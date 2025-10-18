Festivalul Național de Teatru, ediția 35 București, 18 octombrie 2025

Festivalul Național de Teatru, ediția 35 București, 18 octombrie 20250
Sâmbătă, 18 octombrie
#implicAT. micro-secțiunea austriacă în FNT
11.00 ARCUB, Sala Mare
În spatele cortinei/camerei: Franzi Kreis în dialog cu Irina Wolf
Artist-talk și exemplificări video
formă unică de developare a fotografiilor pe scenă,
sub formă de performance, combinând teatrul și procesele analogice
Producător: Forumul Cultural Austriac
Durata: 1h 30min
INTRAREA LIBERĂ în limita locurilor disponibile
Maratonul lansărilor de carte în FNT
11.00 Librăria Cărturești Modul (Str. Academiei, nr. 18-20)
Identități. Antologie de piese Drama 5, Editura IDEA
Birlic de Ion Moldovan, Editura Ecou Transilvan
Dispariții. Union Place. Alaska de Elise Wilk, Editura Tracus Arte
Moștenirea de Mihai Mălaimare, Editura RAO
Jurnal de insider. Culisele unui festival de Oltița Cintec, Editura Junimea
Narațiuni ale corpului. Boală și discurs de Daniela Șilindean, Editura Universității de Vest, Timișoara
În singurătatea câmpurilor de bumbac și alte texte de Bernard-Marie Koltès, Editura ULBS
INTRAREA LIBERĂ
TNR la FNT
12.30 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Foaierul Tapiseriei
Patimile după Iov de Val Butnaru
audiție în avanpremieră
Regia artistică: Petru Hadârcă
Producător: Teatrul Național Radiofonic
În parteneriat cu: Teatrul Naţional „Mihai Eminescu” Chişinău
Durata: 2h
INTRAREA LIBERĂ în limita locurilor disponibile
Modul spectacole-lectură
16.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Media
De ce vatmanul Frunză? de Anamaria Feraru
Regia: Mara Oprea
Co-producători: Teatrul „Regina Maria” Oradea, UNITER și FNT35
Durata: 1h
14+
Spectacolul-lectură va fi urmat de o discuție cu publicul
INTRAREA LIBERĂ în limita locurilor disponibile
#Spectacol invitat
16.00 și 21.00 Teatrul Bulandra, Sala „Toma Caragiu”
Toaca
Un spectacol de dans de: Andrea Gavriliu, Mădălina Dan, Ștefan Lupu
Lumini: Michal Stenzel Costume: Ilona Binarsch
Coordonare producție: Monika Zembrzycka
Producător: Polski Teatr Tańca, Polonia
Durata: 1h 40min (fără pauză)
12+
Spectacol de teatru-dans
SOLD OUT
16.00 Teatrul Masca, Sala Mare
Jurnal de România #AiciSeViseazăLaSchimbare
Textul și regia: Carmen Lidia Vidu
Scenografia: Olivia Stoica / Pinkbull Vintage
Light design: Andrei Ignat
Producător: Teatrul Masca, București
Durata: 1h 40min (fără pauză)
14+
Bilete disponibile https://www.bilet.ro/eveniment/jurnal-de-romania-fnt-16763-53176
16.00 Teatrul Mic, Sala Atelier (Str.Constantin Mille, nr.16)
Respirații (Lungs) de Duncan Macmillan
Traducerea: Mircea Sorin Rusu
Regia: Cristian Ban
Scenografia: Irina Chirilă
Light design: Alex Dancu
Producător: Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad
Durata: 1h 20min (fără pauză)
14+
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
SOLD OUT
#Focus: RADU AFRIM
18.30 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala „Ion Caramitru”
Casa dintre blocuri de Radu Afrim
Traducerea: László Sándor
Regia: Radu Afrim
Decorul: Anna Kupás
Costumele: Orsolya Moldován
Coregrafia: Blanche Macaveiu
Light design: Radu Afrim, István Ádám
Video design: Samu Trucza
Universul sonor: Radu Afrim
Sound-desing: Vince Oláh
Producător: Teatrul Național Târgu-Mureș – Compania „Tompa Miklós”
Durata: 4h (cu pauză)
16+
Spectacol în limba maghiară cu traducere în limbile română și engleză
SOLD OUT
18.30 Teatrul Bulandra, Sala „Liviu Ciulei”
Un inamic al poporului de Henrik Ibsen
Traducerea: Radu Iacoban
Adaptarea: Thomas Ostermeier și Florian Borchmeyer
Regia: Radu Iacoban
Scenografia: Tudor Prodan
Light design: Lucian Moga
Sound design: Aida Šošić
Producător: Teatrul „Regina Maria” Oradea – Trupa „Iosif Vulcan”
Durata: 2h 20min (cu pauză)
14+
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
SOLD OUT
18.30 Teatrul Nottara, Sala „George Constantin”
Patimile sexului frumos în Epoca de Aur (așa cum le vedem la televizor)
de Selma Dragoș, Elena Morar
Dramaturgia: Selma Dragoș
Regia: Elena Morar
Decorul și Light design: Ileana Zirra
Costumele: Miruna Croitoru
Coregrafia: Teodora Velescu
Muzica originală: Cristina Juncu
Operator video: Daniel Păun
Producător: Teatrul Nottara București
Durata: 2h 20min (fără pauză)
12+
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
SOLD OUT
21.00 Teatrul Metropolis, Sala Mică
Aer, după Charlotte Jones, cu texte documentare de Roxana Piticari și Liliana Oprea
Traducerea: Corina Moise
Regia: Leta Popescu
Scenografia: Bogdan Spătaru
Coregrafia: Mihai Mihalcea
Light design: Vlad Lăzărescu
Sound design: Andrei Raicu
Colaj video: Irina Caraulă (Alaska)
Producător: Teatrul Metropolis București
Durata: 1h 40min (fără pauză)
16+
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
SOLD OUT
Studio FNT by Cinemaraton
11.00 – 12.00
Radu Afrim, regizor asociat FNT 35
Dragos Buhagiar, președintele Asociației UNITER
Moderator: Octavian Szalad
12.00 – 13.00
István Téglás, actor
Mihaela Michailov, curator FNT Educațional
Moderator: Zomir Dimovici
Live pe Cinemaraton, www.fnt.ro și https://www.facebook.com/fntfestivalulnationaldeteatru/?locale=ro_RO și https://www.youtube.com/@UniterRomania
Eveniment găzduit în FNT
Povestea unui vis. Grivița53
(inaugurarea clădirii Teatrul Grivița53. Primul teatru construit împreună)
O călătorie imersivă în intimitatea de naștere a Teatrului Grivița53
Instalație de obiecte autentice, fragmente de jurnal foto-video, mărturii nemărturisite, gânduri nerostite și emoții sedimentate pe parcursul unui deceniu
Spațiu expozițional de: Maria Miu și Iuliana Vîlsan
Producător: Teatrul Grivița53
Instalația poate fi vizitată în perioada 17-26 octombrie 2025, în intervalul orar 13.00 – 19.00
#implicAT. micro-secțiunea austriacă în FNT
17-26 octombrie | Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Foaierul de Marmură
literATitudini
(Instalație video)
Despre ce înseamnă să fii implicat social prin exercițiul scrisului și relevanța sa democratică
Explicații video oferite de 12 voici importante ale literaturii austriece contemporane:
Anna Baar, Bettina Balàka, Raphaela Edelbauer, Olga Flor, Valerie Fritsch, Susanne Gregor, Reinhard Kaiser-Mühlecker, Barbi Marković, Mieze Medusa, Karin Peschka, Robert Prosser, Ferdinand Schmalz
Producători: Forumul Cultural Austriac, ORF, Societatea austriacă pentru Literatură
Instalația poate fi vizitată în perioada 17-26 octombrie 2025
Eveniment găzduit în FNT
17-26 octombrie | Muzeul Național de Artă Contemporană – MNAC București
Costum / Sculptură / Corp. Obiectele teatrale ale regizorului Tadeusz Kantor
(expoziție)
Curatori: Justyna Droń, Bogdan Renczyński
Coordonare: Justyna Droń, Sandra Demetrescu, Nicoleta Coman
Organizatori: Cricoteka, Muzeul Național de Artă Contemporană – MNAC București
Expoziția poate fi vizitată în perioada 17-26 octombrie 2025 (miercuri – duminică), în intervalul orar 11.00 – 18.30
TNR la FNT
17-26 octombrie | Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Foaierul Sălii Media
Nonstop imaginarium
(spațiu de audiții audio drama)
producții recente ale TNR, organizate tematic, pot fi accesate cu un cod QR de pe telefonul mobil, în ambianța protejată a unei audiții de teatru radiofonic.
Producător: Teatrul Național Radiofonic
Spațiul de audiții este deschis publicului în perioada 17-26 octombrie 2025, în intervalul ora 10.00 – 18.00.
FNT On Air
05.00 – Radio România Cultural
Mihail Sebastian: Povestea Ursei Mari.
(Partea II)
Scenariu: Constantin Venerus Popa
Adaptarea radiofonică și regia artistică: Mihai Lungeanu
În distribuţie: Dan Puric, Radu Beligan, Mircea Rusu, George Mihãiţã, Virginia Mirea, Dorina Lazãr, Gelu Niţu, Mihai Bisericanu, Delia Seceleanu, Marius Florea Vizante, Florin Dobrovici, Radu Panamarenco, Adina Andrei, Sorin Gheorghiu, George Grigore
Regia de studio: Milica Creiniceanu
Regia muzicală: Patricia Prundea
Redactor și producător: Magda Duţu
FNT On Air
17.00 – Radio România Cultural
Un cântec de sirenă
De: Alexandru Sincu
Adaptarea radiofonică și regia artistică: Attila Vizauer
În distribuție: Alexandra Stroe și Attila Vizauer
Regia de studio: Janina Dicu
Muzica originală și sound design: Tom Brânduș
Redactor: Oana Cristea Grigorescu
Înregistrare din anul 2025.