Marele of al sopranei Angela Gheorghiu: „Nimeni nu m-a invitat la Festivalul Enescu“

Revenită în țară pe perioada Sărbătorilor, Angela Gheorghiu a vorbit într-un interviu despre cariera sa, dar și despre dezamăgirea de-a „nu fi debutat încă în România“.

Pare incredibil cum, la vârsta de 57 de ani și după o carieră internațională de 27 de ani, Angela Gheorghiu încă nu a cântat pe o scenă din România sau în vreun festival de muzică românesc, organizat în țară. Desigur, vocea Angelei Gheorghiu s-a auzit în multiple ocazii și în multe înregistrării realizate aici, dar cea mai notorie soprană română dezvăluie că „Eu nu am debutat încă în România“.

Angela Gheorghiu, oprită să cânte „Tatăl Nostru“ în biserică

Invitată de Daniela Zeca-Buzura în ultima ediție din 2022 a emisiunii „Mic dejun cu un campion“, soprana Angela Gheorghiu a spus că nu înțelege de ce biserica ortodoxă încă nu permite folosirea instrumentelor muzicale și a recitalurilor de colinde și rugăciuni, așa cum se întâmplă în străinătate. „M-am dus la Mitropolia de la Timișoara, unde mi-era prieten Mitropolitul Nicolae. Am ajuns acolo, a fost de-acord să cânt «Tatăl Nostru», deci s-au pregătit, și cu două zile înainte (Părintele, n.r.) Teoctist nu l-a lăsat să facă lucrul ăsta. Știa că o să facem așa ceva și i-a trimis o scrisoare prin care îl obliga să meargă la București, tocmai pentru a nu mă lăsa să fac lucrul ăsta. (...) Această idee de a nu introduce instrumente în Biserica Ortodoxă este cea mai nefericită. Nu despre mine e vorba, ci despre o etapă în evoluția Bisericii Ortodoxe.“

De ce mass-media din România nu se interesează de Angela Gheorghiu?

Angela Gheorghiu amendează și lipsa de interes din partea presei românești pentru spectacolele pe care le realizează în străinătate. „Un lucru care a început să mă doară foarte mult, în 27 de ani de carieră internațională, eu nu am văzut, în teatrele pe unde m-am aflat, așa cum am văzut că se întâmplă pentru colegii mei de același nivel - suntem câțiva în lumea asta, nu știu, cinci, zece e mult deja - care au întotdeauna în fiecare an sau la câțiva ani mass-media din țara lor. Deci, în 27 de ani, pentru Angela Gheorghiu, nimeni vreodată din România nu a venit. Nimeni, niciodată!“, a spus aceasta pentru TVR 2.

Totodată, spune soprana română cu mare amărăciune, „Nimeni niciodată nu mi-a făcut o invitație la Festivalul Enescu, în 27 de ani! Nimeni niciodată nu mi-a adresat o invitație serioasă pe o scenă din România! Eu nu am debutat încă România. Invitația ultimă pe care eu am primit-o chiar m-a jignit, pentru că am zis «Măi, sunteți chiar inculți!». Am primit o invitație de la un prieten și coleg, Andrei Șerban, împreună cu o nouă directoare, (...) într-o nouă producție absolut hidoasă a unei operete la Opera Română din București. Deci voi nu știați că eu nu pot să debutez ca o artistă lirică de operă într-o operetă de care tu vrei să-ți bați joc, că a fost absolut îngrozitor, după ani de zile nu-mi dai un telefon «Eu sunt, Angela, ce mai faci? Ce ți-ar face plăcere sau cu ce ai vrea să debutezi în patria ta?». Nu am auzit asta până acum“.

Angela Gheorghiu continuă să concerteze pe marile scene ale lumii, la finalul acestei luni putând fi ascultată la Bruxelles și Paris în cadrul evenimentului Soprano de Legende, alături de Orchestra Națională Belgiană.