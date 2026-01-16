A murit actorul și teologul Răzvan Ionescu. Teatrul Bulandra și senatorul Ionuț Vulpescu transmit condoleanțe: „A fost un artist rar”

Actorul și teologul Răzvan Ionescu s-a stins din viață. Reprezentanții Teatrului Bulandra au transmis mulțumiri pentru contribuția sa artistică și au adresat condoleanțe familiei îndoliate.

Absolvent al Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”, promoția 1979, clasa profesorului Octavian Cotescu, Răzvan Ionescu a făcut parte dintr-o generație de artiști care au trăit teatrul ca pe o adevărată vocație, asumată cu rigoare și dăruire, scrie Teatrul Bulandra pe Facebook.

Pe scena Teatrului Bulandra, acesta a interpretat roluri memorabile, printre care Damis în „Tartuffe”, în regia lui Alexandru Tocilescu, Ricardo în „Câinele grădinarului”, în regia lui Florian Pittiș, și Spizzi în „Uriașii munților”, în regia Cătălinei Buzoianu.

Reprezentanții teatrului au transmis mulțumiri pentru contribuția sa artistică și au adresat condoleanțe familiei îndoliate, încheind mesajul cu „Dumnezeu să-l odihnească în pace!”.

Senatorul Ionuț Vulpescu a anunțat cu regret trecerea în neființă a actorului și teologului Răzvan Ionescu.

„A fost un artist rar: talentat şi discret, vedetă în anii facultăţii, actor al Teatrului Naţional şi al Teatrului Bulandra, format şi ales de mari regizori, partener de scenă al unor actori excepţionali. A avut talent literar autentic şi a fost un teolog rafinat şi polemic, cu o expresivitate a ideilor care venea dintr-o credinţă vie, neliniştită, asumată. A vorbit la înmormântarea Părintelui Dumitru Stăniloae, cu o gravitate şi o lumină care îl defineau”, a scris Vulpescu, tot pe Facebook.