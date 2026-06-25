Lucrări semnate de Pablo Picasso ajung la Iași. Expoziția va fi găzduită de Palatul Culturii

Vizitatorii Palatului Culturii din Iași vor putea vedea, în perioada 3-12 iulie, o serie de lucrări semnate de Pablo Picasso, în cadrul expoziției „Picasso la Palat!”, organizată de Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, în parteneriat cu Artmark.

Expoziția va fi găzduită în Sala „Tezaur” a Muzeului de Artă și va include piese de ceramică pictată și glazurată, precum și cromolitografii realizate de celebrul artist spaniol.

Vernisajul va avea loc pe 3 iulie, de la ora 12.00.

Piese realizate în celebrul atelier Madoura

Potrivit organizatorilor, expoziția reunește și câteva piese ceramice realizate în serii limitate la atelierul Madoura Plein Feu din Vallauris, Franța, locul în care Picasso a creat aproape 4.000 de obiecte ceramice între anii 1947 și 1971.

„Invităm publicul să descopere o selecţie dedicată exclusiv creaţiei unuia dintre cei mai influenţi şi inovatori artişti ai secolului al XX-lea, Pablo Picasso. Evenimentul aduce în centrul atenţiei câteva piese ceramice în serii limitate, realizate în prestigiosul atelier Madoura Plein Feu din Vallauris, Franţa, unde Pablo Picasso a creat aproape 4.000 de astfel de piese, între anii 1947 şi 1971”, a transmis Andrei Apreotesei, managerul Palatului Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Pablo Picasso este considerat unul dintre cei mai importanți artiști ai secolului XX. De-a lungul vieții a realizat peste 20.000 de opere, de la pictură și sculptură la ceramică, desen și scenografie.

Artistul spaniol a fost unul dintre fondatorii mișcării cubiste, alături de Georges Braque, și a influențat evoluția artei moderne.