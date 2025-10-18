Festivalul Național de Teatru, ediția 35 București, 18 octombrie 2025

Sâmbătă, 18 octombrie

#implicAT. micro-secțiunea austriacă în FNT

11.00 ARCUB, Sala Mare

În spatele cortinei/camerei: Franzi Kreis în dialog cu Irina Wolf

Artist-talk și exemplificări video

formă unică de developare a fotografiilor pe scenă,

sub formă de performance, combinând teatrul și procesele analogice

Producător: Forumul Cultural Austriac

Durata: 1h 30min

INTRAREA LIBERĂ în limita locurilor disponibile

Maratonul lansărilor de carte în FNT

11.00 Librăria Cărturești Modul (Str. Academiei, nr. 18-20)

Identități. Antologie de piese Drama 5, Editura IDEA

Birlic de Ion Moldovan, Editura Ecou Transilvan

Dispariții. Union Place. Alaska de Elise Wilk, Editura Tracus Arte

Moștenirea de Mihai Mălaimare, Editura RAO

Jurnal de insider. Culisele unui festival de Oltița Cintec, Editura Junimea

Narațiuni ale corpului. Boală și discurs de Daniela Șilindean, Editura Universității de Vest, Timișoara

În singurătatea câmpurilor de bumbac și alte texte de Bernard-Marie Koltès, Editura ULBS

INTRAREA LIBERĂ

TNR la FNT

12.30 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Foaierul Tapiseriei

Patimile după Iov de Val Butnaru

audiție în avanpremieră

Regia artistică: Petru Hadârcă

Producător: Teatrul Național Radiofonic

În parteneriat cu: Teatrul Naţional „Mihai Eminescu” Chişinău

Durata: 2h

INTRAREA LIBERĂ în limita locurilor disponibile

Modul spectacole-lectură

16.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Media

De ce vatmanul Frunză? de Anamaria Feraru

Regia: Mara Oprea

Co-producători: Teatrul „Regina Maria” Oradea, UNITER și FNT35

Durata: 1h

14+

Spectacolul-lectură va fi urmat de o discuție cu publicul

INTRAREA LIBERĂ în limita locurilor disponibile

#Spectacol invitat

16.00 și 21.00 Teatrul Bulandra, Sala „Toma Caragiu”

Toaca

Un spectacol de dans de: Andrea Gavriliu, Mădălina Dan, Ștefan Lupu

Lumini: Michal Stenzel Costume: Ilona Binarsch

Coordonare producție: Monika Zembrzycka

Producător: Polski Teatr Tańca​​, Polonia

Durata: 1h 40min (fără pauză)

12+

Spectacol de teatru-dans

SOLD OUT

16.00 Teatrul Masca, Sala Mare

Jurnal de România #AiciSeViseazăLaSchimbare

Textul și regia: Carmen Lidia Vidu

Scenografia: Olivia Stoica / Pinkbull Vintage

Light design: Andrei Ignat

Producător: Teatrul Masca, București

Durata: 1h 40min (fără pauză)

14+

Bilete disponibile https://www.bilet.ro/eveniment/jurnal-de-romania-fnt-16763-53176

16.00 Teatrul Mic, Sala Atelier (Str.Constantin Mille, nr.16)

Respirații (Lungs) de Duncan Macmillan

Traducerea: Mircea Sorin Rusu

Regia: Cristian Ban

Scenografia: Irina Chirilă

Light design: Alex Dancu

Producător: Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad

Durata: 1h 20min (fără pauză)

14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

SOLD OUT

#Focus: RADU AFRIM

18.30 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala „Ion Caramitru”

Casa dintre blocuri de Radu Afrim

Traducerea: László Sándor

Regia: Radu Afrim

Decorul: Anna Kupás

Costumele: Orsolya Moldován

Coregrafia: Blanche Macaveiu

Light design: Radu Afrim, István Ádám

Video design: Samu Trucza

Universul sonor: Radu Afrim

Sound-desing: Vince Oláh

Producător: Teatrul Național Târgu-Mureș – Compania „Tompa Miklós”

Durata: 4h (cu pauză)

16+

Spectacol în limba maghiară cu traducere în limbile română și engleză

SOLD OUT

18.30 Teatrul Bulandra, Sala „Liviu Ciulei”

Un inamic al poporului de Henrik Ibsen

Traducerea: Radu Iacoban

Adaptarea: Thomas Ostermeier și Florian Borchmeyer

Regia: Radu Iacoban

Scenografia: Tudor Prodan

Light design: Lucian Moga

Sound design: Aida Šošić

Producător: Teatrul „Regina Maria” Oradea – Trupa „Iosif Vulcan”

Durata: 2h 20min (cu pauză)

14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

SOLD OUT

18.30 Teatrul Nottara, Sala „George Constantin”

Patimile sexului frumos în Epoca de Aur (așa cum le vedem la televizor)

de Selma Dragoș, Elena Morar

Dramaturgia: Selma Dragoș

Regia: Elena Morar

Decorul și Light design: Ileana Zirra

Costumele: Miruna Croitoru

Coregrafia: Teodora Velescu

Muzica originală: Cristina Juncu

Operator video: Daniel Păun

Producător: Teatrul Nottara București

Durata: 2h 20min (fără pauză)

12+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

SOLD OUT

21.00 Teatrul Metropolis, Sala Mică

Aer, după Charlotte Jones, cu texte documentare de Roxana Piticari și Liliana Oprea

Traducerea: Corina Moise

Regia: Leta Popescu

Scenografia: Bogdan Spătaru

Coregrafia: Mihai Mihalcea

Light design: Vlad Lăzărescu

Sound design: Andrei Raicu

Colaj video: Irina Caraulă (Alaska)

Producător: Teatrul Metropolis București

Durata: 1h 40min (fără pauză)

16+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

SOLD OUT

Studio FNT by Cinemaraton

11.00 – 12.00

Radu Afrim, regizor asociat FNT 35

Dragos Buhagiar, președintele Asociației UNITER

Moderator: Octavian Szalad

12.00 – 13.00

István Téglás, actor

Mihaela Michailov, curator FNT Educațional

Moderator: Zomir Dimovici

Live pe Cinemaraton, www.fnt.ro și https://www.facebook.com/fntfestivalulnationaldeteatru/?locale=ro_RO și https://www.youtube.com/@UniterRomania

Eveniment găzduit în FNT

Povestea unui vis. Grivița53

(inaugurarea clădirii Teatrul Grivița53. Primul teatru construit împreună)

O călătorie imersivă în intimitatea de naștere a Teatrului Grivița53

Instalație de obiecte autentice, fragmente de jurnal foto-video, mărturii nemărturisite, gânduri nerostite și emoții sedimentate pe parcursul unui deceniu

Spațiu expozițional de: Maria Miu și Iuliana Vîlsan

Producător: Teatrul Grivița53

Instalația poate fi vizitată în perioada 17-26 octombrie 2025, în intervalul orar 13.00 – 19.00

#implicAT. micro-secțiunea austriacă în FNT

17-26 octombrie | Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Foaierul de Marmură

literATitudini

(Instalație video)

Despre ce înseamnă să fii implicat social prin exercițiul scrisului și relevanța sa democratică

Explicații video oferite de 12 voici importante ale literaturii austriece contemporane:

Anna Baar, Bettina Balàka, Raphaela Edelbauer, Olga Flor, Valerie Fritsch, Susanne Gregor, Reinhard Kaiser-Mühlecker, Barbi Marković, Mieze Medusa, Karin Peschka, Robert Prosser, Ferdinand Schmalz

Producători: Forumul Cultural Austriac, ORF, Societatea austriacă pentru Literatură

Instalația poate fi vizitată în perioada 17-26 octombrie 2025

Eveniment găzduit în FNT

17-26 octombrie | Muzeul Național de Artă Contemporană – MNAC București

Costum / Sculptură / Corp. Obiectele teatrale ale regizorului Tadeusz Kantor

(expoziție)

Curatori: Justyna Droń, Bogdan Renczyński

Coordonare: Justyna Droń, Sandra Demetrescu, Nicoleta Coman

Organizatori: Cricoteka, Muzeul Național de Artă Contemporană – MNAC București

Expoziția poate fi vizitată în perioada 17-26 octombrie 2025 (miercuri – duminică), în intervalul orar 11.00 – 18.30

TNR la FNT

17-26 octombrie | Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Foaierul Sălii Media

Nonstop imaginarium

(spațiu de audiții audio drama)

producții recente ale TNR, organizate tematic, pot fi accesate cu un cod QR de pe telefonul mobil, în ambianța protejată a unei audiții de teatru radiofonic.

Producător: Teatrul Național Radiofonic

Spațiul de audiții este deschis publicului în perioada 17-26 octombrie 2025, în intervalul ora 10.00 – 18.00.

FNT On Air

05.00 – Radio România Cultural

Mihail Sebastian: Povestea Ursei Mari.

(Partea II)

Scenariu: Constantin Venerus Popa

Adaptarea radiofonică și regia artistică: Mihai Lungeanu

În distribuţie: Dan Puric, Radu Beligan, Mircea Rusu, George Mihãiţã, Virginia Mirea, Dorina Lazãr, Gelu Niţu, Mihai Bisericanu, Delia Seceleanu, Marius Florea Vizante, Florin Dobrovici, Radu Panamarenco, Adina Andrei, Sorin Gheorghiu, George Grigore

Regia de studio: Milica Creiniceanu

Regia muzicală: Patricia Prundea

Redactor și producător: Magda Duţu

FNT On Air

17.00 – Radio România Cultural

Un cântec de sirenă

De: Alexandru Sincu

Adaptarea radiofonică și regia artistică: Attila Vizauer

În distribuție: Alexandra Stroe și Attila Vizauer

Regia de studio: Janina Dicu

Muzica originală și sound design: Tom Brânduș

Redactor: Oana Cristea Grigorescu

Înregistrare din anul 2025.