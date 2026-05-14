search
Joi, 14 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

„Danaida” lui Constantin Brâncuşi, vedeta unei licitații la New York. Lucrarea evaluată la 100 de milioane de dolari e promovată de actriţa Nicole Kidman

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Sculptura „Danaida” de Constantin Brâncuși este evaluată la 100 de milioane de dolari înaintea unei licitații importante de la New York, fiind promovată într-un clip realizat de casa Christie’s cu participarea actriței Nicole Kidman.

Sursă video: Casa de licitaţii Christie’s

O lucrare semnată de Constantin Brâncuși se apropie de o posibilă performanță istorică pe piața internațională de artă, înaintea unei licitații programate luni, 17 mai, la New York.

Sculptura „Danaida”, realizată în 1913 și acoperită cu foiță de aur, este estimată la 100 de milioane de dolari, sumă care ar putea reprezenta un record pentru creațiile artistului român.

Până la licitația de luni, lucrarea este expusă la Rockefeller Center din New York, în cadrul unei expoziții organizate de Casa Christie’s, unde atrage atenția publicului și a colecționarilor.

Promovarea sculpturii a fost realizată și printr-un clip video în care apare actrița Nicole Kidman. În materialul video, aceasta vizitează galeriile Christie’s și se oprește în fața lucrării lui Brâncuși, pe care o observă din mai multe unghiuri.

Expoziția rămâne deschisă publicului până pe 18 mai, iar „Danaida” este una dintre piesele centrale ale evenimentului. Lucrarea a aparținut anterior magnatului Samuel Irving Newhouse, care a achiziționat-o în 2002 pentru 18,2 milioane de dolari.

De această dată, sculptura intră într-o licitație de anvergură în care vor fi prezentate și opere semnate de Pablo Picasso, Henri Matisse și Andy Warhol.

În descrierea casei de licitații, „Danaida” este prezentată ca o lucrare de referință pentru sculptura modernă, cu o puternică dimensiune simbolică și estetică.

„Alchimia artistică a lucrării este în același timp profundă și transformatoare. Forma pură și esențializată a „Danaidei” este considerată momentul de naștere al sculpturii moderne. «Priviți sculpturile mele până când reușiți să le vedeți», spunea cândva Brâncuși. Sfera infinită fixează privirea, formele circulare par fără sfârșit, purtând privitorul într-o călătorie în jurul sculpturii. O frumusețe recognoscibilă și totodată atemporală, deopotrivă contemporană și venită din epoci îndepărtate”, se arată în prezentarea casei de licitații.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Iranul ne ține arma la tâmplă”, avertizează un fost șef al CIA. Ce spune Leon Panetta despre opțiunile lui Trump de a încheia războiul
digi24.ro
image
DIICOT a destructurat o grupare care vindea false „suplimente-minune”. Prejudiciu de milioane de euro. FOTO&VIDEO
stirileprotv.ro
image
Bolojan ignoră inflația și recesiunea care au lovit România și continuă propaganda: sunt semne de însănătoșire a economiei
gandul.ro
image
Miliardarii crescuți de mame singure: povești de viață care au dus la averi uriașe
mediafax.ro
image
Cristi Chivu, dezvăluiri despre cel mai fericit moment din viața sa. Nu are legătură cu Cupa Italiei
fanatik.ro
image
Dumitru Prunariu, interviu integral la 55 de întrebări – powered by Libertatea: „Era Ceaușescu pe prima jumătate de pagină din Scânteia și eu undeva mai jos, mic”
libertatea.ro
image
„Părea doar un virus obișnuit”. Medicul testat pozitiv după focarul de hantavirus de pe vasul de croazieră vorbește din carantină
digi24.ro
image
„Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00 mă suna și îmi spunea: „Tete, urcă în avion, că...
gsp.ro
image
Radu Naum: ”Știm situația reală a lui Dan Petrescu”
digisport.ro
image
Trucul popular de curățenie despre care un expert spune că nu are efect: „Înțeleg de ce oamenii fac asta”
click.ro
image
Emmanuel Macron îi dădea mesaje unei cunoscute actrițe, iar Brigitte l-a prins: Atunci l-a plesnit în avion, dezvăluie o carte nouă
antena3.ro
image
Apartamentele se scumpesc chiar şi când tranzacţiile se prăbuşesc
zf.ro
image
EXCLUSIV. 300 de români dați afară zilnic în 2026. Domeniile cu cele mai multe concedieri
observatornews.ro
image
Cum arată Conchita Wurst, la 12 ani după Eurovision. 'Femeia cu barbă', de nerecunoscut! 😲
cancan.ro
image
1.150.000 pensionari cer banii pierduți după anularea indexării pensiilor. Ce șanse au să câștige în instanță?
newsweek.ro
image
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
prosport.ro
image
Cum verifici dacă ai bani nerevendicați de la stat. Sumele pe care mulți români uită să le ceară
playtech.ro
image
Se termină era pro-rusă a Ungariei? Peter Magyar face primii pași spre distanțarea de Kremlin, după ultimele atacuri asupra Ucrainei. „Lucrurile merg în direcția pozitivă”
fanatik.ro
image
Mitul ”inflației lui Bolojan”: Cât din criza de astăzi este rezultatul ”austerității” din 2025. Economist: ”Prăduiala din anii trecuți a fost chiar mai mare decât în pandemie”
ziare.com
image
Cu câți bani a rămas Sorana Cîrstea, după ce a fost învinsă de Coco Gauff în semifinale la Roma
digisport.ro
image
Declarațiile lui Mihai Trăistariu despre Mădălina Manole au stârnit revoltă! Jorge l-a contrazis imediat: „E ditamai talentul național”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Răsturnare de situaţie înainte de consultările de la Cotroceni!
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație după demiterea Guvernului Bolojan. Sondaj CURS cu partidele preferate de români
mediaflux.ro
image
Ce e „scenariul 1918” prin care Garry Kasparov vrea să se termine războiul Rusia - Ucraina
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Drama unei antreprenoare din Vama Veche care anunță închiderea afacerii după 7 ani de luptă și o investiție de 400.000 de euro
actualitate.net
image
Rețeta grecească de gogoși care a cucerit internetul. Cum faci acest desert pufos și delicios în doar 20 de minute
click.ro
image
Cum a consolat-o Alin Oprea pe Medana la moartea bunului ei prieten, Ioan Isaiu? Ce mesaj emoționant i-a dat: „O să am grijă de fetița mea până la capăt!”
click.ro
image
„Metoda camerei romane”, tehnica folosită de Cicero pentru a-și exersa memoria. „Este șocant cât de puțin este studiată”
click.ro
Pam Grier, Profimedia (2) jpg
”Orgasmele intense mă țin și 3 zile, datorită lor arăt așa tânără!” Confesiunile fără perdea ale unei celebre actrițe
okmagazine.ro
Tort de banane Sursa foto shutterstock 1899682282 jpg
Tortul cu banane, răsfățul perfect pentru seri liniștite
clickpentrufemei.ro
Sute de situri funerare în incinte, descoperite în estul Sudanului (© Google Earth, hartă compilată în QGIS)
Sute de gropi comune antice ascunse în deșertul Sahara, descoperite de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Iulia Vântur, apariție spectaculoasă pe covorul roșu la Cannes. Mesajul transmis după eveniment
image
Rețeta grecească de gogoși care a cucerit internetul. Cum faci acest desert pufos și delicios în doar 20 de minute

OK! Magazine

image
Lux rafinat, de prințesă distinsă. Kate Middleton impresionează din nou, în cea de-a doua zi în Italia

Click! Pentru femei

image
Întrebarea înjositoare pe care a primit-o Brooke Shields la 15 ani, într-un interviu TV

Click! Sănătate

image
De ce obişnuiesc femeile să stea picior peste picior?