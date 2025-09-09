search
Miercuri, 10 Septembrie 2025
Ultimele știri

Exclusiv Drumul operelor de artă: În ce condiții poate România să facă împrumuturi de la marile muzee ale lumii

Publicat:

Bucureștiul respiră aerul boem al Parisului de la începutul secolului trecut. Asta pentru că din data de 5 septembrie, până pe 14 decembrie, patru capodopere semnate de Henri Matisse se află expuse alături de lucrările lui Theodor Pallady, într-o scenografie aparte.

Art Safari, împrumut istoric de la muzeele pariziene FOTO Colaj Art Safari

Art Safari nu încetează să ne uimească la fiecare nouă ediție. Și de această dată, publicul este martor al unui împrumut istoric, încheiat cu succes.

Expoziția intitulată „Paris Pallady” reușește să recreeaze și să ne poarte în atmosfera Parisului în care Theodor Pallady a trăit timp de 30 de ani. În timp ce parte din operele sale s-au inspirat din cotidianul urban, în viața de zi cu zi, el a legat o prietenie trainică cu Henri Matisse.

Legătură ce nu s-a stins nici 100 de ani mai târziu, cei doi reîntâlnindu-se, prin intermediul artei., dar nu la Paris, ci la București. 

Ne-am dorit să aducem aerul de Paris aici în expoziția de la Art Safari, pe care a curatoriat-o Erwin Kessler. Era firesc ca din această expoziție, dedicată marelui artist, Theodor Pallady să facă parte și prietenul lui foarte bun, Henri Matisse. Așadar, am pornit cu ajutorul Institutului Francez din România și a Ambasadei Franței într-un lung drum al împrumuturilor și ne bucurăm că am reușit un împrumut de patru opere foarte importante semnate Henri Matisse, care pot fi văzute până pe 14 decembrie la Art Safari, de la renumitele Musee de l'Orangerie și Musée Henri Matisse - Département du Nord. Așadar, cei care vin să-l descopere sau să-l redescopere Theodor Pallady, îl vor vedea pe același perete și pe marele artist francez.

Pallady și Matisse au fost prieteni toată viața, de când s-au cunoscut la Academia de Arte Frumoase din Paris, la casa profesorului Gustave Moreau, până la moarte. Această prietenie trebuie omagiată”, a declarat Ioana Ciocan, director Art Safari, în exclusivitate pentru Adevărul.

Cât durează negocierile cu muzeele internaționale

Pregătirea unei expoziții de această anvergură nu se face peste noapte. Ioana Ciocan, CEO Art Safari și Comisar al României la Bienala de la Veneția, explică:

Pregătirea unei expoziții poate să dureze de la 5 ani până la doi, șase, 10-15. Nu este un răspuns standard, pentru că de obicei expozițiile nu sunt un standard, un copy-paste care se face de la o expoziție la alta. Fiecare expoziție este foarte diferită.”

Totodată, negocierile implică respectarea unor reguli stricte internaționale.

Contractele sunt între Art Safari și muzeele franceze și trebuie să respecte niște parametri în ceea ce privește siguranța operelor pe traseu, dar și aici, în Art Safari. Totodată, contractele nu se semnează dacă o poliță de asigurare nu este încheiată. Toate aceste detalii presupun muncă care poate să dureze chiar ani de zile”, a subliniat ea.

Transportul operelor de artă: Lucrările, însoțite de un custode

După ce se încheie arta negocierilor, urmează drumul. De la marile muzee internaționale, precum Musee de l'Orangerie din Paris sau Victoria and Albert Museum, din Londra, într-o ediție anterioară. Transportul lucrărilor este o operațiune delicată, ce implică standarde muzeale stricte.

Lucrările franceze au fost însoțite de un custode de la Muzeul Matisse, care a urmărit și nu s-a despărțit de opere din momentul în care ele au fost date jos de perete din Franța, până când au fost puse de perete aici, la București. Cu toate că francezii au avut un custode, am avut și noi un conservator care a evaluat dacă lucrările au suferit modificări în urma acestui transport, s-au făcut fotografii și s-au întocmit fișe de conservare. Aceste standarde muzeale sunt urmate până în cel mai mic amănunt. Altfel, împrumuturile expoziționale nu pot să aibă loc”, a explicat Ioana Ciocan, pentru Adevărul.

Citește și: Colecția Art Safari, asigurată la o sumă exorbitantă de o firmă specializată din Anglia

Transportul include controlul temperaturii și al umidității, ambalaje speciale care să nu afecteze pânza sau culorile, iar fiecare operă este transportată în poziția în care a fost realizată.

Costuri? „Franța are o nouă politică”

Oricât de fascinante ar fi operele expuse, publicul tinde să fie curios și cu privire la costurile implicate în aducerea lor la București.

În cazul lucrărilor semnate de Henri Matisse și împrumutate de la Musee de l'Orangerie și Musée Henri Matisse, aceste informații nu pot fi dezvăluite. Motivul ține de o politică strictă a muzeelor franceze, menită să protejeze valorile artistice și să concentreze atenția pe opere în sine, nu pe valoarea lor monetară.

Nu mă lasă partea franceză, altfel v-aș fi spus. De fiecare dată vă spun. Este o nouă politică franceză de a nu mai discuta despre sume și a ne concentra asupra operelor”, a explicat Ioana Ciocan, CEO Art Safari.

Această practică este totodată un standard internațional pentru împrumuturile de artă de mare valoare. În plus, evitarea dezvăluirii costurilor previne riscurile legate de securitate

Cum sunt selectate operele la fiecare ediție Art Safari

Art Safari aduce în România artiști și lucrări considerate importante, uneori expuși rar, alteori uitați.

În expozițiile de la București ajung artiști pe care noi îl considerăm importanți, artiști pe care îi iubim, artiști care poate au fost uitați sau nu au beneficiat de o retrospectivă de foarte multă vreme. Expozițiile pe care le organizăm întotdeauna au o scenografie impresionantă. Cea a lui Pallady este semnată de Cosmin Florea, iar a 2-a expoziție fanion a acestei ediții cu numărul 17 Art Safari, este semnată de Diana Nicolae”, a spus directoarea Art Safari.

Mai mult decât artă: experiențe unice pentru toate vârstele

Art Safari 2025 nu se rezumă doar la expunerea unor capodopere, ci oferă vizitatorilor o gamă largă de experiențe culturale și interactive, menite să apropie publicul de artă și să transforme vizita într-un eveniment memorabil.

Citește și: Capodopere de Matisse alături de Pallady, la noua ediție Art Safari, din 5 septembrie! Colaborarea cu celebrele muzee din Paris

Întâlnirea seniorilor va avea loc sâmbătă, 13 septembrie, la un preț special pentru seniorii pe care noi îi iubim așa de mult”, declară Ioana Ciocan, CEO Art Safari.

Evenimentele se extind și pentru familii: „Duminică, 14 septembrie, avem Sunday Brunch, avem un parteneriat minunat așa că veți vedea croissantele franceze aici, în acest brunch pe care îl organizăm.”

Programul include, de asemenea, ateliere creative de pictură.

Totodată avem atelierul de artă pentru adulți joi, 18 septembrie, dar și vineri, 19 septembrie. Știu că poate adulții care ne ascultă ne citesc, tocmai se gândesc că ei nu au fost lăsați de părinți să picteze, așa că noi îi primim pe cei care simt că au atât această șansă, să fie artiști pentru o zi”, ne invită Ioana Ciocan.

Pentru cei mai mici participanți, experiența Art Safari este la fel de captivantă.

 „Vom avea programe extrem de interesante pe 20 și 21 septembrie: ateliere de muzică dedicate bebelușilor, adresate copiilor cu vârste între 0 și 3 ani”, ne-a mai spus directoarea. 

Studenții au și ei programe dedicate și la prețuri avantajoase.

„Nu am uitat nici de studenți, vineri, 26 septembrie, începând cu ora 8:00 avem un program dedicat studenților, tot așa, la un preț preferențial”, a completat Ioana Ciocan.

Iar pentru cei care doresc să combine relaxarea cu activitățile culturale, Art Safari propune și sesiuni yoga. Prima din această ediție va avea loc vineri, 10 octombrie, începând cu 10:30.

Cultură

