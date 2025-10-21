Festivalul Național de Teatru, ediția 35 București, 21 octombrie 2025

Marți, 21 octombrie

Modul spectacole-lectură

16.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Media

Luceafăr. Sex de Alex Gorghe

Regia: Gabi Sandu

Co-producători: Teatrul Masca București UNITER și FNT35

Durata: 1h

14+

Spectacolul-lectură va fi urmat de o discuție cu publicul

INTRAREA LIBERĂ în limita locurilor disponibile

#Spectacol invitat

18.00 ARCUB, Sala Mare

Vicontele de Eugène Ionesco

Traducerea: Vlad Russo, Vlad Zografi

Regia, scenografia și sound design: Slava Sambriș

Light design: Andrei Chirtoca

Producător: Teatrul Republican „Luceafărul”, Chișinău, Republica Moldova

Durata: 1h 30min (fără pauză)

14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

SOLD OUT

18.00 Teatrul Metropolis, Sala Mică

Rătăcirea de Doru Vatavului

Regia: Irisz Kovacs

Scenografia: Réka Oláh

Muzica: Alexandra Chira și Adrian Piciorea

Producător: ProTeatru Zalău

Durata: 2h (fără pauză)

16+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

SOLD OUT

18.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala „Ion Caramitru”

Lungul drum al zilei către noapte, după Eugene O’Neill

Traducerea: Raluca Rădulescu

Un scenariu de: Roman Doljanski

Regia: Timofei Kuliabin

Scenografia: Oleg Golovko

Muzica originală: Timofei Pastukhov

Light design: Ilia Pașnin

Producător:Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu

Durata: 2h (fără pauză)

16+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

SOLD OUT

20.30 Teatrul ACT

Don Quijote de James Fenton, după romanul „Don Quixote” de Miguel Cervantes

Traducerea: George State

Regia: Alexandru Dabija

Costumele: Maria Miu

Producător: Teatrul ACT București

Durata: 2h 10min (cu pauză)

12+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

SOLD OUT

20.30 Teatrul Bulandra, Sala „Liviu Ciulei”

Regina nopții de Leta Popescu

Regia: Leta Popescu

Scenografia: Bogdan Spătaru

Mișcarea scenică: Elena Anghel

Muzica originală: Csaba Boros

Versurile: Oana Mogoș

Light design: Marian Tarazi

Sound design: Dan Nedelescu

Producător: Teatrul Dramatic „Fani Tardini” Galați

Durata: 2h (fără pauză)

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

SOLD OUT

TVR Cultural la FNT

22.00 Avarul de Molière

Regia: Mircea Cornișteanu

Regia TV: Olimpia Arghir

Din distribuţie:

Constantin Cotimanis, Ruxandra Sireteanu, Ion Haiduc, George Alexandru

Producție: TVR (1994), în colaborare cu Teatrul Nottara

Durată: 2h

Audiență generală

Studio FNT by Cinemaraton

11.00 – 12.00

Andreea Grămoșteanu, actriță

Ionuț Caras, actor

Moderator: Zomir Dimovici

12.00 – 13.00

Adrian Matioc, actor

David Schwartz, regizor

Moderator: Octavian Szalad

Live pe Cinemaraton, www.fnt.ro și https://www.facebook.com/fntfestivalulnationaldeteatru/?locale=ro_RO și https://www.youtube.com/@UniterRomania

20 și 21 octombrie

Întâlnirile Consiliului Regional European

(European Regional Council – ERC) al Institutului Internațional de Teatru

oportunitate pentru Centrele ITI europene de a se conecta și de a promova obiective comune în domeniul artelor spectacolului

ERC este un punct cheie de coordonare pentru Centrele Naționale ITI din Europa, axat pe încurajarea colaborării, schimbul de bune practici și promovarea misiunii ITI în regiune.

Organizator: UNITER – Centrul Român ITI

Eveniment găzduit în FNT

Povestea unui vis. Grivița53

(inaugurarea clădirii Teatrul Grivița53. Primul teatru construit împreună)

O călătorie imersivă în intimitatea de naștere a Teatrului Grivița53

Instalație de obiecte autentice, fragmente de jurnal foto-video, mărturii nemărturisite, gânduri nerostite și emoții sedimentate pe parcursul unui deceniu

Spațiu expozițional de: Maria Miu și Iuliana Vîlsan

Producător: Teatrul Grivița53

Instalația poate fi vizitată în perioada 17-26 octombrie 2025, în intervalul orar 13.00 – 19.00

#implicAT. micro-secțiunea austriacă în FNT

17-26 octombrie | Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Foaierul de Marmură

literATitudini

(Instalație video)

Despre ce înseamnă să fii implicat social prin exercițiul scrisului și relevanța sa democratică

Explicații video oferite de 12 voici importante ale literaturii austriece contemporane:

Anna Baar, Bettina Balàka, Raphaela Edelbauer, Olga Flor, Valerie Fritsch, Susanne Gregor, Reinhard Kaiser-Mühlecker, Barbi Marković, Mieze Medusa, Karin Peschka, Robert Prosser, Ferdinand Schmalz

Producători: Forumul Cultural Austriac, ORF, Societatea austriacă pentru Literatură

Instalația poate fi vizitată în perioada 17-26 octombrie 2025

Eveniment găzduit în FNT

17-26 octombrie | Muzeul Național de Artă Contemporană – MNAC București

Costum / Sculptură / Corp. Obiectele teatrale ale regizorului Tadeusz Kantor

(expoziție)

Curatori: Justyna Droń, Bogdan Renczyński

Coordonare: Justyna Droń, Sandra Demetrescu, Nicoleta Coman

Organizatori: Cricoteka, Muzeul Național de Artă Contemporană – MNAC București

Expoziția poate fi vizitată în perioada 17-26 octombrie 2025 (miercuri – duminică), în intervalul orar 11.00 – 18.30

TNR la FNT

17-26 octombrie | Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Foaierul Sălii Media

Nonstop imaginarium

(spațiu de audiții audio drama)

producții recente ale TNR, organizate tematic, pot fi accesate cu un cod QR de pe telefonul mobil, în ambianța protejată a unei audiții de teatru radiofonic.

Producător: Teatrul Național Radiofonic

Spațiul de audiții este deschis publicului în perioada 17-26 octombrie 2025, în intervalul ora 10.00 – 18.00.

FNT Educațional. Spectacole

Marți, 21 octombrie, Colegiul Național „Ion Neculce”

Noduri de creștere de Carla Oncescu

Cu: Iulia Popa

Regia: Carla Oncescu

FNT Educațional. Ateliere

20-24 octombrie | Școala Gimnazială, nr. 162, București

Atelier de confecționat obiecte care devin povești în mișcare

Susținut de: Ana Crăciun Lambru

20-24 octombrie | Școala Gimnazială, nr. 96, București

Atelier de dezvoltare creativă prin neurografică

Susținut de: Alina Herescu

20-24 octombrie | Liceul de Arte Plastice "Nicolae Tonitza" București

Atelier de coregrafie

Susținut de: Sergiu Diță

FNT On Air

05.00 – Radio România Cultural

Arta Popescu – O biografie poetică după opera antumă şi postumă a lui Cristian Popescu

Scenariu radiofonic şi regia artistică: Gavriil Pinte

În distribuţie: Florin Zamfirescu, Cătălina Mustaţă, Dorina Lazăr, Coca Bloos, Rodica Mandache, Oana Ştefănescu, Laurenţiu Lazăr, Mugur Arvunescu, Mircea Constantinescu, Radu Amzulescu, Paula Simion, Ionel Mihăilescu, Gabriela Popescu

Redactor: Ion - Costin Manoliu

Regia de studio: Milica Creiniceanu

Regia muzicală: Patricia Prundea

Regia tehnică: ing. Luiza Mateescu

Producător: Magda Duţu

Înregistrare din anul 2004.

FNT On Air

19.00 – Radio România Cultural

NINA – o biografie poetică.

Dramatizare de Rodica Mandache, după fragmente din volumele: Spectacol în aer liber - o altă monografie a Dragostei, Memoria ca zestre, O mie de Poeme de Nina Cassian

Adaptarea radiofonică: Magda Duțu

Regia artistică: Diana Mihailopol

În distribuție: Rodica Mandache, Cezar Antal, Ana Maria Bălescu, Cristina Constantinescu, Catinca Radu, Alin Aronovici

Regia de studio: Milica Creiniceanu

Regia muzicală: Luiza Mateescu

Regia tehnică: ing. Mirela Georgescu

Redactor și coordonator de proiect: Magda Duțu

Înregistrare din anul 2025.

FNT On Air

22.00 – Radio România Cultural

Gertrude

(Partea II)

de Radu F. Alexandru

Regia artistică: Attila Vizauer

În distribuţie: Mariana Mihuț, Gelu Nițu, Virgil Ogășanu, Zoltan Octavian Butuc, Mădălina Ignat, Robert Radoveneanu, Petre Nicolae

Regia de studio: Janina Dicu și Renata Rusu

Sound design: Mădălin Cristescu

Redactor: Irina Soare

Înregistrare din anul 2025.

FNT On Air

Roller Coaster Kiss

23.05 – Radio România Cultural

de Ilinca Stihi

În distribuţie: Alexandru Costea, Alexandra Velniciuc, Dan Aștilean, Ionuț Kivu, Constantin Cojocaru

Regia de studio: Milica Creiniceanu

Regia tehnică: Mădălin Cristescu și Codrin Lazăr

Muzica originală și sound design: Codrin Lazăr

Redactor: Oana Cristea Grigorescu

Regia artistică: Ilinca Stihi

Înregistrare din anul 2024.