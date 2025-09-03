Concertul aniversar „Angela Gheorghiu – 35 de ani de excelență” a fost anulat din cauza interesului scăzut

Concertul aniversar „Angela Gheorghiu – 35 de ani de excelență”, care ar fi trebuit să se desfășoare pe 7 septembrie 2025 a fost anulat, au transmis organiztorii.

Biletele achiziționate pot fi preschimbate pentru spectacolul tenorului Jonas Kaufmann, din decembrie.

„Ca urmare a interesului scăzut din partea publicului și a vânzărilor de bilete care nu au atins nivelul optim pentru desfășurarea unui eveniment de o asemenea amploare, organizatorii au făcut eforturi considerabile pentru a face posibilă reprogramarea acestuia.

Din păcate, în ultimă instanță, aceștia au fost nevoiți să ia această decizie dificilă, adresează scuze pentru neplăcerile cauzate tuturor persoanelor care au achiziționat bilete și îi asigură de faptul că restituirea contravalorii se va face prin intermediul agenției de ticketing iabilet.ro”, transmit miercuri organizatorii, într-un comunicat remis AGERPRES.

Organizatorii pun la dispoziție posibilitatea de a preschimba gratuit biletele pentru concertul anulat cu bilete la spectacolul extraordinar al tenorului Jonas Kaufmann, programat pe 11 decembrie, la Sala Palatului.

„Chiar dacă biletele pentru acest eveniment sunt mai scumpe, diferența de cost va fi suportată de organizator. Spectatorii vor primi bilete la o categorie similară, având chiar posibilitatea de a-și alege locul în sală. Persoanele care doresc să opteze pentru această alternativă sunt rugate să trimită un email cu solicitarea de preschimbare către agenția emitentă a biletelor, iabilet.ro”, precizează sursa citată.

Dacă totuși se dorește restituirea, toate biletele achiziționate vor fi rambursate.

„Pentru a iniția procesul de restituire a contravalorii aferente, se va transmite o solicitare pe adresa de email a agenției de bilete. Suma va fi restituită în termen de 30 de zile de la primirea cererii”, mai informează organizatorii.