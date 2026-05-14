„Danaida” lui Constantin Brâncuşi, vedeta unei licitații la New York. Lucrarea evaluată la 100 de milioane de dolari e promovată de actriţa Nicole Kidman

Sculptura „Danaida” de Constantin Brâncuși este evaluată la 100 de milioane de dolari înaintea unei licitații importante de la New York, fiind promovată într-un clip realizat de casa Christie’s cu participarea actriței Nicole Kidman.

O lucrare semnată de Constantin Brâncuși se apropie de o posibilă performanță istorică pe piața internațională de artă, înaintea unei licitații programate luni, 17 mai, la New York.

Sculptura „Danaida”, realizată în 1913 și acoperită cu foiță de aur, este estimată la 100 de milioane de dolari, sumă care ar putea reprezenta un record pentru creațiile artistului român.

Până la licitația de luni, lucrarea este expusă la Rockefeller Center din New York, în cadrul unei expoziții organizate de Casa Christie’s, unde atrage atenția publicului și a colecționarilor.

Promovarea sculpturii a fost realizată și printr-un clip video în care apare actrița Nicole Kidman. În materialul video, aceasta vizitează galeriile Christie’s și se oprește în fața lucrării lui Brâncuși, pe care o observă din mai multe unghiuri.

Expoziția rămâne deschisă publicului până pe 18 mai, iar „Danaida” este una dintre piesele centrale ale evenimentului. Lucrarea a aparținut anterior magnatului Samuel Irving Newhouse, care a achiziționat-o în 2002 pentru 18,2 milioane de dolari.

De această dată, sculptura intră într-o licitație de anvergură în care vor fi prezentate și opere semnate de Pablo Picasso, Henri Matisse și Andy Warhol.

În descrierea casei de licitații, „Danaida” este prezentată ca o lucrare de referință pentru sculptura modernă, cu o puternică dimensiune simbolică și estetică.

„Alchimia artistică a lucrării este în același timp profundă și transformatoare. Forma pură și esențializată a „Danaidei” este considerată momentul de naștere al sculpturii moderne. «Priviți sculpturile mele până când reușiți să le vedeți», spunea cândva Brâncuși. Sfera infinită fixează privirea, formele circulare par fără sfârșit, purtând privitorul într-o călătorie în jurul sculpturii. O frumusețe recognoscibilă și totodată atemporală, deopotrivă contemporană și venită din epoci îndepărtate”, se arată în prezentarea casei de licitații.