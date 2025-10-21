Festivalul Național de Teatru, ediția 35 București, 21 octombrie 2025

Festivalul Național de Teatru, ediția 35 București, 21 octombrie 20250
Marți, 21 octombrie
Modul spectacole-lectură
16.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Media
Luceafăr. Sex de Alex Gorghe
Regia: Gabi Sandu
Co-producători: Teatrul Masca București UNITER și FNT35
Durata: 1h
14+
Spectacolul-lectură va fi urmat de o discuție cu publicul
INTRAREA LIBERĂ în limita locurilor disponibile
#Spectacol invitat
18.00 ARCUB, Sala Mare
Vicontele de Eugène Ionesco
Traducerea: Vlad Russo, Vlad Zografi
Regia, scenografia și sound design: Slava Sambriș
Light design: Andrei Chirtoca
Producător: Teatrul Republican „Luceafărul”, Chișinău, Republica Moldova
Durata: 1h 30min (fără pauză)
14+
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
SOLD OUT
18.00 Teatrul Metropolis, Sala Mică
Rătăcirea de Doru Vatavului
Regia: Irisz Kovacs
Scenografia: Réka Oláh
Muzica: Alexandra Chira și Adrian Piciorea
Producător: ProTeatru Zalău
Durata: 2h (fără pauză)
16+
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
SOLD OUT
18.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala „Ion Caramitru”
Lungul drum al zilei către noapte, după Eugene O’Neill
Traducerea: Raluca Rădulescu
Un scenariu de: Roman Doljanski
Regia: Timofei Kuliabin
Scenografia: Oleg Golovko
Muzica originală: Timofei Pastukhov
Light design: Ilia Pașnin
Producător:Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu
Durata: 2h (fără pauză)
16+
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
SOLD OUT
20.30 Teatrul ACT
Don Quijote de James Fenton, după romanul „Don Quixote” de Miguel Cervantes
Traducerea: George State
Regia: Alexandru Dabija
Costumele: Maria Miu
Producător: Teatrul ACT București
Durata: 2h 10min (cu pauză)
12+
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
SOLD OUT
20.30 Teatrul Bulandra, Sala „Liviu Ciulei”
Regina nopții de Leta Popescu
Regia: Leta Popescu
Scenografia: Bogdan Spătaru
Mișcarea scenică: Elena Anghel
Muzica originală: Csaba Boros
Versurile: Oana Mogoș
Light design: Marian Tarazi
Sound design: Dan Nedelescu
Producător: Teatrul Dramatic „Fani Tardini” Galați
Durata: 2h (fără pauză)
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
SOLD OUT
TVR Cultural la FNT
22.00 Avarul de Molière
Regia: Mircea Cornișteanu
Regia TV: Olimpia Arghir
Din distribuţie:
Constantin Cotimanis, Ruxandra Sireteanu, Ion Haiduc, George Alexandru
Producție: TVR (1994), în colaborare cu Teatrul Nottara
Durată: 2h
Audiență generală
Studio FNT by Cinemaraton
11.00 – 12.00
Andreea Grămoșteanu, actriță
Ionuț Caras, actor
Moderator: Zomir Dimovici
12.00 – 13.00
Adrian Matioc, actor
David Schwartz, regizor
Moderator: Octavian Szalad
Live pe Cinemaraton, www.fnt.ro și https://www.facebook.com/fntfestivalulnationaldeteatru/?locale=ro_RO și https://www.youtube.com/@UniterRomania
20 și 21 octombrie
Întâlnirile Consiliului Regional European
(European Regional Council – ERC) al Institutului Internațional de Teatru
oportunitate pentru Centrele ITI europene de a se conecta și de a promova obiective comune în domeniul artelor spectacolului
ERC este un punct cheie de coordonare pentru Centrele Naționale ITI din Europa, axat pe încurajarea colaborării, schimbul de bune practici și promovarea misiunii ITI în regiune.
Organizator: UNITER – Centrul Român ITI
Eveniment găzduit în FNT
Povestea unui vis. Grivița53
(inaugurarea clădirii Teatrul Grivița53. Primul teatru construit împreună)
O călătorie imersivă în intimitatea de naștere a Teatrului Grivița53
Instalație de obiecte autentice, fragmente de jurnal foto-video, mărturii nemărturisite, gânduri nerostite și emoții sedimentate pe parcursul unui deceniu
Spațiu expozițional de: Maria Miu și Iuliana Vîlsan
Producător: Teatrul Grivița53
Instalația poate fi vizitată în perioada 17-26 octombrie 2025, în intervalul orar 13.00 – 19.00
#implicAT. micro-secțiunea austriacă în FNT
17-26 octombrie | Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Foaierul de Marmură
literATitudini
(Instalație video)
Despre ce înseamnă să fii implicat social prin exercițiul scrisului și relevanța sa democratică
Explicații video oferite de 12 voici importante ale literaturii austriece contemporane:
Anna Baar, Bettina Balàka, Raphaela Edelbauer, Olga Flor, Valerie Fritsch, Susanne Gregor, Reinhard Kaiser-Mühlecker, Barbi Marković, Mieze Medusa, Karin Peschka, Robert Prosser, Ferdinand Schmalz
Producători: Forumul Cultural Austriac, ORF, Societatea austriacă pentru Literatură
Instalația poate fi vizitată în perioada 17-26 octombrie 2025
Eveniment găzduit în FNT
17-26 octombrie | Muzeul Național de Artă Contemporană – MNAC București
Costum / Sculptură / Corp. Obiectele teatrale ale regizorului Tadeusz Kantor
(expoziție)
Curatori: Justyna Droń, Bogdan Renczyński
Coordonare: Justyna Droń, Sandra Demetrescu, Nicoleta Coman
Organizatori: Cricoteka, Muzeul Național de Artă Contemporană – MNAC București
Expoziția poate fi vizitată în perioada 17-26 octombrie 2025 (miercuri – duminică), în intervalul orar 11.00 – 18.30
TNR la FNT
17-26 octombrie | Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Foaierul Sălii Media
Nonstop imaginarium
(spațiu de audiții audio drama)
producții recente ale TNR, organizate tematic, pot fi accesate cu un cod QR de pe telefonul mobil, în ambianța protejată a unei audiții de teatru radiofonic.
Producător: Teatrul Național Radiofonic
Spațiul de audiții este deschis publicului în perioada 17-26 octombrie 2025, în intervalul ora 10.00 – 18.00.
FNT Educațional. Spectacole
Marți, 21 octombrie, Colegiul Național „Ion Neculce”
Noduri de creștere de Carla Oncescu
Cu: Iulia Popa
Regia: Carla Oncescu
FNT Educațional. Ateliere
20-24 octombrie | Școala Gimnazială, nr. 162, București
Atelier de confecționat obiecte care devin povești în mișcare
Susținut de: Ana Crăciun Lambru
20-24 octombrie | Școala Gimnazială, nr. 96, București
Atelier de dezvoltare creativă prin neurografică
Susținut de: Alina Herescu
20-24 octombrie | Liceul de Arte Plastice "Nicolae Tonitza" București
Atelier de coregrafie
Susținut de: Sergiu Diță
FNT On Air
05.00 – Radio România Cultural
Arta Popescu – O biografie poetică după opera antumă şi postumă a lui Cristian Popescu
Scenariu radiofonic şi regia artistică: Gavriil Pinte
În distribuţie: Florin Zamfirescu, Cătălina Mustaţă, Dorina Lazăr, Coca Bloos, Rodica Mandache, Oana Ştefănescu, Laurenţiu Lazăr, Mugur Arvunescu, Mircea Constantinescu, Radu Amzulescu, Paula Simion, Ionel Mihăilescu, Gabriela Popescu
Redactor: Ion - Costin Manoliu
Regia de studio: Milica Creiniceanu
Regia muzicală: Patricia Prundea
Regia tehnică: ing. Luiza Mateescu
Producător: Magda Duţu
Înregistrare din anul 2004.
FNT On Air
19.00 – Radio România Cultural
NINA – o biografie poetică.
Dramatizare de Rodica Mandache, după fragmente din volumele: Spectacol în aer liber - o altă monografie a Dragostei, Memoria ca zestre, O mie de Poeme de Nina Cassian
Adaptarea radiofonică: Magda Duțu
Regia artistică: Diana Mihailopol
În distribuție: Rodica Mandache, Cezar Antal, Ana Maria Bălescu, Cristina Constantinescu, Catinca Radu, Alin Aronovici
Regia de studio: Milica Creiniceanu
Regia muzicală: Luiza Mateescu
Regia tehnică: ing. Mirela Georgescu
Redactor și coordonator de proiect: Magda Duțu
Înregistrare din anul 2025.
FNT On Air
22.00 – Radio România Cultural
Gertrude
(Partea II)
de Radu F. Alexandru
Regia artistică: Attila Vizauer
În distribuţie: Mariana Mihuț, Gelu Nițu, Virgil Ogășanu, Zoltan Octavian Butuc, Mădălina Ignat, Robert Radoveneanu, Petre Nicolae
Regia de studio: Janina Dicu și Renata Rusu
Sound design: Mădălin Cristescu
Redactor: Irina Soare
Înregistrare din anul 2025.
FNT On Air
Roller Coaster Kiss
23.05 – Radio România Cultural
de Ilinca Stihi
În distribuţie: Alexandru Costea, Alexandra Velniciuc, Dan Aștilean, Ionuț Kivu, Constantin Cojocaru
Regia de studio: Milica Creiniceanu
Regia tehnică: Mădălin Cristescu și Codrin Lazăr
Muzica originală și sound design: Codrin Lazăr
Redactor: Oana Cristea Grigorescu
Regia artistică: Ilinca Stihi
Înregistrare din anul 2024.