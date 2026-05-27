Grecia atrage tot mai mulți români pe piața imobiliară. Insulele cu cele mai accesibile proprietăți

Tot mai mulți turiști au început în ultimii ani să investească pe piața imobiliară din Grecia, unde casele de vacanță au devenit o țintă pentru investitori, pensionari sau familii care caută un stil de viață mai liniștit.

Românii se află printre europenii atrași de această tendință, mai ales în contextul în care unele proprietăți din Grecia pot costa cât un apartament din marile orașe ale țării noastre. Datele analizate pentru 2026 arată că Zakynthos este insula care păstrează cele mai mici prețuri dintre marile piețe imobiliare din Marea Ionică.

Piața imobiliară din Insulele Ionice prezintă o imagine cu contraste puternice, fiecare insulă dezvoltându-și acum propriul profil distinct.

Potrivit ReDataset, platformă și bază de date imobiliară folosită mai ales pentru analiză de piață și monitorizarea tranzacțiilor imobiliare, vânzările de locuințe noi pentru 2026 arată că regiunea nu este o singură piață, ci un set de viteze diferite.

Lefkada se remarcă prin prețuri, Corfu domină prin ofertă, Kefalonia menține un caracter puternic al caselor individuale, în timp ce Zakynthos rămâne cea mai accesibilă dintre principalele piețe ionice, scrie Iefimerida.

De asemenea, Corfu are cea mai mare și mai diversificată piață din regiune, cu apartamente, vile de lux și case de vacanță pentru toate categoriile de cumpărători. Aproape jumătate dintre locuințele scoase la vânzare în Insulele Ionice sunt situate aici.

Kefalonia se diferențiază prin numărul mare de case individuale. Peste 77% dintre locuințele disponibile sunt case, în timp ce apartamentele reprezintă doar o mică parte a pieței.

Și Zakynthos păstrează același profil, dominat de proprietăți independente. Aproximativ 62% din oferta locală este formată din case, iar apartamentele au o pondere mai redusă.

În Lefkada se observă însă o dezvoltare accentuată a proiectelor moderne de tip maisonette, asociate adesea cu investițiile turistice și închirierile pe termen scurt.

După Lefkada, urmează Kefalonia, cu un preț mediu de 3.000 de euro/mp, în timp ce mai mici sunt Corfu cu 2.874 de euro/mp și Zakynthos cu 2.623 de euro/mp.

