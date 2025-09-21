search
Duminică, 21 Septembrie 2025
Video Un selfie în baia unui Airbnb l-a costat 10.000 de dolari pe un turist: „Am plătit mii de dolari ca să nu pot închide un ochi”

Publicat:

Un turist american a avut parte de o experiență șocantă după ce a închiriat prin Airbnb o casă faimoasă din deșertul Californiei. Sean Davis, cunoscut pe TikTok, a primit o factură suplimentară de 10.000 de dolari (aproximativ 9.200 de euro) doar pentru că un membru al grupului său a postat pe Instagram un simplu selfie făcut în baie.

„Invisible House”, o vilă spectaculoasă cu pereți acoperiți cu oglinzi FOTO: X
„Invisible House”, o vilă spectaculoasă cu pereți acoperiți cu oglinzi FOTO: X

Davis a plătit 2.400 de dolari (aproximativ 2.200 de euro) pe noapte pentru a sta la „Invisible House”, o vilă spectaculoasă aflată pe un teren de 90 de acri lângă Parcul Național Joshua Tree. Clădirea are pereții acoperiți cu oglinzi, ceea ce creează impresia că dispare în peisaj. Proprietatea a devenit celebră pe Instagram și a fost prezentată în emisiuni de la Netflix.

În trecut, vedete precum Demi Lovato, Lizzo sau Diplo au fost cazate aici. Vila are 5.500 de metri pătrați, o piscină interioară de 30 de metri și dotări tehnologice de ultimă generație.

„Plătești o avere ca să stai aici și, desigur, vrei să faci poze. Toată lumea o face”, a explicat Davis în videoclipul său de pe TikTok.

De la un selfie la un scandal

În timpul șederii, unul dintre invitați a făcut un selfie în baie și l-a postat pe Instagram, adăugând un tag de brand. Fotografia a fost redistribuită de alți utilizatori, iar proprietarii au considerat că a fost încălcată înțelegerea de închiriere, pe motiv că postarea reprezenta conținut comercial.

Câteva zile mai târziu, Davis a primit o solicitare de plată de 10.000 de dolari (aproximativ 9.200 de euro), sumă pe care proprietarii au justificat-o drept taxă pentru fotografie comercială. „Nimeni din grupul nostru nu a fost plătit pentru acea postare. Era doar un selfie obișnuit”, a declarat el, potrivit publicației The World in My Pocket.

Firma de administrare a proprietății a avut însă altă părere, susținând că simpla etichetare a unui brand transformă orice postare într-o utilizare comercială.

O experiență „de coșmar”

Pe lângă disputa financiară, Davis a descris șederea drept „un coșmar”. Pereții de oglindă, care fac vila atât de populară pe rețelele sociale, au ridicat probleme serioase de intimitate. „Ziua poți vedea afară, dar noaptea e invers: tu nu vezi nimic, iar oricine se plimbă pe afară poate privi direct în casă. A fost extrem de inconfortabil”, a spus el.

De asemenea, Davis s-a plâns că locuința scotea constant zgomote asemănătoare scârțâitului din clădirile de birouri, ceea ce a făcut aproape imposibil să doarmă. „Am plătit mii de dolari ca să nu pot închide un ochi”, a adăugat el.

Viral pe TikTok și controverse online

Povestea lui Davis a devenit virală, strângând peste 1,3 milioane de vizualizări pe TikTok. Mulți utilizatori au catalogat situația drept „o încercare de a stoarce bani”, însă alții au subliniat că tarifele de 10.000 de dolari pentru fotografii comerciale sunt standard pentru locații unice precum „Invisible House”.

Cazul a stârnit o dezbatere aprinsă despre transparența contractelor de închiriere și despre modul în care postările de pe rețelele sociale pot fi interpretate ca promovare comercială.

„Este o lecție scumpă despre cât de atent trebuie să fii la detaliile din contracte atunci când închiriezi proprietăți atât de mediatizate”, a concluzionat Davis.

Călătorii

