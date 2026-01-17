Video Brigitte Macron, DJ la o petrecere caritabilă pentru copii: a mixat „Forever Young” și i-a invitat pe toți să danseze

Prima Doamnă a Franței, Brigitte Macron, și-a arătat abilitățile de DJ și mișcările de dans în fața a aproximativ 300 de copii și a familiilor acestora, într-un eveniment organizat la Disneyland Paris.

Imaginile surprinse la eveniment o arată pe doamna Macron preluând platanele de la DJ Sam One, în timp ce se auzea celebra piesă „Forever Youn” a formației Alphaville. Ea a dansat și a râs, încurajând participanții să se alăture petrecerii într-o atmosferă plină de voie bună, potrivit daiymail.

Evenimentul a fost parte a campaniei caritabile „Pièces Jaunes”, care strânge fonduri pentru proiecte spitalicești din Franța. Alături de ea a fost prezent și Didier Deschamps, antrenorul echipei naționale de fotbal a Franței și patron de lungă durată al organizației.

Recent, Brigitte Macron a fost și subiectul unui caz de hărțuire online. Zece persoane care au răspândit false acuzații că ar fi fost născută bărbat au fost găsite vinovate de instanță, primind pedepse cu închisoarea cu suspendare de până la opt luni.

În urma comentariilor „deosebit de degradante și jignitoare”, Brigitte Macron a inițiat acțiuni legale pentru a da un exemplu împotriva hărțuirii.

Fiica sa, Tiphaine Auzière, a declarat în fața instanței că viața mamei sale s-a deteriorat de când aceste atacuri online s-au intensificat și că întreaga familie, inclusiv nepoții, a fost afectată de impactul negativ al hărțuirii.