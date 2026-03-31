Gopo 2026: lista nominalizărilor la cel mai important premiu al filmului românesc. „Dinți de lapte“, marele favorit cu 12 nominalizări

La 20 de ani de la prima ediție, Premiile Gopo 2026 aduc în competiție 124 de filme românești. „Dinți de lapte" domină nominalizările, cu 12 categorii, în timp ce câștigătorii vor fi votați de peste 700 de profesioniști din industria cinematografică. Gala are loc pe 4 mai.

Cinci filme intră oficial în competiție pentru trofeul la cea mai râvnită categorie a Premiilor Gopo – Cel mai bun film de lungmetraj: „Comatogen" (r. Igor Cobileanski), „Dinți de lapte" (r. Mihai Mincan), „Kontinental '25" (r. Radu Jude), „Nu mă lăsa să mor" (r. Andrei Epure) și documentarul „Tata" (r. Lina Vdovîi, Radu Ciorniciuc).

„Dinți de lapte" conduce topul celor mai nominalizate filme, apărând în 12 categorii de premii. Urmează „Nu mă lăsa să mor" (9 nominalizări) și „Cravata Galbenă" (8 nominalizări). Producțiile „Comatogen" și „Kontinental '25" sunt ambele nominalizate în câte 7 categorii de premii.

La categoria Cea mai bună regie sunt nominalizați Igor Cobileanski pentru „Comatogen", Mihai Mincan pentru „Dinți de lapte", Radu Jude pentru filmul „Kontinental '25", Andrei Epure pentru „Nu mă lăsa să mor" și Tudor Giurgiu pentru „Pădurea de molizi".

În cursa pentru trofeul Cea mai bună actriță într-un rol principal intră: Daniela Nane pentru rolul Alina Zlot din „Comatogen", Ilinca Hărnuț pentru rolul Lena din filmul „Ink Wash", Eszter Tompa pentru rolul Orsolya din „Kontinental '25", Cosmina Stratan pentru interpretarea Mariei Laurint din „Nu mă lăsa să mor" și Coca Bloos pentru rolul Minodora din „Pădurea de molizi".

Cel mai bun actor într-un rol principal va fi decis între Daniel Popa pentru rolul Gabriel Vânătoru din filmul „Clasat", Andrei Aradits pentru rolul Pavel din „Comatogen", Ben Schnetzer pentru interpretarea tânărului Sergiu Celibidache din „Cravata Galbenă" și Mircea Andreescu pentru rolul Gheorghe Holovati din „Pădurea de molizi".

Categoria Cel mai bun film documentar cuprinde următoarele titluri: „CALIU: Nicidecum altceva, ce să fac altceva" (r. Simona Constantin), „Mica Sirie" (r. Mădălina Roșca, Reem Karssli), „Tata" (r. Lina Vdovîi, Radu Ciorniciuc), „TWST / Things We Said Today" (r. Andrei Ujică) și „Viitor Luminos" (r. Andra MacMasters).

Cel mai bun film de debut va fi votat dintre producțiile: „Clasat" (r. Horia Cucută, George ve Gänæaard), „Ink Wash" (r. Sarra Tsorakidis), „Nu mă lăsa să mor" (r. Andrei Epure), „Tata" (r. Lina Vdovîi) și „Viitor Luminos" (r. Andra MacMasters).