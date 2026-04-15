Pățania unei românce în Maroc, unde a fost la un pas de a rămâne pe cont propriu în deşert: „Cea mai mare țeapă pe care am luat-o”

O turistă din România povestește cum vacanța sa în Maroc s-a transformat într-o experiență neplăcută, după ce a fost pusă în fața faptului împlinit: ori plătește taxe suplimentare despre care nu știa pentru a ajunge la cazare, ori rămâne pe cont propriu în deșert.

O vacanță în Maroc, care promitea peisaje spectaculoase și o experiență de neuitat în deșert, s-a transformat într-o situație frustrantă pentru o turistă din România. Ajunsă la destinație, femeia susține că s-a confruntat cu costuri suplimentare neașteptate și cu lipsa unor alternative reale de transport, ceea ce a pus-o într-o situație dificilă chiar în mijlocul deșertului. Povestea ei, făcută publică pe rețelele de socializare, a stârnit reacții și a devenit rapid un avertisment pentru alți călători, notează Click!.

Experiența trăită de Diana Mocanu, o româncă aflată în vacanță în Maroc, a pornit ca o rezervare obișnuită făcută online, la un preț care părea avantajos. Destinația aleasă: o cazare în deșert, una dintre atracțiile turistice tot mai populare pentru cei care vor să ajungă în Sahara.

Totul a decurs normal până în momentul în care turiștii au ajuns la punctul de întâlnire din deșert, de unde urmau să fie preluați și transportați către campul de cazare. Acolo, spune ea, a apărut surpriza.

„Cea mai mare țeapă pe care am luat-o în Maroc! Cazările din deșert. Toată lumea vrea să ajungă în Sahara — și da, e o experiență unică, merită vizitat, dar hai să vă spun la ce să aveți grijă… Noi am rezervat totul online, prețul era bun… iar când am ajuns la punctul de întâlnire...”, a spus ea.

Potrivit relatării sale, li s-a cerut o taxă suplimentară de 100 de euro de persoană pentru a putea ajunge efectiv la cazare, fără ca acest cost să fi fost menționat anterior. Situația a devenit cu atât mai dificilă cu cât nu exista nicio altă variantă de transport.

„Ni s-a cerut încă 100 € de persoană ca să ajungem în camp. Fără alternativa de a ajunge cu altceva sau cu altcineva și fără să ne fie menționat înainte. Practic, preț mic la cazare… și te taxează după. Și ghici ce? Dacă refuzi, rămâi acolo fără opțiuni”, a povestit Diana Mocanu.

După experiența neplăcută, ea a ales să își facă publică pățania, în speranța că alți turiști nu vor trece prin aceeași situație, mai ales în zonele turistice din deșert, unde accesul depinde adesea de servicii intermediare.

„Deci, mare atenție: verifică dacă transportul până în camp este inclus sau nu”, a transmis ea.