Veneția reintroduce taxa pentru turiști: cine plătește și cât costă accesul în oraș

Taxa de acces pentru vizitatorii de o zi revine la Veneția în 2026, însă datele de anul trecut arată că măsura a redus doar ușor numărul turiștilor. În perioadele aglomerate, orașul a atras aproape 25.000 de vizitatori pe zi, echivalentul a jumătate din populația locală.

În acest an, turiștii care vin doar pentru o zi vor trebui să plătească taxa în weekenduri (de vineri până duminică) în lunile aprilie, mai, iunie și iulie, dar și în anumite zile suplimentare stabilite de autorități.

Taxa este valabilă doar în intervalul orar 08:30 - 16:00. În afara acestui program, accesul în oraș rămâne gratuit, potrivit Euronews.

Cum funcționează sistemul și cine este scutit

Vizitatorii trebuie să își rezerve în avans ziua de vizită pe o platformă online dedicată, de unde primesc un cod QR. Acesta este verificat la punctele de control amplasate în principalele zone de acces în oraș.

Sunt exceptați de la plată rezidenții, persoanele născute în Veneția, studenții și angajații, dar și turiștii care au rezervări la hotel sau alte forme de cazare. Chiar și în acest caz, vizitatorii trebuie să se înregistreze și să obțină codul QR, însă nu plătesc taxa, deoarece aceasta este inclusă în costul cazării.

Tariful rămâne de 5 euro pentru cei care își fac rezervarea din timp, dar ajunge la 10 euro pentru cei care nu o fac cu cel puțin patru zile înainte.

Autoritățile vor face controale în puncte cheie ale orașului, inclusiv în apropierea gării Santa Lucia. Turiștii care nu au plătit taxa sau nu s-au înregistrat pentru scutire riscă amenzi cuprinse între 50 și 300 de euro.

De ce a fost introdusă taxa

Măsura vine pe fondul presiunii uriașe exercitate de turism asupra orașului. Veneția se confruntă de ani buni cu fenomenul de supraaglomerare, iar vara trecută activiștii au atras atenția că numărul locurilor de cazare pentru turiști a depășit oficial numărul locuitorilor permanenți, care a scăzut sub 50.000.

Potrivit acestora, situația duce la epuizarea resurselor, la aglomerarea străduțelor și a transportului public și îi obligă pe localnici să părăsească orașul.

Autoritățile susțin însă că taxa este necesară pentru a controla fluxul de vizitatori. „Reprezintă un instrument util pentru gestionarea fluxurilor turistice și asigurarea unui echilibru mai bun între rezidenți și vizitatori”, a declarat consilierul Michele Zuin.