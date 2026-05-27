Ministrul Educației explică de ce privea la telefon, în timpul discursului emoționant al unei eleve: „Se adunaseră mai multe mesaje”

Ministrul Educației, Mihai Dimian, a explicat motivul pentru care se uita în telefon în timpul discursului emoționant susținut de o elevă de clasa a cincea la o dezbatere despre sănătatea mintală a tinerilor, după ce momentul a stârnit reacții în spațiul public.

Momentul a avut loc în cadrul unei dezbateri organizate de Comisia pentru Învățământ din Senatul României. În timp ce Ilinca, elevă în clasa a V-a, vorbea cu lacrimi în ochi despre presiunea din școală, teste, teme și lipsa de empatie din sistemul educațional, ministrul Educației a fost surprins acordând mai multă atenție telefonului, aspect remarcat ulterior și de moderatorul evenimentului.

Întrebat de Antena 3 CNN de ce folosea telefonul în acel moment, Mihai Dimian a spus că ziua respectivă fusese una extrem de încărcată și că primise mai multe mesaje urgente legate de proiecte legislative și raportări privind PNRR.

„Am răspuns acelei invitații la o dezbatere (…) și am spus de la început că, având în vedere activitățile din ziua respectivă, mă trezisem la ora 2:00 pentru a lucra la un proiect de lege, amendamente la un proiect de lege care este urgent pentru a nu pierde așa-numiții bani asociați jalonului PNRR pe cercetare”, a declarat ministrul.

Acesta a explicat că, în paralel, se purtau discuții și despre legea salarizării în educație, iar colegii săi participau la negocieri.

„Era în discuție și proiectul de lege privind salarizarea din învățământul românesc (…) și, de asemenea, la ora 15:00 era o raportare pentru proiectele PNRR care urmează să intre în negociere cu Comisia Europeană și au fost peste 4000 de proiecte la care s-a lucrat”, a spus Dimian.

Ministrul a precizat că în momentul în care consulta telefonul se adunaseră mai multe mesaje urgente.

„În momentul respectiv se adunaseră mai multe mesaje și unele erau legate de aceste urgențe, proiectul privind digitalizarea cercetării (secretarul de stat îmi scria despre asta), colegii care erau la negocieri cu legea salarizării și raportarea la PNRR care era până la ora 15:00 și se discuta despre prelungirea termenului până a doua zi, ceea ce s-a și întâmplat”, a explicat el.

Mihai Dimian a mai spus că înainte de intervenția elevei discutase deja cu elevii prezenți și răspunsese mai multor întrebări, depășind timpul pe care îl anunțase inițial pentru participarea la dezbatere.

„Sigur că e bine să acordăm cât mai mult timp, dar v-am spus care era contextul: de la 2 dimineața până la ora 21:00 am lucrat pentru educație”, a declarat ministrul Educației.

Dezbaterea organizată ieri, 26 mai, în Parlament, a reunit elevi, profesori, reprezentanți ai organizațiilor de tineret și oficiali din educație, tema principală fiind sănătatea mintală a copiilor și presiunea resimțită de aceștia în sistemul educațional.