Un tablou de Picasso de 1 milion de euro, premiul unei tombole pentru cercetarea împotriva bolii Alzheimer. Biletul costă 100 de euro

Un tablou de Picasso în valoare de 1 milion de euro a reprezentat premiul unei tombole internaționale în beneficiul cercetării împotriva bolii Alzheimer. Un bilet pentru participarea la tombola lansată marți, 9 decembrie, costă 100 de euro.

Un număr de 120.000 de bilete la preţul de 100 de euro fiecare sunt disponibile online pentru această tombolă, care îi va oferi ocazia unui singur câştigător să devină proprietarul unui portret al Dorei Maar - una dintre muzele lui Picasso - pictat de artist în 1941, scrie Agerpres.

Intitulată „Cap de femeie”, această guaşă pe hârtie măsoară 38,9/25,4 centimetri.

Autentificată de moştenitorii lui Picasso şi de administraţia Picasso, această „operă excepţională are multe atuuri şi a fost creată în timpul celui de-al Doilea Război Mondial de către bunicul meu, într-o perioadă dificilă din viaţa sa cotidiană", a subliniat Olivier Picasso, nepotul pictorului, la lansare.

Păstrată o perioadă de Pablo Picasso şi de familia sa, această pictură a intrat ulterior într-o colecţie privată, înainte de a reveni pe piaţă, la New York şi, mai recent, la Zurich.

Fondurile vizate, în valoare de 12 milioane de euro, urmează să intre în posesia fundaţiei Fondation Recherche Alzheimer, pentru programele sale ştiinţifice desfăşurate în Franţa şi în străinătate, sprijinind echipe europene, americane şi canadiene.

Fiecare bilet oferă o şansă la câştig şi susţine în acelaşi timp cercetarea ştiinţifică.

Extragerea va avea loc la 14 aprilie, la casa Christie's France din Paris.

Numărul persoanelor afectate de o boală degenerativă s-ar putea dubla până în 2050, conform estimărilor OMS. Pentru a strânge fonduri, producătoarea Péri Cochin a inițiat o tombolă caritabilă (în 2013 și 2020) în care premiile au fost lucrări ale maestrului spaniol Pablo Picasso. Prima ediție (2013) a strâns aproximativ cinci milioane de euro pentru renovarea orașului libanez Tir (UNESCO).

Un tânăr american a câștigat atunci un desen original. A doua ediție (2020) a strâns 5,1 milioane de euro pentru ONG-ul Care, care oferă acces la apă și igienă, iar o italiancă a câștigat o "Natură moartă" în valoare de un milion de euro.