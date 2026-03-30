Luni, 30 Martie 2026
Adevărul
Veneția reintroduce taxa pentru turiști: cine plătește și cât costă accesul în oraș

Taxa de acces pentru vizitatorii de o zi revine la Veneția în 2026, însă datele de anul trecut arată că măsura a redus doar ușor numărul turiștilor. În perioadele aglomerate, orașul a atras aproape 25.000 de vizitatori pe zi, echivalentul a jumătate din populația locală. 

Veneția reintroduce taxa pentru turiștii de o zi FOTO: Pixabay
Veneția reintroduce taxa pentru turiștii de o zi FOTO: Pixabay

În acest an, turiștii care vin doar pentru o zi vor trebui să plătească taxa în weekenduri (de vineri până duminică) în lunile aprilie, mai, iunie și iulie, dar și în anumite zile suplimentare stabilite de autorități.

Taxa este valabilă doar în intervalul orar 08:30 - 16:00. În afara acestui program, accesul în oraș rămâne gratuit, potrivit Euronews.

Cum funcționează sistemul și cine este scutit

Vizitatorii trebuie să își rezerve în avans ziua de vizită pe o platformă online dedicată, de unde primesc un cod QR. Acesta este verificat la punctele de control amplasate în principalele zone de acces în oraș.

Sunt exceptați de la plată rezidenții, persoanele născute în Veneția, studenții și angajații, dar și turiștii care au rezervări la hotel sau alte forme de cazare. Chiar și în acest caz, vizitatorii trebuie să se înregistreze și să obțină codul QR, însă nu plătesc taxa, deoarece aceasta este inclusă în costul cazării.

Tariful rămâne de 5 euro pentru cei care își fac rezervarea din timp, dar ajunge la 10 euro pentru cei care nu o fac cu cel puțin patru zile înainte.

Autoritățile vor face controale în puncte cheie ale orașului, inclusiv în apropierea gării Santa Lucia. Turiștii care nu au plătit taxa sau nu s-au înregistrat pentru scutire riscă amenzi cuprinse între 50 și 300 de euro.

De ce a fost introdusă taxa

Măsura vine pe fondul presiunii uriașe exercitate de turism asupra orașului. Veneția se confruntă de ani buni cu fenomenul de supraaglomerare, iar vara trecută activiștii au atras atenția că numărul locurilor de cazare pentru turiști a depășit oficial numărul locuitorilor permanenți, care a scăzut sub 50.000.

Potrivit acestora, situația duce la epuizarea resurselor, la aglomerarea străduțelor și a transportului public și îi obligă pe localnici să părăsească orașul.

Autoritățile susțin însă că taxa este necesară pentru a controla fluxul de vizitatori. „Reprezintă un instrument util pentru gestionarea fluxurilor turistice și asigurarea unui echilibru mai bun între rezidenți și vizitatori”, a declarat consilierul Michele Zuin.

Top articole

image
Numărul persoanelor care părăsesc țările occidentale în care locuiau a atins un nou record. Cum se explică valul de emigranți din Vest
digi24.ro
image
Vânzările de locuințe au scăzut din cauza prețurilor ridicate și a instabilității economice. „Soluția ar fi răbdare”
stirileprotv.ro
image
Pensionarii din România care primesc 300 lei în plus la pensie, de Paște. Cine se încadrează
gandul.ro
image
Guvernul pregătește reducerea accizei doar pentru motorină. Ilie Bolojan explică de ce benzina nu va fi plafonată
mediafax.ro
image
„O să-l vedeți director tehnic la o echipă!”. Ce va face Mircea Lucescu după retragerea de la echipa națională
fanatik.ro
image
Ilie Bolojan taie accizele: „Motorina reprezintă peste 70% din consum, începem cu ea!”
libertatea.ro
image
„Administrația Trump practic imploră Iranul să vândă petrol”. Efectul paradoxal al războiului din Orientul Mijlociu
digi24.ro
image
Abuzuri în lanț: „Monica Iacob-Ridzi a cerut să trântească finala pentru fiica ei!” + Înregistrare audio ȘOCANTĂ cu soțul-primar: „Ce p*** mea îi trebuie competiție?”
gsp.ro
image
La 20 de ani, a dat marea lovitură, dar părinții au lăsat-o fără cuvinte: au jignit-o crunt și au renegat-o! ”Dezgustător”
digisport.ro
image
VIDEO Mihai Gâdea: „Îmi este foarte greu să vă anunț că, în urmă cu puține ore, mama mea a plecat dintre noi”
stiripesurse.ro
image
„Js sybau lowk”: Deși sună a galeză, e noua limbă română a Generației Alpha. Dacă nu o înțelegi, e deja un prim semn că ai îmbătrânit
antena3.ro
image
ANIMAŢIE. Cum s-a produs accidentul cu 5 morţi din Sânpaul
observatornews.ro
image
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă bătrânească cu doar 9.999 de euro. Terenul are 1100 de metri pătrați
cancan.ro
image
Bolojan începe revoluția sistemului de pensii. Ce categorii de români sunt afectate? Cine pierde 2.400 lei?
newsweek.ro
image
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
prosport.ro
image
Cât plăteşti în plus la un credit imobiliar: cât te costă, de fapt, apartamentul cumpărat în rate
playtech.ro
image
Decizie istorică în Iran după războiul cu Donald Trump! Fostul fotbalist din SuperLiga este vizat
fanatik.ro
image
Câți bani a câștigat o femeie anul trecut asamblând mobilier Ikea. „Când văd toate componentele și instrucțiunile, renunță și apelează la un specialist"
ziare.com
image
Schimbare neașteptată! Anunț înainte de Slovacia - România: ”Ne-am înțeles cu ei. UEFA a permis acest lucru”
digisport.ro
image
De ce supremația aeriană a SUA s-a oprit în fața buncărelor iraniene de neatins
stiripesurse.ro
image
Un bebeluș și-a pierdut viața după ce a înghițit o unghie falsă de a mamei! Incredibil ce a făcut tatăl lui atunci când a ajuns la spital
kanald.ro
image
Mircea Lucescu, noi detalii despre starea lui de sănătate! Motivul pentru care selecționerului i s-a făcut rău: „Am simțit că nu mai pot respira”
wowbiz.ro
image
DOCUMENT Este fără precedent! Nicuşor Dan a semnat 14 decrete luni seară, deciziile se aplică în prima secundă
romaniatv.net
image
Bilete de tratament balnear pentru pensionari în 2026. Ministerul Muncii anunță procedura
mediaflux.ro
image
Lângă cine a fost fotografiată Andreea Esca la Istanbul! Monument de tristețe la final
gsp.ro
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Boala care a răpus-o pe mama lui Mihai Gâdea. Ultima fotografie, un ultim rămas bun
actualitate.net
image
Mihai Gâdea, în lacrimi: „Îmi este foarte greu să anunț că mama mea a plecat dintre noi.” Ce imagine emoționantă a publicat prezentatorul TV
click.ro
image
Leguma pe care o poți cultiva în ghivece, chiar dacă nu ai o grădină
click.ro
image
Marina Almășan și Georgică Cornu, din nou la tribunal! De data aceasta se judecă pentru… acoperiș. „O nouă mizerie!” Motivul pentru care vedeta TVR își lasă iubitul singur de ziua lui
click.ro
Prințul William, Prințesa Kate Middleton foto profimedia 1086227036 jpg
Motivul misterios pentru care Prințesa Kate va dispărea din atenția publică din nou. Nici Prințul William nu va fi disponibil
okmagazine.ro
Angelina Jolie Profimedia jpg
De nerecunoscut! Angelina Jolie, tristă în cea mai recentă apariție publică. Ce se întâmplă cu actrița?
clickpentrufemei.ro
Omul de Neanderthal. Pictură realizată de Charles Robert Knight, pentru American Museum of Natural History (© Wikimedia Commons)
„O perturbare majoră în istoria neanderthalienilor”, dezvăluită de un studiu genetic
historia.ro
Click!

image
Afacerea cu care a dat lovitura un tânăr de 16 ani, după ce a refuzat o ofertă de 300 de mii de dolari
image
Mihai Gâdea, în lacrimi: „Îmi este foarte greu să anunț că mama mea a plecat dintre noi.” Ce imagine emoționantă a publicat prezentatorul TV

OK! Magazine

image
Secretul năucitor de la Palat! Cancerul unui membru regal cheie a fost ascuns peste 8 ani

Click! Pentru femei

image
De nerecunoscut! Angelina Jolie, tristă în cea mai recentă apariție publică. Ce se întâmplă cu actrița?

Click! Sănătate

image
De ce nu consumă musulmanii alcool?