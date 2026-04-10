Filmul considerat blestemat. 91 de membri ai echipei de filmare au făcut cancer. John Wayne, printre ei

În istoria cinematografiei există producții care au rămas în memoria publicului nu doar pentru povestea sau distribuția lor, ci și pentru tragediile asociate din culise. Un astfel de caz cutremurător este cel al filmului The Conqueror (Cuceritorul), din 1956,  considerat de mulți drept „filmul blestemat” de la Hollywood. Motivul? Un număr alarmant de membri ai echipei de producție au fost diagnosticați cu cancer după filmări, inclusiv celebrul actor John Wayne. 

Captură din filmul The Conqueror, regizat de Dick Powell, cu John Wayne în rolul principal

O producție controversată încă de la început

Regizat de Dick Powell și produs de excentricul miliardar Howard Hughes, filmul îl are în rol principal pe John Wayne, distribuit, în rolul lui Ginghis Han, o alegere considerată surprinzătoare. 

Filmările au avut loc în deșertul din apropierea orașului St. George, din statul american Utah, o zonă aparent spectaculoasă, dar situată la doar aproximativ 220 km  în aval de situl nuclear Nevada Test Site. Acolo, guvernul SUA desfășurase peste 900 de teste nucleare atmosferice în anii ’50.

Radiațiile, pericolul invizibil

La momentul filmărilor, Comisia pentru Energie Atomică (AEC) a susținut că nu există niciun risc pentru populația locală sau pentru echipa de filmare. Însă realitatea avea să fie mult mai sumbră. Localnicii, cunoscuți ulterior sub numele de „downwinders”, au început să observe efecte ciudate: animale care mureau inexplicabil și o creștere alarmantă a cazurilor de cancer.

Situația s-a agravat și mai mult după ce Howard Hughes a decis să transporte aproximativ 60 de tone de nisip din zona contaminată direct pe platourile studioului RKO din Hollywood, pentru a recrea decorul în scenele de interior.

91 de cazuri de cancer în echipă

Datele devenite publice ulterior au arătat o statistică șocantă: din aproximativ 220 de membri ai distribuției și echipei tehnice, 91 au fost diagnosticați cu cancer, iar 46 au murit din cauza bolii. Printre victimele celebre s-au numărat actorii principal John Wayne, Susan Hayward și Afnes Moorehead, dar și regizorul Dick Powell. 

Actorul mexican Pedro Armendáriz Sr. s-a sinucis după ce a fost diagnosticat cu cancer în stadiu terminal, o tragedie care a amplificat și mai mult aura sumbră a filmului.

Diagnosticele nu au apărut însă imediat după terminarea filmărilor, ci pe parcursul anilor și a fost vorba despre tipuri diferite de cancer. 

Coincidență sau consecință directă?

Deși cifrele sunt alarmante, epidemiologii au spus că este dificil de identificat cu certitudine o cauză unică pentru apariția cazurilor de cancer.  Cu toate acestea, există aspecte greu de ignorat. Atât Susan Hayward, cât și Dick Powell au murit de cancer la vârste relativ tinere (50 de ani), iar în rândul populației din St. George au existat cazuri inclusiv în rândul copiilor.

Howard Hughes avea să declare ulterior că se simțea „extrem de vinovat” pentru producția filmului.  Se spune că, în anii în care a devenit tot mai retras, a cumpărat aproape toate copiile filmului și le viziona obsesiv în camera sa de hotel.

În același timp, cazul a atras atenția publicului larg după apariția unor investigații în presă, ceea ce a determinat desecretizarea unor documente interne ale Atomic Energy Commission (Comisia pentru Energie Atomică) și a alimentat suspiciunile privind impactul real al testelor nucleare.

Comunitatea „downwinder” și lupta pentru recunoaștere

Un documentar din 2023, denumit  The Conqueror: Hollywood Fallout, regizat de Will Nunez, a readus în atenție nu doar povestea filmului, ci și drama comunităților afectate de testele nucleare.

Mary Dickson, activistă și supraviețuitoare a cancerului tiroidian, spune că efectele testelor nucleare nu au fost considerate o urgență până când Departamentul Apărării din SUA nu a început să se îngrijoreze că ar fi putut, conform unui document intern, „să-l fi ucis pe John Wayne”.

Localnicii din St. George, inclusiv membri ai comunității indigene,Paiute  care au fost folosiți ca figuranți, nu au avut parte de monitorizare medicală adecvată. Mulți dintre aceștia continuă și astăzi să lupte pentru recunoaștere și compensații.

În 1990, a fost adoptată legea Radiation Exposure Compensation Act (RECA), care oferea despăgubiri victimelor expunerii la radiații. Totuși, actul normativ a expirat în iunie 2024. Și, deși există inițiative legislative pentru reînnoirea și extinderea programului (inclusiv pentru mai multe regiuni și pentru copiii victimelor), acestea sunt în continuare blocate de dispute politice legate de costuri și criterii de eligibilitate.

Pentru comunitățile de „downwinders”, acest lucru înseamnă că multe persoane afectate de radiații au rămas fără sprijin financiar, în ciuda problemelor grave de sănătate

