elevii Colegiului de Artă 'Octav Băncilă' şi studenţii Universităţii de Artă 'George Enescu'. De asemenea, expoziţia are şi un scop didactic. Nu reuşeşti să vezi în fiecare zi lucrări ale marelui artist", a precizat aceasta.

Alexandra Sulugiuc, art advisor, a declarat că lucrările rămân la Iaşi până pe 12 iulie, urmând a fi scoase la o licitaţie organizată la Bucureşti pe 15 iulie.

"Am vrut să aducem în faţa publicului ieşean, colecţionarilor, dar şi curioşilor trei lucrări în ceramică care fac parte dintr-o colecţie destul de limitată. Aceste lucrări sunt extrem de rare pe piaţa de artă, cu atât mai puţin în România, din perioada 1953, 1956 şi 1963. Iar în completare am adus câteva lucrări de grafică ale lui Pablo Picasso, pentru a oferi publicului şi lucrări mai accesibile pentru a stârni interesul şi curiozitatea colecţionarilor", a declarat Alexandra Sulugiuc.

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